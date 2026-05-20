Colombia

Colombia expulsó a un ciudadano alemán por escándalos con trabajadoras sexuales, disparos al aire y alteración del orden en un conjunto residencial

Las autoridades también recogieron información sobre presunta prostitución infantil y grabación de contenido pornográfico en el apartamento del ciudadano extranjero

Guardar
Google icon
En resumen, un ciudadano alemán fue expulsado por Migración Colombia tras ser señalado por vecinos de protagonizar fiestas descontroladas, disparos y otras conductas que ponían en riesgo la seguridad de un sector residencial en Medellín - crédito Migración Colombia
En resumen, un ciudadano alemán fue expulsado por Migración Colombia tras ser señalado por vecinos de protagonizar fiestas descontroladas, disparos y otras conductas que ponían en riesgo la seguridad de un sector residencial en Medellín - crédito Migración Colombia

Un ciudadano alemán expulsado de Medellín, Antioquia, fue señalado por sus vecinos de protagonizar situaciones que alteraban la tranquilidad y la seguridad en el conjunto Altos de Provenza.

Los residentes describieron una rutina marcada por “disparos al aire, ruido sin control, gritos y escándalos en la madrugada, rumbas de tres días con DJ incluido, consumo de licor y drogas en zonas comunes y el ascensor del edificio, prepagos y sexo en público en la terraza, y mucho más”.

PUBLICIDAD

El caso llevó a que Migración Colombia actuara de manera coordinada con la Policía Nacional y la Alcaldía de Medellín. Por eso, se aplicó una medida de expulsión tras un proceso de verificación y seguimiento motivado por numerosas denuncias ciudadanas sobre fiestas privadas con altos niveles de ruido, posible consumo de sustancias ilícitas, la presencia de armas, y daños a los espacios comunes.

La autoridad migratoria determinó la expulsión luego de recopilar testimonios, evidencias explícitas y publicaciones en redes sociales donde el extranjero exhibía abiertamente su “estilo de vida en Colombia”.

PUBLICIDAD

La medida incluye una prohibición de ingreso por diez años y la apertura de investigaciones adicionales sobre posibles delitos cometidos dentro del inmueble - crédito Migración Colombia
La medida incluye una prohibición de ingreso por diez años y la apertura de investigaciones adicionales sobre posibles delitos cometidos dentro del inmueble - crédito Migración Colombia

Los reportes incluyeron conductas intimidatorias, como disparos al aire desde el inmueble, y constantes altercados con trabajadoras sexuales que reclamaban pagos. Estas situaciones incrementaron la percepción de inseguridad en la comunidad.

El ciudadano alemán fue expulsado del país y viajó a Madrid, desde donde continuó su desplazamiento hacia Frankfurt. La sanción le prohíbe regresar a Colombia durante una década. Una vez transcurrido ese periodo, deberá tramitar una visa para poder ingresar de nuevo al país.

Durante la inspección, las autoridades también recogieron información sobre presunta prostitución infantil y grabación de contenido pornográfico en el apartamento del extranjero. Esta situación generó alarma entre los vecinos y motivó la apertura de una investigación judicial.

La expulsión de este ciudadano responde a un procedimiento migratorio que busca resguardar la convivencia y seguridad de la comunidad frente a conductas reiteradas que vulneran el reglamento de la propiedad y la ley colombiana. Las autoridades recalcaron que cualquier extranjero que incurra en actos similares será objeto de sanciones estrictas, incluyendo la expulsión y restricciones de ingreso al territorio nacional.

Migración Colombia expulsó por segunda vez a ruso-estadounidense vinculado a megafiestas en Medellín

El ciudadano es señalado de realizar megafiestas en El Poblado, Medellín - crédito Migración Colombia

La expulsión por segunda vez de George Wolfe, ciudadano de nacionalidad rusa y estadounidense, fue ejecutada por Migración Colombia luego de detectarlo en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, cuando intentaba tomar un vuelo hacia Medellín. Wolfe tenía una sanción vigente que le prohibía ingresar al país durante diez años.

Según la autoridad migratoria, Wolfe no registraba entrada legal a Colombia y se presume que accedió al territorio por el paso de Rumichaca, desplazándose después a Cali. La operación para ubicarlo y expulsarlo fue coordinada entre las regionales Occidente y Antioquia–Chocó de Migración Colombia.

El expediente oficial señala que Wolfe fue expulsado en abril de 2026 tras ser vinculado a conductas que, según las autoridades, comprometieron la seguridad nacional y el orden público. Durante más de dos años, residentes de un edificio en el sector de El Poblado en Medellín denunciaron fiestas con música a alto volumen, la presencia recurrente de personas asociadas con la prostitución y actitudes agresivas hacia otros habitantes.

Migración Colombia - crédito Migración Colombia
El extranjero, identificado como George Wolfe, tiene una sanción vigente que le prohíbe el ingreso al país durante diez años - crédito Migración Colombia

El extranjero acumuló más de doce comparendos, además de múltiples denuncias ciudadanas e intervenciones policiales por conductas contrarias a la convivencia. Estas reiteraciones motivaron la sanción inicial y el seguimiento posterior de su caso.

Gloria Esperanza Arriero, directora general de Migración Colombia, valoró el trabajo articulado de las regionales involucradas: “Este caso demuestra la capacidad de articulación y reacción entre las regionales Occidente y Antioquia-Chocó, que nos permitió detectar nuevamente a una persona que infringe de manera sistemática las normas migratorias”.

Wolfe fue expulsado una vez más a través de un vuelo con destino a Panamá. La autoridad migratoria subrayó que seguirá fortaleciendo sus controles para impedir que personas sancionadas evadan las medidas vigentes y logren ingresar de manera irregular al país.

Temas Relacionados

Alemán ExpulsadoMigración ColombiaAlteración de orden públicoMedellínColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Capturados en Venezuela por caso Yulixa Toloza se podrían librar de la justicia colombiana: esto dice el vecino país sobre la extradición

La justicia venezolana sería la encargada de determinar responsabilidades de María Fernanda Delgado Hernández y Edinson José Torres Sarmiento, pese a los intentos de Colombia por solicitar su traslado a Bogotá para responder por al menos cuatro delitos

Capturados en Venezuela por caso Yulixa Toloza se podrían librar de la justicia colombiana: esto dice el vecino país sobre la extradición

Bolivia expulsó a la embajadora de Colombia, Elizabeth García, y la declaró “persona non grata” por el apoyo de Gustavo Petro a las protestas

La decisión fue tomada este 20 de mayo por el Gobierno de Rodrigo Paz Pereira, que acusó al presidente Gustavo Petro de intervenir en asuntos internos bolivianos

Bolivia expulsó a la embajadora de Colombia, Elizabeth García, y la declaró “persona non grata” por el apoyo de Gustavo Petro a las protestas

Cusco FC vs. Independiente Medellín, Copa Libertadores - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido

El “Poderoso de la Montaña” quiere seguir en la pelea por la clasificación a la siguiente fase del torneo de clubes más importante de Sudamérica

Cusco FC vs. Independiente Medellín, Copa Libertadores - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido

Dueña de estética vinculada al caso Yulixa Toloza dijo que rompió vínculos con María Fernanda Delgado, capturada en Venezuela: “Ella me robó”

La investigación de la Fiscalía reveló conexiones societarias, líneas telefónicas compartidas y rotación de personal entre dos centros estéticos bajo la lupa por la muerte de la mujer de 52 años hallada en Apulo, Cundinamarca

Dueña de estética vinculada al caso Yulixa Toloza dijo que rompió vínculos con María Fernanda Delgado, capturada en Venezuela: “Ella me robó”

Ayda Valencia sorprendió al revelar quién sería, para ella, el ganador en las elecciones 2026: “Habrá un cambio”

Reconocida por sus pronósticos, la médium sorprendió en la radio con declaraciones sobre los comicios, asegurando que la presidencia no quedará en manos femeninas y que este proceso traerá cambios inesperados en Colombia

Ayda Valencia sorprendió al revelar quién sería, para ella, el ganador en las elecciones 2026: “Habrá un cambio”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El ELN liberó a siete personas secuestradas en Arauca: los señaló de hacer supuestas labores de inteligencia

El ELN liberó a siete personas secuestradas en Arauca: los señaló de hacer supuestas labores de inteligencia

Autoridades confirmaron la captura de ‘Odin’, cabecilla del Clan del Golfo en el Urabá antioqueño

Tres muertos dejó atentado en Santander de Quilichao, Cauca: Es la masacre número 55 del 2026

ELN amenazó a mineros en el Bajo Cauca antioqueño por supuestos nexos con el Clan del Golfo: “Objetivo militar”

Ataque con explosivos contra patrulla de la Policía en El Bordo, Cauca, deja dos heridos: esto fue lo que pasó

ENTRETENIMIENTO

Diego Trujillo reconoció que se arrepintió de haber votado por Gustavo Petro y confirmó su respaldo a otro candidato presidencial: “Ni de peligro por Cepeda”

Diego Trujillo reconoció que se arrepintió de haber votado por Gustavo Petro y confirmó su respaldo a otro candidato presidencial: “Ni de peligro por Cepeda”

Beéle dedicó sentido mensaje de despedida a Totó la Momposina: “Me sigue inspirando hoy y siempre”

Totó la Momposina: la comunidad musical sigue recordando a la fallecida exponente del folclor colombiano

En imágenes: así fue la vida de Totó la Momposina, la voz que hizo bailar al mundo con el Caribe

Ryan Castro felicitó a Sebastián Villa por su cumpleaños en medio de la polémica: “Felicidades al crack”

Deportes

Cusco FC vs. Independiente Medellín, Copa Libertadores - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido

Cusco FC vs. Independiente Medellín, Copa Libertadores - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido

Estas son las imágenes que publicaron James Rodríguez, Álvaro Montero y Camilo Vargas del entrenamiento de la selección Colombia en Medellín

Junior FC vs. Sporting Cristal - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 5 de la Copa Libertadores donde al Tiburón solo le sirve ganar

Etapa 11 del Giro de Italia 2026 - EN VIVO: siga aquí a Egan Bernal en una nueva jornada de montaña en la primera grande de la temporada

Así reaccionó la prensa de Brasil tras el empate de São Paulo ante Millonarios por la Copa Sudamericana: “Su peor racha de la década”