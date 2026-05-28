Junior FC vs. Palmeiras - EN VIVO: siga aquí el partido del tiburón en la Copa Libertadores, en donde se juega su continuidad en copas internacionales

Junior FC acumula una victoria, un empate y tres derrotas en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de Junior FC contra Palmeiras en la Copa Libertadores 2026. El cuadro barranquillero ya no tiene chances de avanzar a octavos de final del torneo continental, pero se juega la oportunidad de clasificar a los Play-off de la Copa Sudamericana como tercero.

El partido se jugará en el estadio Allianz Parque de São Paulo desde las 5:00 p. m. (hora de Colombia) y Junior depende de una victoria de Sporting Cristal para avanzar de ronda.