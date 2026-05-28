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Junior FC vs. Palmeiras - EN VIVO: siga aquí el partido del tiburón en la Copa Libertadores, en donde se juega su continuidad en copas internacionales

El cuadro Tiburón, finalista en el primer semestre del fútbol colombiano, está obligado a ganar y esperar una victoria del Sporting Cristal para seguir en torneos internacionales

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Junior FC acumula una victoria, un empate y tres derrotas en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez
Junior FC acumula una victoria, un empate y tres derrotas en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de Junior FC contra Palmeiras en la Copa Libertadores 2026. El cuadro barranquillero ya no tiene chances de avanzar a octavos de final del torneo continental, pero se juega la oportunidad de clasificar a los Play-off de la Copa Sudamericana como tercero.

El partido se jugará en el estadio Allianz Parque de São Paulo desde las 5:00 p. m. (hora de Colombia) y Junior depende de una victoria de Sporting Cristal para avanzar de ronda.

12:44 hsHoy

Ficha del partido

  • Palmeiras vs. Junior FC - Fecha 6 de la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores 2026
  • Lugar: estadio Allianz Parque - Palmeiras, Ecuador.
  • Fecha y hora: jueves 28 de mayo - 5:00 p. m. hora colombiana
  • Transmisión: ESPN y Disney +.

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