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Así reaccionó la prensa de Brasil tras el empate de São Paulo ante Millonarios por la Copa Sudamericana: “Su peor racha de la década”

El empate del “Embajador” en territorio brasileño será vital en caso de que O’Higgins no derrote al Boston River de Uruguay en el Centenario de Montevideo

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Los Azules tuvieron la posibilidad de llevarse los tres puntos, pero el delantero argentino Rodrigo Contreras falló su tiro penal-crédito @MillosFCoficial/X
Los Azules tuvieron la posibilidad de llevarse los tres puntos, pero el delantero argentino Rodrigo Contreras falló su tiro penal-crédito @MillosFCoficial/X

El 19 de mayo de 2026, Millonarios empató a un gol frente al São Paulo FC en el estadio Morumbí por la fecha 5 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Pese a irse es desventaja antes de los 10 minutos del partido, y donde el portero Diego Novoa tuvo responsabilidad en el gol de Luciano, los “Azules” supieron plantarse ante el tricampeón mundial, y lograron reponerse en el estadio Morumbí.

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El empate dejó con preocupación a los hinchas del Tricolor Paulista, que desde hace el 25 de abril de 2026 no conocen la victoria en todas las competencias, e igualaron su peor racha sin ganar, con 7 partidos.

El cuadro "Embajador" empató en su visita al estadio Morumbí, y quedó con la posibilidad de depender de sí mismo, dependiendo de lo que ocurra en el duelo entre O'Higgns y Boston River-crédito Globo Esporte
El cuadro "Embajador" empató en su visita al estadio Morumbí, y quedó con la posibilidad de depender de sí mismo, dependiendo de lo que ocurra en el duelo entre O'Higgins y Boston River-crédito Globo Esporte

El portal Globo Esporte de Brasil reseñó en su análisis con la preocupación que deben pasar los excampeones de América tras el empate ante Millonarios, que llegó por medio del delantero Jorge Hurtado tras aprovechar un mal despeje en el mediocampo, y dónde el delantero proveniente del Watford de Inglaterra sacó un derechazo inatajable para el portero Rafael.

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En su análisis, recordaron el buen momento que vivió en el comienzo de la temporada el equipo liderado por Dorival Júnior

“São Paulo comenzó el Campeonato Brasileño con seis jornadas invicto, luego participó en la Copa Sudamericana y logró dos victorias consecutivas. El buen inicio en las dos competiciones restantes de esta temporada le dio cierta tranquilidad al Tricolor, pero los últimos partidos han cambiado el panorama”.

Además recordaron la ocasión cuando en la temporada 2021, el equipo paulista, bajo las órdenes del argentino Hernán Crespo, llegó a su peor racha sin ganar: siete juegos.

“São Paulo, con el empate 1-1 ante Millonarios el martes pasado, alcanzó los siete partidos sin ganar, igualando su peor racha de la década. En 2021, bajo la dirección de Hernán Crespo, el equipo también acumuló siete partidos sin victoria. En ambas ocasiones, se registraron cuatro empates y tres derrotas", detallaron.

A continuación, esta es la racha negativa que llevan los brasileños desde su última victoria: el 25 de abril de 2026 cuando derrotó por 1-0 al Mirassol en el estadio Morumbí, con gol de Luciano al 76 de partido, en partido válido por la fecha 13 de la Serie A de Brasil:

  • 28 de abril de 2026 - Copa Sudamericana: Millonarios FC 0-0 São Paulo
  • 3 de mayo de 2026 - Serie A de Brasil: São Paulo 2-2 Bahía
  • 7 de mayo de 2026 - Copa Sudamericana: O’Higgins (Chile) 0-0 São Paulo
  • 10 de mayo de 2026 - Serie A de Brasil: Corinthians 3-2 São Paulo
  • 13 de mayo de 2026 - Copa de Brasil: Juventude 3-1 São Paulo
  • 16 de mayo de 2026 - Serie A de Brasil: Fluminense 2-1 São Paulo
  • 19 de mayo de 2026 - Copa Sudamericana: São Paulo 1-1 Millonarios

Destacaron que junto a esta mala racha deportiva que vive el equipo brasileño, es uno de los principales motivos de preocupación para los hinchas y fanáticos del Tricolor:

“La reciente sequía de títulos ha perturbado la tranquilidad de São Paulo de cara a 2026. El sueño, por lejano que parezca, de un título brasileño ha cedido terreno ante la creciente competencia de sus rivales por el G-4 (los cuatro primeros puestos). El objetivo de avanzar en la Copa do Brasil se vio frustrado por una temprana eliminación ante Juventude, en la quinta fase. Y la clasificación para la Copa Sudamericana, que parecía segura, ha adquirido un cariz dramático".

Técnico de São Paulo defendió al autor de la falta de tiro penal, y que Rodrigo Contreras falló

Rodrigo Contreras y su lamento al errar el tiro penal ante São Paulo en el estadio Morumbí-crédito Isaac Fontana/ EFE
Rodrigo Contreras y su lamento al errar el tiro penal ante São Paulo en el estadio Morumbí-crédito Isaac Fontana/ EFE

Al minuto 88, el árbitro peruano Kevin Ortega pitó una falta del defensor Sabino sobre Álex Castro en el área y que terminó en tiro penal. El argentino Rodrigo Contreras fue el encargado del cobro, pero su tiro salió desviado, y así se perdió la posibilidad de que el cuadro Azul consiguiera el triunfo.

A raíz de dicha jugada, la prensa brasileña destacó la defensa del técnico brasileño Dorival Júnior a Sabino, diciendo que por un error no se le puede atribuir la responsabilidad de empatar uno de los partidos clave en la Copa Sudamericana:

"No se puede penalizar al atleta por un solo error, atribuyéndole toda la responsabilidad de lo sucedido. Sí, ocurrió, pero el jugador debe recuperarse. Solo se recuperará dándole confianza para que pueda rendir al máximo. Siempre he pensado así sobre los atletas. El fútbol es un deporte de equipo; no se gana con la habilidad individual", dijo.

Millonarios volverá a la acción de la Copa BetPlay y cerrará la fase de grupos de la Copa Sudamericana en busca de la clasificación

São Paulo vs. Millonarios
São Paulo y Millonarios se enfrentaron en el estadio de Morumbi, por la quinta fecha de la Copa Sudamericana - crédito Millonarios FC

Ahora, el equipo dirigido por Fabián Bustos volverá a la acción en la Copa Colombia, el 23 de mayo de 2026, cuando los “Embajadores” reciban en el estadio El Campín a partir de las 3:00 p. m.

Finalmente, en el cierre de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, los Azules recibirán el 26 de mayo de 2026 a partir de las 5:00 p. m. a O’Higgins de Chile en el estadio El Campín de Bogotá.

A continuación, así va la tabla de posiciones del grupo C, a la espera de lo que ocurra entre Boston River y O’Higgins que jugarán el 20 de mayo de 2026, en el estadio Centenario de Montevideo:

  1. São Paulo (Brasil): 9 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de +3)
  2. Millonarios (Colombia): 8 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de +1)
  3. O’Higgins (Chile): 7 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de +2)
  4. Boston River (Uruguay): 0 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de -6)

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