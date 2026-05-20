Masacre en Norte de Santander: seis personas fueron asesinadas y Policía asegura que fue el ELN

El ataque atribuido al frente Camilo Torres Restrepo del ELN causó la muerte de seis personas que transitaban por vías rurales entre Ábrego y Ocaña - crédito @Librecatatumbo/X

El asesinato de Freiman David Velázquez, reconocido líder social del Catatumbo, y de su esquema de seguridad —ocurrido el martes 19 de mayo de 2026 en vías rurales de Norte de Santander— expone la persistente amenaza de los grupos armados ilegales en la región y profundiza el temor entre las comunidades campesinas, que han sido víctimas recurrentes de la violencia.

La Policía Nacional atribuyó el ataque al frente Camilo Torres Restrepo del Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo insurgente cuya presencia en la zona ha sido señalada como causa de múltiples hechos violentos en el departamento.

PUBLICIDAD

En lo que va del año, Norte de Santander suma cinco masacres, de las cuales tres ocurrieron en Cúcuta, una en La Playa de Belén y la más reciente en Ábrego, según información oficial.

Los seis asesinados en el atentado transitaban por el corredor vial entre los municipios de Ábrego y Ocaña, a bordo de una camioneta asignada a la Unidad Nacional de Protección (UNP).

PUBLICIDAD

El asesinato de Freiman David Velázquez, líder social del Catatumbo, expone la persistente amenaza de grupos armados ilegales en Norte de Santander - crédito @JuanDAntonioS/X

Se trata de un crimen que enluta a varias familias y afecta directamente a la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (Asuncat), a la cual pertenecía Velázquez.

De acuerdo con la Policía Nacional, los primeros indicios apuntan a que “en esta zona delinque el frente armado Camilo Torres Restrepo, de la guerrilla del ELN. Sin embargo, serán las autoridades judiciales quienes determinen las circunstancias y autores de este hecho criminal”, declaró el comandante de Policía en Norte de Santander, coronel Jorge Andrés Bernal, citado por La FM.

PUBLICIDAD

Las investigaciones iniciales reconstruyen que hombres fuertemente armados interceptaron el vehículo de la UNP y abrieron fuego con armas de largo alcance, matando de forma instantánea a todos los ocupantes en la vereda Oropoma, zona rural de Ábrego.

La Defensoría del Pueblo rechazó mediante un comunicado este hecho. “El asesinato de este líder social golpea a los procesos juveniles, campesinos y comunitarios del Catatumbo que defienden la participación, la organización social y el derecho de las juventudes a construir un buen futuro. Particularmente, afecta seriamente la labor social, política y juvenil de ASUNCAT, una organización campesina que ha enfrentado estigmatización y amenazas en medio de la escalada de crímenes a gran escala en el Catatumbo”, expresó la entidad.

PUBLICIDAD

Freiman David Velázquez había denunciado el incremento del reclutamiento forzado de menores y las desapariciones forzadas en la región antes de ser asesinado - crédito @DefensoriaCol/X

Freiman David Velázquez se desempeñó como consejero de juventudes para el periodo 2024-2025 y fue miembro activo de la organización campesina Asuncat. Había denunciado el incremento del reclutamiento forzado de menores y de la desaparición forzada en la región.

Menos de dos semanas antes del crimen, fue víctima de intimidaciones y, hace dos meses, hombres armados lo interceptaron en la vía Cúcuta-El Tarra, donde le hurtaron pertenencias y equipos de seguridad, según reconstruyó El Tiempo.

PUBLICIDAD

Tras el ataque, la Policía Nacional, las Fuerzas Militares y la Fiscalía General de la Nación emprendieron acciones coordinadas para avanzar en la identificación plena de las víctimas y en las labores investigativas que permitan llevar ante la justicia a los responsables.

El pronunciamiento oficial de la Policía destacó: “La institución rechaza con total contundencia este acto de violencia que enluta a la región”.

PUBLICIDAD

La Defensoría del Pueblo advirtió que el asesinato de líderes sociales afecta gravemente a procesos comunitarios, juveniles y campesinos del Catatumbo - crédito @DefensoriaCol/X

Las autoridades insisten en que serán las investigaciones judiciales las que determinen con precisión las circunstancias y autoría material e intelectual del crimen.

La Defensoría del Pueblo instó a que los hechos sean esclarecidos y a que se adopten medidas de protección para quienes ejercen liderazgos sociales en contextos de alto riesgo, como es el caso del Catatumbo.

PUBLICIDAD

“Hacemos un llamado urgente: A la Fiscalía General de la Nación para que adelante con celeridad y rigor las investigaciones que permitan identificar a los responsables y judicializarlos. A todas las autoridades, particularmente al ministerio del Interior, a coordinar la respuesta a las recomendaciones de la Alerta Temprana 006 de 2026 y reforzar las medidas de prevención y protección para líderes sociales, comunidades, procesos organizativos y liderazgos juveniles del Catatumbo. A los grupos armados del Catatumbo a cesar de inmediato las agresiones contra la población civil y sus liderazgos”, se lee en el comunicado de la Defensoría.