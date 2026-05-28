Junior FC vs. Palmeiras - EN VIVO: siga aquí el partido del tiburón en la Copa Libertadores, en donde se juega su continuidad en copas internacionales

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de Junior FC contra Palmeiras en la Copa Libertadores 2026. El cuadro barranquillero ya no tiene chances de avanzar a octavos de final del torneo continental, pero se juega la oportunidad de clasificar a los Play-off de la Copa Sudamericana como tercero.
El partido se jugará en el estadio Allianz Parque de São Paulo desde las 5:00 p. m. (hora de Colombia) y Junior depende de una victoria de Sporting Cristal para avanzar de ronda.
12:44 hsHoy
Ficha del partido
- Palmeiras vs. Junior FC - Fecha 6 de la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores 2026
- Lugar: estadio Allianz Parque - Palmeiras, Ecuador.
- Fecha y hora: jueves 28 de mayo - 5:00 p. m. hora colombiana
- Transmisión: ESPN y Disney +.