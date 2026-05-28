Juanita Gómez habló sobre la salida de Gabriel Meluk de El Tiempo: “Primero fueron ‘casos aislados’, después ‘malentendidos’”

Gómez se refirió a esta nueva denuncia de acoso sexual en salas de redacción - créditos @juanitagomezl/IG | @gabrielmeluk/IG

Luego del informe que reveló la Revista Raya la mañana del jueves 28 de abril, en el que se presentaron testimonios sobre presuntos episodios de acoso sexual atribuidos al periodista deportivo de El Tiempo Gabriel Meluk, la presentadora Juanita Gómez, una de las impulsoras del movimiento “Me Too Colombia”, se refirió a las acusaciones, que incluyeron relatos de colegas que denunciaron conductas inapropiadas en espacios laborales por parte del entonces editor de Deportes.

Por todo lo anterior, Gómez recordó y compartió, pasado el mediodía, desde su cuenta de X, el informe Yo te creo, colega, elaborado junto con Catalina Botero, Paula Bolívar, Laura Palomino y Mónica Rodríguez. El trabajo, publicado a inicios de mayo de 2026, recopiló más de 260 denuncias de acoso sexual y laboral en medios de comunicación colombianos.

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“Primero fueron ‘casos aislados’. Después ‘malentendidos’. Luego ‘reestructuraciones’. Y hoy siguen apareciendo denuncias, testimonios y patrones en distintos medios”, escribió la presentadora.

Al final de su publicación, Gómez recalcó que el informe expuso la magnitud de la ola de denuncias conocida desde el viernes 20 de marzo de 2026, que incluyó señalamientos relacionados con medios como Caracol Televisión (Noticias Caracol) y el Canal Claro (Red+ Noticias).

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Gómez compartió el informe que recopiló más de 260 denuncias por parte de colegas - crédito @JuanitaGomezL/X

“#YoTeCreoColega nunca fue una exageración. ACÁ EL INFORME COMPLETO”, señaló la periodista, que incluyó un vinculo que dirige a la dirección web en la que quedó consignado el informe.

La salida de Gabriel Meluk de El Tiempo, anunciada por el periodista el 27 de mayo como efecto de una “reestructuración”, quedó bajo otra luz tras una investigación de publicada el 28 de mayo de 2026, que ligó su desvinculación con denuncias de acoso sexual formuladas por trabajadoras y excolaboradoras del medio.

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Según los testimonios que se revelaron en el informe Gabriel Meluk fue señalado de acoso sexual días antes de su salida de El Tiempo relatan conductas reiteradas de contacto físico no consentido y señalan que en 2019 ya existían seis quejas formales remitidas a Recursos Humanos.

El caso apareció en medio de una ola de denuncias en medios colombianos que también derivó en la finalización de vínculos laborales de periodistas y presentadores reconocidos en Caracol Televisión y en Red+ Noticias.

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Meluk comunicó su salida en su cuenta de X después de 32 años, con este mensaje: “Hoy fue mi último día como periodista de @ELTIEMPO. La compañía acaba de informarme que por recorte y reestructuración tomaron esa decisión. Un saludo para todos”.

Pero de acuerdo con lo que se menciona por parte de la revista, esa explicación fue contradicha por los relatos de periodistas y excolaboradoras que hablaron con ese medio.

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La investigación situó un punto de inflexión dos semanas antes del anuncio oficial, durante una reunión interna liderada por la editora de Género de El Tiempo, Jineth Bedoya.

El encuentro fue convocado por correo institucional solo para mujeres con el objetivo de “promover entornos de trabajo seguros y libres de violencia”.

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