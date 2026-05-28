América de Cali vs. Macará, Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto a minuto desde el Pascual Guerrero

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre América de Cali y Macará por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

En el último duelo entre colombianos y ecuatorianos, disputado el 9 de abril de 2026, en el estadio de Bellavista de Ambato (Ecuador), un autogol del volante Josen Escobar adelantó al Macará al minuto 12. pero el atacante Daniel Valencia empató el juego al 24 para los “Diablos” Rojos.

El 24 de mayo de 2026, Macará perdió por 2-0 ante Emelec con el doblete del argentino Luca Klimowicz en el estadio George Capwell de Guayaquil.

El 19 de mayo de 2026, América de Cali empató a un gol ante Tigre de Argentina por la fecha 5 de la Copa Sudamericana en condición de local. Los goles fueron de David Romero para el cuadro argentino al minuto 11, y el atacante Tomás Ángel empató el juego al 53 de partido.

El árbitro del partido será el paraguayo Mario Díaz de Vivar, y en el VAR estará su compatriota José Méndez.

El partido se jugará el 28 de mayo de 2026 a partir de las 7:30 p. m. (hora de Colombia), en el estadio Pascual Guerrero de Cali, y se podrá ver a través de ESPN y de la aplicación de Disney + Plus Premium.

América de Cali recibirá a Macará este jueves 28 de mayo, a las 7:30 p. m. en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, con una cuenta directa por la fecha seis del grupo A de la Copa Sudamericana 2026: si gana, avanzará a octavos de final como líder; si empata, irá a un playoff; si pierde, dependerá del resultado de Tigre ante Alianza Atlético

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