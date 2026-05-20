Estas son las imágenes que publicaron James Rodríguez, Álvaro Montero y Camilo Vargas del entrenamiento de la selección Colombia en Medellín

Al menos tres futbolistas de los convocados en la prelista para el Mundial 2026 ya entrenan bajo órdenes de Néstor Lorenzo en la sede de Atlético Nacional - crédito Redes sociales

La selección Colombia comenzó a reunirse en Medellín a pocos días del debut ante Uzbekistán en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Al menos tres futbolistas compartieron imágenes desde la sede deportiva de Atlético Nacional, donde el cuerpo técnico, encabezado por Néstor Lorenzo, definió planes de entrenamiento específicos para cada jugador.

James Rodríguez fue el personaje más destacado del entrenamiento del martes 19 de mayo, luego de interrumpir su contrato con Minnesota United de la MLS para ponerse a punto físicamente de mano de los entrenadores de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF). El capitán con el cuadro estadounidense disputó ocho partidos y dio dos asistencias.

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El volante no está concentrado en el hotel de la selección, por lo que se desplaza de la sede entrenamiento a su casa en Llanogrande. James Rodríguez, según Juan Pablo Hernández, de Gol Caracol, realiza trabajos con el balón lo que denota que está en buenas condiciones físicas.

Otro de los jugadores que compartió fotografías con las sesiones de entrenamiento fue Camilo Vargas, el llamado a ser titular en la selección Colombia durante la copa del mundo, teniendo en cuenta la cantidad de partidos jugados bajo la dirección técnica de Néstor Lorenzo.

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El bogotano fue el que más titularidades acumuló durante las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la próxima Copa del Mundo (14). Con su equipo en el primer semestre del 2026 disputó 18 partidos, todos por la Liga MX en donde Atlas avanzó hasta los cuartos de final. En las fotografías compartidas por Vargas expresa la alegría de estar en un nuevo ciclo mundialista como en Brasil 2014 y Rusia 2018.

Por último, Álvaro Montero es el otro jugador que compartió momentos del entrenamiento. El exportero de Millonarios, hoy al servicio de Vélez Sarsfield de Argentina, evidencia algunos de los trabajos de reacción diseñados por Alejandro Otamendi, entrenador de porteros del cuerpo técnico de Néstor Lorenzo.

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La preferencia de Faryd Mondragón por Álvaro Montero como arquero titular de la selección Colombia para el Mundial 2026 introduce un debate enfocado en la capacidad física y la actualidad deportiva como criterios prioritarios para el puesto. Mondragón identificó a Montero, Camilo Vargas y David Ospina como los candidatos centrales para custodiar el arco colombiano, pero fue enfático al respaldar al actual portero de Vélez Sarsfield: “Me gustaría ver a Álvaro de titular por envergadura, por presente, por tamaño”.

El análisis de Mondragón incluyó ejemplos puntuales a escala mundial para ilustrar su tesis. “Ve uno en el caso de Courtois, en el caso de Manuel Neuer, en el caso de Donnarumma, son arqueros casi de dos metros, donde se ayudan no solamente a través de la velocidad de la reacción, pero de la envergadura y nosotros tenemos esa opción con Montero”.

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Estos son los 55 jugadores de la prelista al Mundial 2026 de la selección Colombia

Aldair Quintana - Independiente del Valle (ECU).

Álvaro Angulo - Pumas Unam (MEX).

Álvaro Montero - Vélez Sarsfield (ARG).

Andrés Mosquera - Independiente Santa Fe (COL).

Andrés Román - Atlético Nacional (COL).

Camilo Vargas - Atlas F.c. (MEX).

Carlos Gómez - Vasco Da Gama (BRA).

Carlos Cuesta - Vasco Da Gama (BRA).

Cristian Borja - Club América (MEX).

Daniel Muñoz - Crystal Palace F.c. (ENG).

David Ospina - Atlético Nacional (COL).

Dávinson Sánchez - Galatasaray Sk (TUR).

Deiver Machado - F.C Nantes (FRA).

Édier Ocampo - Vancouver Whitecaps F.c. (CAN).

Edwin Cetré - Estudiantes De La Plata (ARG).

Gustavo Puerta - Racing Santander (ESP).

James Rodríguez - Minnesota United F.c. (USA).

Jaminton Campaz - Rosario Central (ARG).

Jefferson Lerma - Crystal Palace F.c. (ENG).

Jhojan Romaña - San Lorenzo (ARG).

Jhon Arias - Palmeiras (BRA).

Jhon Córdoba - F.C. Krasnodar (RUS).

Jhon Solís - Birmingham City F.c. (ENG).

Jhon Jáder Durán - Zenit St. Petersburg (RUS).

Jhon Lucumí - Bologna F.c. (ITA).

Johan Mojica - Mallorca (ESP).

Johan Rojas - Vasco Da Gama (BRA).

Johan Carbonero - S.C. Internacional (BRA).

John Steven Mendoza - Athletico Paranaense (BRA).

Jordan Barrera - Botafogo Sport Club (BRA).

Jorge Carrascal - Flamengo (BRA).

Juan Camilo Hernández - Real Betis (ESP).

Juan Camilo Portilla - Athletico Paranaense (BRA).

Juan David Cabal - Juventus (ITA).

Juan Fernando Quintero - River Plate (ARG).

Juan Guillermo Cuadrado - Pisa 1909 (ITA).

Juan Manuel Rengifo - Atlético Nacional (COL).

Junior Hernández - Deportes Tolima (COL).

Kevin Castaño - River Plate (ARG).

Kevin Viveros - Athletico Paranaense (BRA).

Kevin Mier - Cruz Azul (MEX).

Luis Díaz - Bayern München (GER).

Luis Suárez - Sporting C.p. (POR).

Neyser Villarreal - Cruzeiro E.c. (BRA).

Nelson Deossa - Real Betis (ESP).

Rafael Santos Borré - S.C Internacional (BRA).

Richard Ríos - Benfica (POR).

Santiago Arias - Independiente (ARG).

Sebastián Gómez - Coritiba F.c. (BRA).

Sebastián Villa - Independiente Rivadavia (ARG).

Willer Ditta - Cruz Azul (MEX).

Wilmar Barrios - Zenit St. Petersburg (RUS).

Yáser Asprilla - Galatasaray Sk (TUR).

Yerry Mina - Cagliari Calcio (ITA).

Yerson Mosquera - Wolverhampton Wanderers (ENG).