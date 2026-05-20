Colombia

Euro hoy en Colombia: cotización de apertura del 20 de mayo

La moneda europea ha registrado un retroceso respecto a la jornada anterior

Guardar
Google icon
Imagen JQ6XAXRUDNC3DNWC5ZDCGTDJ5Y

En la apertura del día, el euro se cotiza en promedio a 4.357,32 pesos colombianos, lo que representa una disminución del -0,26% en comparación con el precio de cierre anterior de 4.368,5 pesos, según Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un descenso del 0,39%, mientras que su variación interanual se sitúa en una caída del 7,82%.

PUBLICIDAD

El tipo de cambio del euro a peso colombiano ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, marcando una caída continua. La volatilidad actual se sitúa en 11,92%, por debajo de la volatilidad de referencia del 16,48%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

El panorama del dólar en Colombia para 2026

El Grupo Cibest de Bancolombia proyecta que el precio del dólar en Colombia promediará en $3.878 pesos durante 2026, en un escenario marcado por la debilidad global de la divisa estadounidense, el flujo sostenido de remesas y la expectativa de ajustes al alza en las tasas de interés locales. Dichas condiciones, según el banco, citado por Valora Analitik, seguirán favoreciendo al peso colombiano a lo largo del periodo en curso.

PUBLICIDAD

Las previsiones para el año se apoyan en el comportamiento observado en 2025, cuando la divisa nacional se apreció 14% frente al dólar, principalmente por la pérdida de valor global de la moneda estadounidense. De acuerdo con el informe de mercado cambiario de Bancolombia, fueron factores como la volatilidad en la política comercial de Estados Unidos y una caída de 9% en el índice DXY los que incidieron en la dinámica cambiaria.

En materia de política monetaria, el entorno internacional y local también condiciona las previsiones para 2026. Mientras la Reserva Federal redujo su tasa al rango de 3,50% - 3,75%, el Banco de la República mantuvo la tasa en 9,25%, aunque el mercado anticipa posibles incrementos asociados al aumento del salario mínimo. Este diferencial de tasas sustenta estrategias como el carry trade, uno de los factores que, según la fuente citada, contribuirían a un dólar cercano a los $3.878 pesos este 2026.

Sin embargo, el informe también advierte que el panorama para el año en curso no está exento de riesgos. La incertidumbre fiscal, acentuada tras el recorte en la calificación soberana de Colombia por parte de una agencia global de calificación crediticia y el proceso electoral figuran como factores que podrían generar presiones alcistas sobre la tasa de cambio en los próximos meses, pese a las medidas adoptadas por el Gobierno para contener una depreciación mayor del peso.

Características del peso colombiano

El peso colombiano es la moneda de curso legal en Colombia, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.

Temas Relacionados

Precio del euro en ColombiaTipo de cambioÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Netflix revela fecha y formato para el gran cierre de ‘Cien años de soledad’: será en dos partes

La ambiciosa serie latinoamericana culmina con un evento visual, dirigido por Laura Mora, que busca transformar la experiencia del público y rendir homenaje al legado cultural de Gabriel García Márquez

Netflix revela fecha y formato para el gran cierre de ‘Cien años de soledad’: será en dos partes

Gustavo Petro lanzó fuerte predicción de lo que le pasaría si Iván Cepeda pierde las elecciones presidenciales: “Me van a perseguir”

El presidente compartió su inquietud sobre el futuro del progresismo colombiano y cómo el trato entre gobiernos influye en la democracia del país

Gustavo Petro lanzó fuerte predicción de lo que le pasaría si Iván Cepeda pierde las elecciones presidenciales: “Me van a perseguir”

Cusco FC vs. Independiente Medellín, Copa Libertadores - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido

El “Poderoso de la Montaña” quiere seguir en la pelea por la clasificación a la siguiente fase del torneo de clubes más importante de Sudamérica

Cusco FC vs. Independiente Medellín, Copa Libertadores - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido

Gustavo Petro se refirió a la expulsión de la embajadora de Colombia en Bolivia: “Estamos abiertos para el diálogo”

El Gobierno de Bolivia, a través de un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, confirmó la expulsión de la diplomática

Gustavo Petro se refirió a la expulsión de la embajadora de Colombia en Bolivia: “Estamos abiertos para el diálogo”

David Luna se despachó contra vallenato de la campaña de Abelardo de la Espriella: “Peleas inútiles, insultos y ataques homofóbicos”

El exministro señaló que el inicio de campaña presidencial del abogado recurre a la burla y el ataque personal, y reclamó un giro hacia la discusión de políticas públicas y soluciones para los problemas del país

David Luna se despachó contra vallenato de la campaña de Abelardo de la Espriella: “Peleas inútiles, insultos y ataques homofóbicos”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El ELN liberó a siete personas secuestradas en Arauca: los señaló de hacer supuestas labores de inteligencia

El ELN liberó a siete personas secuestradas en Arauca: los señaló de hacer supuestas labores de inteligencia

Autoridades confirmaron la captura de ‘Odin’, cabecilla del Clan del Golfo en el Urabá antioqueño

Tres muertos dejó atentado en Santander de Quilichao, Cauca: Es la masacre número 55 del 2026

ELN amenazó a mineros en el Bajo Cauca antioqueño por supuestos nexos con el Clan del Golfo: “Objetivo militar”

Ataque con explosivos contra patrulla de la Policía en El Bordo, Cauca, deja dos heridos: esto fue lo que pasó

ENTRETENIMIENTO

Diego Trujillo reconoció que se arrepintió de haber votado por Gustavo Petro y confirmó su respaldo a otro candidato presidencial: “Ni de peligro por Cepeda”

Diego Trujillo reconoció que se arrepintió de haber votado por Gustavo Petro y confirmó su respaldo a otro candidato presidencial: “Ni de peligro por Cepeda”

Beéle dedicó sentido mensaje de despedida a Totó la Momposina: “Me sigue inspirando hoy y siempre”

Totó la Momposina: la comunidad musical sigue recordando a la fallecida exponente del folclor colombiano

En imágenes: así fue la vida de Totó la Momposina, la voz que hizo bailar al mundo con el Caribe

Ryan Castro felicitó a Sebastián Villa por su cumpleaños en medio de la polémica: “Felicidades al crack”

Deportes

Etapa 11 del Giro de Italia 2026 - EN VIVO: siga aquí a Egan Bernal en una nueva jornada de montaña en la primera grande de la temporada

Etapa 11 del Giro de Italia 2026 - EN VIVO: siga aquí a Egan Bernal en una nueva jornada de montaña en la primera grande de la temporada

Cusco FC vs. Independiente Medellín, Copa Libertadores - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido

Estas son las imágenes que publicaron James Rodríguez, Álvaro Montero y Camilo Vargas del entrenamiento de la selección Colombia en Medellín

Junior FC vs. Sporting Cristal - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 5 de la Copa Libertadores donde al Tiburón solo le sirve ganar

Así reaccionó la prensa de Brasil tras el empate de São Paulo ante Millonarios por la Copa Sudamericana: “Su peor racha de la década”