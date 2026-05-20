Dueña de estética vinculada al caso Yulixa Toloza dijo que rompió vínculos con María Fernanda Delgado, capturada en Venezuela: “Ella me robó”

Las autoridades investigan una presunta red de clínicas estéticas clandestinas en Bogotá tras la muerte de Yulixa Toloza, cuyo caso reveló conexiones entre sedes del norte y sur de la capital - crédito Bosa A7, @Maurvan/X y Beauty Láser Estética

La investigación por la muerte de Yulixa Toloza, quien se sometió a una lipólisis láser en la sede de Beauty Láser, ubicada en el barrio Venecia, al sur de la capital, reveló una red de clínicas estéticas clandestinas que operaba en Bogotá con una estructura compartida de personal, logística y sociedades comerciales.

Las autoridades concentran ahora las investigaciones en Danubia Blanco Azahares y María Fernanda Delgado Hernández, señaladas de mantener vínculos empresariales y operativos entre Beauty Láser y BL Doctora Danubia Blanco SAS, dos establecimientos que, según reveló El Tiempo, harían parte de una misma red clandestina de centros estéticos que operaba tanto en el sur como en el norte de Bogotá.

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El caso tomó fuerza luego de que el cuerpo de Yulixa Toloza, de 52 años, fuera hallado en una zona boscosa entre Apulo y Anapoima, Cundinamarca.

Desde entonces, la Fiscalía General de la Nación y la Sijín avanzan en una investigación que ya apunta a una presunta organización coordinada de clínicas ilegales con posibles conexiones internacionales.

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Uno de los hallazgos más relevantes surgió tras la identificación de otra sede vinculada operacionalmente al caso.

La clínica ubicada frente a la estación de Transmilenio Los Héroes es investigada por sus presuntos vínculos operativos con Beauty Láser, el centro estético relacionado con la muerte de Yulixa Toloza - crédito Google Maps

Se trata del establecimiento ubicado en la calle 80 con carrera 19A, frente a la estación de Transmilenio Los Héroes, en el norte de Bogotá. Allí funcionaba BL Doctora Danubia Blanco SAS, registrada en marzo de 2025 y representada legalmente por Danubia Blanco Azahares.

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La sede operó con aparente normalidad hasta pocos días antes de que el caso Toloza se hiciera público. Comerciantes y vendedores de la zona aseguraron que el flujo de pacientes era constante y que no observaron movimientos sospechosos previos al escándalo.

Sin embargo, las pesquisas revelaron que el lugar compartía líneas telefónicas, personal médico y mecanismos de atención con Beauty Láser, la clínica del sur donde Toloza fue vista por última vez.

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Según documentos tomados por el medio citado, la sociedad reportó activos cercanos a los 59 millones de pesos y promocionaba paquetes de cirugías y procedimientos similares a los ofertados en la sede del sur.

Whatsapp compartido, médicos itinerantes y sociedades cruzadas: así operaba la estructura bajo la lupa de la Fiscalía

Las autoridades consideran que ambas clínicas funcionaban como parte de una misma estructura diseñada para operar de manera paralela y dificultar la vigilancia sanitaria.

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Uno de los elementos que más llamó la atención de los investigadores fue que las dos sedes utilizaban el mismo número de Whatsapp para programar citas y controles postoperatorios. Además, compartían piezas publicitarias y rotaban personal médico según la demanda de pacientes.

La trama societaria también involucra a María Fernanda Delgado Hernández, que hasta octubre de 2025 figuraba como representante legal de BL Doctora Danubia Blanco y mantenía una participación del 30% en la sociedad, de acuerdo con información revelada por El Tiempo.

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En redes sociales, usuarios identifican a esta mujer como María Fernanda Delgado, quien promocionaba procedimientos estéticos y contenidos relacionados con Beauty Láser M. D. - crédito Jorge Mendez/Facebook

Delgado Hernández fue capturada posteriormente en Maracaibo, Venezuela, junto a su pareja Edinson Torres, en medio de las investigaciones por la desaparición y muerte de Toloza.

La Fiscalía estableció que, aunque formalmente ambas mujeres rompieron su relación comercial, las clínicas continuaron compartiendo recursos y estructuras operativas.

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Danubia Blanco Azahares reconoció al diario bogotano que sostuvo una relación comercial con Delgado Hernández, aunque aseguró que el vínculo terminó en 2025 tras un conflicto relacionado con la compra de equipos médicos.

“Desde 2025 no tengo relación con ella porque en la compra de unos equipos médicos me robó, hubo una alteración de facturas y rompimos todo tipo de vínculo”, afirmó Blanco Azahares.

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La empresaria también negó que en la sede de Los Héroes se realizaran cirugías o procedimientos invasivos.

Según explicó, el establecimiento únicamente ofrecía drenajes linfáticos, moldeamientos corporales y masajes faciales. No obstante, las autoridades mantienen abierta la investigación debido a los testimonios y registros que indican una conexión directa con Beauty Láser.

Tras hacerse pública la desaparición de Yulixa Toloza, los administradores de las clínicas habrían reaccionado rápidamente modificando rótulos, eliminando perfiles en redes sociales y desactivando líneas de contacto.

Pese a ello, la página de Facebook de la sede de Los Héroes permaneció activa durante varios días con publicaciones recientes y comentarios de pacientes.

La versión de Danubia estaría contradiciendo los testimonios de pacientes

En esta sede de Beauty Láser, ubicada en el sur de Bogotá, Yulixa Toloza se sometió al procedimiento estético tras el cual desapareció y posteriormente fue hallada sin vida - crédito Beauty Láser/Instagram

Aunque Danubia Blanco Azahares aseguró que en la sede del norte únicamente se realizaban procedimientos estéticos no invasivos, los testimonios recopilados por La FM contradicen esa versión y permitieron reconstruir parte de la dinámica interna de la red.

Una paciente aseguró que agendó su procedimiento a través del mismo número utilizado por la sede del sur y relató que el personal médico alternaba constantemente entre ambos puntos.

“Ponte las medias, mi vida. Mañana vienes a las 11:30 a. m. para que la doctora esté aquí porque tiene procedimiento en el sur”, decía uno de los mensajes enviados durante el postoperatorio.

La mujer también denunció graves falencias sanitarias dentro de la clínica ubicada en el sector de Los Héroes. Según relató, los baños permanecían en condiciones precarias y existían rastros biológicos de otras pacientes.

“El baño era muy sucio, había sangre de otras pacientes. El sifón estaba tapado y un jabón duró casi veinte días sin cambiarse”, afirmó.

Además, aseguró que tras el procedimiento sufrió mareos, vómitos y una fuerte debilidad física. Incluso afirmó haber sentido agresiones mientras permanecía bajo efectos de la anestesia. “Sentí que me daban cachetadas para que reaccionara”, relató.

Las pacientes también debían asumir gran parte de los insumos médicos y elementos requeridos para la recuperación. Entre los implementos exigidos estaban pañales para adultos y niños, medias antiembolismo, fajas postoperatorias, tablas abdominales, medicamentos y antibióticos.