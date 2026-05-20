David Luna se despachó contra vallenato de la campaña de Abelardo de la Espriella: “Peleas inútiles, insultos y ataques homofóbicos”

El video humorístico de Abelardo de la Espriella con “Shio Shio” de Diomedes Díaz marcó su llegada a Valledupar - crédito Vallenatos y más na/Facebook

La presencia de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella en Valledupar generó una inmediata ola de reacciones en redes sociales y el ámbito político tras la difusión de un video en la red social X.

En la grabación, el excandidato presidencial David Luna expuso imágenes que muestran a De la Espriella utilizando la canción Shio Shio de Diomedes Díaz y Juancho Rois, mientras parodia a otros aspirantes en un tono que, según distintas voces, roza el límite del respeto político.

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La publicación, acompañada de escenas humorísticas, muestra a José Manuel Restrepo, compañero de fórmula de De la Espriella, sumándose al acto. También aparece Juan Daniel Oviedo, a quien caracterizan como una gallina sufriendo una transformación que termina con el plumaje caído, lo que fue interpretado por algunos sectores como una burla de corte homofóbico.

David Luna, quien fuera candidato presidencial y exministro, criticó abiertamente el contenido del video. “Ey, no puede ser. Este es el vídeo con el que arranca la campaña de De la Espriella todos sus actos públicos y en él sale su candidato a la vicepresidencia, José Manuel Restrepo, que yo consideraba un tipo serio, técnico, de argumentos”, expresó Luna en su intervención en X.

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David Luna cuestionó a Abelardo de la Espriella por campaña con parodias y lo acusó de homofobia - crédito @lunadavid/X

Añadió: “Arrancan con un vallenato y después enfocan a Juan Daniel Oviedo, convirtiéndole en una gallina y después desplumándose. Hombre, por Dios, dejen la homofobia de una vez por todas, dejen de ser tan retrógrados”.

La polémica no se limitó únicamente al formato del video, sino que se extendió a los argumentos con los que, según Luna, la campaña de De la Espriella pretende ganar apoyo electoral.

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“¿Ese es el argumento con el cual ustedes contravierten para ganar una elección? ¿Dónde están sus propuestas en materia de seguridad, de educación, de cómo permitir que las mujeres emprendan? ¿Ese es su argumento? Decirle a un candidato a la vicepresidencia que se despluma. No puede ser. Vamos a poner un poquito de seriedad al debate”, señaló Luna.

El excandidato y exministro también reclamó un debate basado en ideas y soluciones, manifestando: “Dejen de ser homofóbicos, dejen de ser retrógrados. Los colombianos queremos soluciones a nuestros problemas, no seguir en ese cuento del clasismo, del machismo, del racismo, que tan divididos nos tiene y que tan acostumbrados nos deja Petro”. Además, insistió en que “De la Espriella es el candidato de Petro”, y concluyó: “Él sabe perfectamente que Cepeda al único que le gana es a De la Espriella”.

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David Luna pidió debates con propuestas y rechazó ataques homofóbicos en la campaña presidencial - crédito @lunadavid/X

En el misma publicación, David Luna compartió un mensaje adicional para marcar distancia con el estilo de campaña que, a su juicio, recurre a la confrontación y el ataque personal.

“Mientras otros hacen campaña con peleas inútiles, insultos y ataques homofóbicos para descalificar sin argumentos, @PalomaValenciaL habla de propuestas: educación con libertad para elegir, apoyo para las madres cabeza de hogar y seguridad para recuperar la tranquilidad de las familias”, escribió el exministro en la red social.

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La publicación de Luna se convirtió en tendencia y reavivó el debate sobre el tono y los límites en la contienda electoral. “Respetemos a la ciudadanía, los colombianos merecemos hablar de nuestros problemas que nos aquejan, dejemos el show a los profesionales del entretenimiento”, reclamó el excandidato, subrayando la necesidad de debates centrados en propuestas y no en ataques personales.

David Luna arremetió contra campaña de Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa - Infobae Colombia

En medio de la controversia, la atención se centró en la figura de José Manuel Restrepo, quien hasta ahora había mantenido una imagen técnica y alejada de la confrontación. El video y la reacción generada ponen en entredicho el discurso de quienes promueven una campaña basada en argumentos y propuestas.

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El episodio ocurre en un contexto marcado por los ataques constantes entre las campañas de los candidatos presidenciales Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella.

La utilización de recursos audiovisuales de tono humorístico y paródico, sumada a la incorporación de figuras reconocidas de la música vallenata como Diomedes Díaz y Juancho Rois, ha despertado interrogantes sobre el papel del entretenimiento en la política y el impacto que estos mensajes pueden tener en el electorado.

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