Deportes

Estas son las imágenes que publicaron James Rodríguez, Álvaro Montero y Camilo Vargas del entrenamiento de la selección Colombia en Medellín

En total, 55 jugadores fueron citados por Néstor Lorenzo para iniciar entrenamientos antes de definir la lista de 26 convocados a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Guardar
Google icon
Al menos tres futbolistas de los convocados en la prelista para el Mundial 2026 ya entrenan bajo órdenes de Néstor Lorenzo en la sede de Atlético Nacional - crédito Redes sociales
Al menos tres futbolistas de los convocados en la prelista para el Mundial 2026 ya entrenan bajo órdenes de Néstor Lorenzo en la sede de Atlético Nacional - crédito Redes sociales

La selección Colombia comenzó a reunirse en Medellín a pocos días del debut ante Uzbekistán en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Al menos tres futbolistas compartieron imágenes desde la sede deportiva de Atlético Nacional, donde el cuerpo técnico, encabezado por Néstor Lorenzo, definió planes de entrenamiento específicos para cada jugador.

James Rodríguez fue el personaje más destacado del entrenamiento del martes 19 de mayo, luego de interrumpir su contrato con Minnesota United de la MLS para ponerse a punto físicamente de mano de los entrenadores de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF). El capitán con el cuadro estadounidense disputó ocho partidos y dio dos asistencias.

PUBLICIDAD

El volante no está concentrado en el hotel de la selección, por lo que se desplaza de la sede entrenamiento a su casa en Llanogrande. James Rodríguez, según Juan Pablo Hernández, de Gol Caracol, realiza trabajos con el balón lo que denota que está en buenas condiciones físicas.

Otro de los jugadores que compartió fotografías con las sesiones de entrenamiento fue Camilo Vargas, el llamado a ser titular en la selección Colombia durante la copa del mundo, teniendo en cuenta la cantidad de partidos jugados bajo la dirección técnica de Néstor Lorenzo.

PUBLICIDAD

El bogotano fue el que más titularidades acumuló durante las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la próxima Copa del Mundo (14). Con su equipo en el primer semestre del 2026 disputó 18 partidos, todos por la Liga MX en donde Atlas avanzó hasta los cuartos de final. En las fotografías compartidas por Vargas expresa la alegría de estar en un nuevo ciclo mundialista como en Brasil 2014 y Rusia 2018.

Por último, Álvaro Montero es el otro jugador que compartió momentos del entrenamiento. El exportero de Millonarios, hoy al servicio de Vélez Sarsfield de Argentina, evidencia algunos de los trabajos de reacción diseñados por Alejandro Otamendi, entrenador de porteros del cuerpo técnico de Néstor Lorenzo.

La preferencia de Faryd Mondragón por Álvaro Montero como arquero titular de la selección Colombia para el Mundial 2026 introduce un debate enfocado en la capacidad física y la actualidad deportiva como criterios prioritarios para el puesto. Mondragón identificó a Montero, Camilo Vargas y David Ospina como los candidatos centrales para custodiar el arco colombiano, pero fue enfático al respaldar al actual portero de Vélez Sarsfield: “Me gustaría ver a Álvaro de titular por envergadura, por presente, por tamaño”.

El análisis de Mondragón incluyó ejemplos puntuales a escala mundial para ilustrar su tesis. “Ve uno en el caso de Courtois, en el caso de Manuel Neuer, en el caso de Donnarumma, son arqueros casi de dos metros, donde se ayudan no solamente a través de la velocidad de la reacción, pero de la envergadura y nosotros tenemos esa opción con Montero”.

Estos son los 55 jugadores de la prelista al Mundial 2026 de la selección Colombia

  • Aldair Quintana - Independiente del Valle (ECU).
  • Álvaro Angulo - Pumas Unam (MEX).
  • Álvaro Montero - Vélez Sarsfield (ARG).
  • Andrés Mosquera - Independiente Santa Fe (COL).
  • Andrés Román - Atlético Nacional (COL).
  • Camilo Vargas - Atlas F.c. (MEX).
  • Carlos Gómez - Vasco Da Gama (BRA).
  • Carlos Cuesta - Vasco Da Gama (BRA).
  • Cristian Borja - Club América (MEX).
  • Daniel Muñoz - Crystal Palace F.c. (ENG).
  • David Ospina - Atlético Nacional (COL).
  • Dávinson Sánchez - Galatasaray Sk (TUR).
  • Deiver Machado - F.C Nantes (FRA).
  • Édier Ocampo - Vancouver Whitecaps F.c. (CAN).
  • Edwin Cetré - Estudiantes De La Plata (ARG).
  • Gustavo Puerta - Racing Santander (ESP).
  • James Rodríguez - Minnesota United F.c. (USA).
  • Jaminton Campaz - Rosario Central (ARG).
  • Jefferson Lerma - Crystal Palace F.c. (ENG).
  • Jhojan Romaña - San Lorenzo (ARG).
  • Jhon Arias - Palmeiras (BRA).
  • Jhon Córdoba - F.C. Krasnodar (RUS).
  • Jhon Solís - Birmingham City F.c. (ENG).
  • Jhon Jáder Durán - Zenit St. Petersburg (RUS).
  • Jhon Lucumí - Bologna F.c. (ITA).
  • Johan Mojica - Mallorca (ESP).
  • Johan Rojas - Vasco Da Gama (BRA).
  • Johan Carbonero - S.C. Internacional (BRA).
  • John Steven Mendoza - Athletico Paranaense (BRA).
  • Jordan Barrera - Botafogo Sport Club (BRA).
  • Jorge Carrascal - Flamengo (BRA).
  • Juan Camilo Hernández - Real Betis (ESP).
  • Juan Camilo Portilla - Athletico Paranaense (BRA).
  • Juan David Cabal - Juventus (ITA).
  • Juan Fernando Quintero - River Plate (ARG).
  • Juan Guillermo Cuadrado - Pisa 1909 (ITA).
  • Juan Manuel Rengifo - Atlético Nacional (COL).
  • Junior Hernández - Deportes Tolima (COL).
  • Kevin Castaño - River Plate (ARG).
  • Kevin Viveros - Athletico Paranaense (BRA).
  • Kevin Mier - Cruz Azul (MEX).
  • Luis Díaz - Bayern München (GER).
  • Luis Suárez - Sporting C.p. (POR).
  • Neyser Villarreal - Cruzeiro E.c. (BRA).
  • Nelson Deossa - Real Betis (ESP).
  • Rafael Santos Borré - S.C Internacional (BRA).
  • Richard Ríos - Benfica (POR).
  • Santiago Arias - Independiente (ARG).
  • Sebastián Gómez - Coritiba F.c. (BRA).
  • Sebastián Villa - Independiente Rivadavia (ARG).
  • Willer Ditta - Cruz Azul (MEX).
  • Wilmar Barrios - Zenit St. Petersburg (RUS).
  • Yáser Asprilla - Galatasaray Sk (TUR).
  • Yerry Mina - Cagliari Calcio (ITA).
  • Yerson Mosquera - Wolverhampton Wanderers (ENG).

Temas Relacionados

James RodríguezSelección Colombia Mundial 2026Selección ColombiaMundial 2026Colombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Etapa 11 del Giro de Italia 2026 - EN VIVO: siga aquí a Egan Bernal en una nueva jornada de montaña en la primera grande de la temporada

El líder del Netcompany Ineos es el mejor colombiano en la clasificación general y se acercó al top 10 luego de la etapa contrarreloj de la ‘Corsa Rosa’

Etapa 11 del Giro de Italia 2026 - EN VIVO: siga aquí a Egan Bernal en una nueva jornada de montaña en la primera grande de la temporada

Cusco FC vs. Independiente Medellín, Copa Libertadores - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido

El “Poderoso de la Montaña” quiere seguir en la pelea por la clasificación a la siguiente fase del torneo de clubes más importante de Sudamérica

Cusco FC vs. Independiente Medellín, Copa Libertadores - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido

Junior FC vs. Sporting Cristal - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 5 de la Copa Libertadores donde al Tiburón solo le sirve ganar

El cuadro barranquillero es último en su grupo y está obligado a ganar los dos partidos que le restan para tener chances de seguir con vida en torneos internacionales

Junior FC vs. Sporting Cristal - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 5 de la Copa Libertadores donde al Tiburón solo le sirve ganar

Así reaccionó la prensa de Brasil tras el empate de São Paulo ante Millonarios por la Copa Sudamericana: “Su peor racha de la década”

El empate del “Embajador” en territorio brasileño será vital en caso de que O’Higgins no derrote al Boston River de Uruguay en el Centenario de Montevideo

Así reaccionó la prensa de Brasil tras el empate de São Paulo ante Millonarios por la Copa Sudamericana: “Su peor racha de la década”

La prensa chilena reaccionó a la goleada de Coquimbo Unido sobre Tolima por Copa Libertadores: “Noche mágica”

El “Vinotinto y Oro” cayó en su visita al Francisco Sánchez Rumoroso, y comprometió su clasificación a los octavos de final de la “Gloria eterna”

La prensa chilena reaccionó a la goleada de Coquimbo Unido sobre Tolima por Copa Libertadores: “Noche mágica”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El ELN liberó a siete personas secuestradas en Arauca: los señaló de hacer supuestas labores de inteligencia

El ELN liberó a siete personas secuestradas en Arauca: los señaló de hacer supuestas labores de inteligencia

Autoridades confirmaron la captura de ‘Odin’, cabecilla del Clan del Golfo en el Urabá antioqueño

Tres muertos dejó atentado en Santander de Quilichao, Cauca: Es la masacre número 55 del 2026

ELN amenazó a mineros en el Bajo Cauca antioqueño por supuestos nexos con el Clan del Golfo: “Objetivo militar”

Ataque con explosivos contra patrulla de la Policía en El Bordo, Cauca, deja dos heridos: esto fue lo que pasó

ENTRETENIMIENTO

Diego Trujillo reconoció que se arrepintió de haber votado por Gustavo Petro y confirmó su respaldo a otro candidato presidencial: “Ni de peligro por Cepeda”

Diego Trujillo reconoció que se arrepintió de haber votado por Gustavo Petro y confirmó su respaldo a otro candidato presidencial: “Ni de peligro por Cepeda”

Beéle dedicó sentido mensaje de despedida a Totó la Momposina: “Me sigue inspirando hoy y siempre”

Totó la Momposina: la comunidad musical sigue recordando a la fallecida exponente del folclor colombiano

En imágenes: así fue la vida de Totó la Momposina, la voz que hizo bailar al mundo con el Caribe

Ryan Castro felicitó a Sebastián Villa por su cumpleaños en medio de la polémica: “Felicidades al crack”

Deportes

Cusco FC vs. Independiente Medellín, Copa Libertadores - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido

Cusco FC vs. Independiente Medellín, Copa Libertadores - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido

Junior FC vs. Sporting Cristal - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 5 de la Copa Libertadores donde al Tiburón solo le sirve ganar

Etapa 11 del Giro de Italia 2026 - EN VIVO: siga aquí a Egan Bernal en una nueva jornada de montaña en la primera grande de la temporada

Así reaccionó la prensa de Brasil tras el empate de São Paulo ante Millonarios por la Copa Sudamericana: “Su peor racha de la década”

La prensa chilena reaccionó a la goleada de Coquimbo Unido sobre Tolima por Copa Libertadores: “Noche mágica”