Ayda Valencia sorprendió al revelar quién sería, para ella, el ganador en las elecciones 2026: “Habrá un cambio”

Iván Cepeda Castro, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia son los tres candidatos más fuertes en las encuestas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El panorama electoral en Colombia para el 31 de mayo de 2026 ha generado tema de conversación en redes sociales y así se vio por las declaraciones recientes de Ayda Valencia, reconocida astróloga, durante su intervención en la emisora Vibra.

Ante la primera vuelta presidencial y la expectativa que rodea a los tres principales candidatos —Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia—, la predicción de la invitada fue contundente. “No por ahora no veo a una mujer en el poder”, afirmó al ser consultada por los conductores de la emisora, enfatizando que la presidencia no quedaría en manos de una candidata femenina, como los seguidores de la candidata del Centro Democrático lo esperan.

PUBLICIDAD

Preguntada por la posible polarización del resultado y la cercanía entre los candidatos, la astróloga expresó: “Va a estar fuertecito, pero no, no gana”, aludiendo a la dificultad del proceso electoral, pero reafirmando su visión sobre la ausencia de una presidenta.

La astróloga así lo reveló en conversación con la emisora Vibra Fm - crédito @vibra.co/TikTok

Esta postura la argumentó aclarando que se mantiene distante de la política y este tipo de preguntas la ponen entre la espada y la pared, ya que no compare ninguna ideología: “Es difícil porque yo soy apolítica, no tengo ningún lado, ni derecha, izquierda, arriba, abajo”, puntualizó durante la entrevista radial.

PUBLICIDAD

El debate sobre la identidad del favorito terminó con una afirmación indirecta de la vidente, quien insistió:“Va a haber un cambio”, lo que provocó algunas reaccinones en la cabina, pues no esperaban esta respuesta.

Al momento en que el locutor Carlos Vargas sugirió la posible victoria de Abelardo de la Espriella, apodado como “el Tigre”, Valencia no descartó la posibilidad y respondió con ironía: “Y eso yo... ¿Y quién es el tigre? ¿Cuál será el tigre?”, provocando reacciones en el equipo en cabina.

PUBLICIDAD

La vidente indicó que Abelardo De La Espriella podría llegar a ganar la presidencia y habría un cambio - crédito REUTERS/Nathalia Angarita

Las reacciones en la publicación de la emisora no tardaron en aparecer y rápidamente, los seguidores dejaron mensajes como: “Amén, amén, que así sea, Abelardo presidente”; “Que venga un cambio con el que sea, no queremos más de lo mismo”; “Iván también la está rompiendo”; “El Tigre presidente, sabemos que no es tarea fácil”, entre otras.

Daniel Daza denunció amenazas por hablar del tema

La controversia en torno a las predicciones del astrólogo Daniel Daza sobre las elecciones presidenciales de Colombia en 2026 ha trascendido el ámbito digital y generado un ambiente de amenazas y hostigamiento.

PUBLICIDAD

Daza, quien en el pasado anticipó la victoria de Gustavo Petro, afirmó que tras pronosticar el triunfo de Iván Cepeda, comenzó a recibir mensajes intimidatorios cuyo tono, según sus palabras, “es mucho más grave de lo que imaginábamos”.

El astrólogo aseguró que un mensaje de la senadora María José Pizarro encendió la ira de sus haters por comentarios - crédito @danieldazatv/IG

El detonante de la polémica fue una transmisión en vivo donde, mientras Daza hacía su predicción, apareció en pantalla una notificación de María José Pizarro, senadora y jefa de campaña de Cepeda.

PUBLICIDAD

El mensaje, que decía “Holiis, que no lo vaya a decir”, fue interpretado por sectores de la opinión pública como un intento de influir en el astrólogo. Una activista difundió el pantallazo de la conversación, lo que avivó las sospechas sobre posibles coordinaciones entre campañas políticas y generadores de contenido.

Daza explicó en un video que la notificación se recibió a través del WhatsApp de un colaborador y no de manera personal, negando cualquier vínculo con campañas políticas: “Nunca me han pagado gobiernos o cualquier candidatura”. Mencionó que la viralización del caso derivó en calumnias y amenazas que han puesto en riesgo su seguridad y la de su entorno.

PUBLICIDAD

Frente al aumento de la hostilidad, el astrólogo contempló abandonar el país y buscar apoyo de las autoridades, al considerar que las medidas de protección actuales son insuficientes. “La protección que tengo es escasa para el rango de peligro que hoy hemos comenzado a tener”, declaró.

Por su parte, Pizarro negó cualquier tipo de injerencia en las predicciones y desestimó las acusaciones, asegurando que la campaña de Cepeda se basa en el trabajo con la ciudadanía y no en pronósticos astrológicos.

PUBLICIDAD