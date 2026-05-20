Ruso expulsado de Colombia, dos veces, ahora acosa al alcalde de Medellín: “Me ha mandado canciones y mensajes intimidatorios”

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, denunció ante la Fiscalía el acoso y las amenazas recibidas por parte de George Laevsky Wolfe, quien envió mensajes intimidatorios desde el exterior - crédito Migración Colombia / @FicoGutierrez / X

Amenazas directas contra el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reactivaron el conflicto migratorio y judicial que rodea al ruso-estadounidense George Laevsky Wolfe.

El mismo individuo, que ya había sido expulsado de Colombia por alterar la convivencia en El Poblado, ahora enfrenta un nuevo proceso tras hostigar al mandatario y desafiar las sanciones impuestas.

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El alcalde contó al medio El Colombiano: “Un número iniciado por +1, que es la codificación de Estados Unidos, me ha venido escribiendo desde hace varios días, mandándome canciones y mensajes intimidatorios, páginas que había creado como una llamada www.fuckyoufico.com y una cantidad de cosas que ya le he entregado a las autoridades de Estados Unidos”, relató.

El alcalde presentó ante la Fiscalía evidencias que incluyen insultos y audios musicales enviados a través de WhatsApp y otras redes. Tras la denuncia, el sitio web ofensivo fue dado de baja.

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La situación actual refleja la persistencia de Wolfe en vulnerar las medidas de expulsión. Luego de su salida forzada en abril, el extranjero intentó regresar al país en mayo por vías irregulares, utilizando la frontera con Ecuador y desplazándose en vehículo hasta Cali. Al intentar abordar un vuelo hacia Medellín en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, fue nuevamente detectado y deportado de inmediato.

Federico Gutiérrez entregó a las autoridades de Estados Unidos mensajes y pruebas digitales enviados por George Wolfe, que incluyeron insultos y música con contenido intimidatorio - crédito Federico Gutiérrez / El Colombiano

Migración Colombia confirmó la segunda expulsión de Wolfe, quien fue captado intentando burlar la prohibición de ingreso vigente por diez años. Las regionales Occidente y Antioquia–Chocó colaboraron en el operativo que permitió ubicarlo, tras comprobar que su ingreso al territorio había sido irregular, probablemente por el paso fronterizo de Rumichaca.

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Según el expediente oficial, la sanción contra Wolfe se dictó en abril de 2026 tras conductas reiteradas que, en palabras de las autoridades, pusieron en riesgo la seguridad nacional y el orden público. “Durante años, los habitantes del sector manifestaron reiteradas quejas por comportamientos como realización de fiestas y ruidos que excedieron las capacidades de la propiedad residencial, generando desorden y afectaciones a la convivencia”, explicó Paola Salazar, directora regional de Migración Colombia.

La reincidencia de Wolfe, sumada al hostigamiento contra el alcalde, agrava su situación judicial. La Fiscalía evalúa acciones por violación de la resolución judicial que le impide el ingreso, además de la posible comisión de otros delitos relacionados con amenazas y acoso digital.

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El expediente contra Wolfe detalla más de doce comparendos y reiteradas intervenciones policiales por alteraciones a la convivencia en Medellín - crédito Migración Colombia

El conflicto con el extranjero inició en el edificio Málaga, en la comuna 14 de Medellín, se prolongó durante dos años. Wolfe fue señalado de organizar fiestas con música a alto volumen y la presencia de mujeres desnudas, episodios que, según los residentes, impedían el descanso y alteraban la convivencia. Las denuncias vecinales derivaron en más de doce comparendos y reiteradas intervenciones policiales.

La expulsión inicial se formalizó el 13 de abril, tras un expediente en el que se acreditaron múltiples desacatos a las normas y la negativa a cumplir con acuerdos de salida voluntaria.

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“El Ruso pa fuera. Tras dos años de constantes desórdenes, afectaciones a la convivencia y múltiples denuncias ciudadanas, hemos logrado que se expulse del país el ciudadano extranjero George Laevsky Wolfe, quien residía en El Poblado”, publicó el alcalde Federico Gutiérrez en su cuenta de X, en el momento en que Wolfe fue embarcado rumbo a Miami.

George Wolfe, ciudadano de origen ruso radicado en Medellín, fue expulsado luego de más de dos años de fiestas con fiestas que generaron malestar entre los vecinos de El Poblado - crédito Migración Colombia

El alcalde solicitó investigar el origen de los fondos de Wolfe, quien además de la propiedad en Medellín tendría otras dos en Cali, lo que suma interrogantes sobre sus actividades económicas en el país. Las autoridades colombianas y estadounidenses analizan pruebas para avanzar en acciones judiciales, que podrían incluir la colaboración internacional en materia penal.

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De confirmarse la violación a la resolución judicial, Wolfe podría enfrentar sanciones adicionales y restricciones migratorias más severas. El caso sigue abierto y mantiene en alerta a las autoridades, que reiteraron su compromiso de impedir que personas sancionadas evadan las normas establecidas.