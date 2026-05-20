Colombia

Beéle dedicó sentido mensaje de despedida a Totó la Momposina tras su fallecimiento: “Me sigue inspirando hoy y siempre”

El cantante barranquillero compartió en sus redes sociales un mensaje de despedida tras la muerte de Totó. En sus palabras, reconoció a la artista como su favorita y una fuente fundamental de inspiración para su música

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Beéle rinde homenaje a Totó La Momposina tras su fallecimiento. El cantante barranquillero le dedicó un emotivo mensaje a la intérprete, quien marcó su infancia y fortaleció su identidad caribeña con su música - crédito @beele/ Instagram
Beéle rinde homenaje a Totó La Momposina tras su fallecimiento. El cantante barranquillero le dedicó un emotivo mensaje a la intérprete, quien marcó su infancia y fortaleció su identidad caribeña con su música - crédito @beele/ Instagram

La noticia del fallecimiento de Totó la Momposina, una de las figuras más emblemáticas del folclor caribeño, generó numerosas reacciones dentro del mundo artístico en Colombia.

Entre quienes expresaron públicamente su admiración y pesar se encuentra el cantante Beéle, quien dedicó un mensaje en sus redes sociales donde subrayó la trascendencia de la artista en su vida y en la identidad musical del país. El intérprete barranquillero reconoció a Totó como “mi cantante favorita del folclor de mi tierra y del mundo”.

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El deceso de Sonia Bazanta Vides, conocida popularmente como Totó La Momposina, ocurrió el 17 de mayo a los 85 años, en compañía de su hija y sus nietos. La muerte de la cantante se debió a un infarto de miocardio asociado a complicaciones de salud.

Totó la Momposina anunció su retiro de los escenarios, se presentará por última vez en el Festival Cordillera
Totó La Momposina dejó una huella profunda en la música colombiana y su partida provocó numerosas reacciones en el mundo artístico del país - crédito Colprensa - Mariano Vimos)

La huella de Totó La Momposina en la música colombiana se refleja en la forma en que artistas de nuevas generaciones han reivindicado su legado. Beéle aprovechó sus plataformas digitales para recordar el impacto que la obra de la artista tuvo en su infancia y en la consolidación de su identidad como caribeño.

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El mensaje de Beéle no solo se centró en la admiración hacia la artista, sino también en el valor que la música de Totó aportó a la cultura del Caribe colombiano. El artista reveló que los temas de la cantante forman parte esencial de su historia personal y de su vínculo con las raíces musicales del país.

En su publicación, el joven intérprete destacó: “Mi cantante favorita del folclor de mi tierra y del mundo, quien me sigue inspirando hoy y siempre a seguir sintiendo la música con carácter y a flor de piel. Es una bendición la música de Totó; me marcó desde que tengo uso de razón y sus canciones también son parte de mi orgullo de ser del caribe (...) Vuela alto maestra Totó la Momposina”.

Beéle expresó públicamente su admiración por Totó La Momposina, a quien definió como “mi cantante favorita del folclor de mi tierra y del mundo” - crédito @beele / Instagram
Beéle expresó públicamente su admiración por Totó La Momposina, a quien definió como “mi cantante favorita del folclor de mi tierra y del mundo” - crédito @beele / Instagram

Adriana Lúcia también se despidió de Totó

Otra de las artistas colombianas que manifestó su respeto y admiración por la maestra Totó La Momposina fue Adriana Lucía. La cantante compartió en su cuenta de Instagram un video del último concierto que ofrecieron juntas en el Festival Cordillera 2022, acompañando la publicación con un mensaje de despedida para la emblemática intérprete.

“Sonia Bazanta, Totó la Momposina, llevó durante décadas las raíces de Colombia al mundo, convirtiéndolas en memoria viva. Su legado no solo nos pertenece: nos ha formado, nos ha representado y nos ha unido. Ella, mi adorada maestra, la columna vertebral de la identidad de nuestro país. Nuestro compromiso sigue vivo: MANTENER VIVO SU LEGADO. A su familia, todo mi amor: Marco Vinicio, Angélica y Euricide saben que aquí estoy para lo que necesiten”, escribió Adriana Lúcia.

Adriana Lucía recordó el último concierto junto a Totó La Momposina en el Festival Cordillera 2022 y resaltó la importancia de mantener vivo su legado - crédito @adrianalucia/ Instagram
Adriana Lucía recordó el último concierto junto a Totó La Momposina en el Festival Cordillera 2022 y resaltó la importancia de mantener vivo su legado - crédito @adrianalucia/ Instagram

Carlos Vives invitó a seguir disfrutando del legado de Totó la Momposina

Tras conocerse la noticia del fallecimiento de la cantante, Carlos Vives publicó un mensaje en sus redes sociales dirigido a los seguidores del folclor. El artista invitó a no dejar que el legado artístico de Totó La Momposina se pierda y a mantener viva la herencia musical que ella dejó.

“Es cierto que da tristeza que se nos vaya uno de los grandes iconos inolvidables de la cultura y de mujeres de nuestro país, pero me da mucha alegría saber que nos deja un legado increíble, un legado en el cual podemos ver la historia viva de lo que somos. Vamos a disfrutar de su obra, a recordarla como se merece, toda Colombia la quiso, toda Colombia la consintió, nos representó en tantas partes del mundo”, dijo Carlos Vives desde su cuenta de Instagram.

“Vamos a disfrutar de su obra, a recordarla como se merece, toda Colombia la quiso, toda Colombia la consintió”, manifestó Carlos Vives tras la noticia - crédito @carlosvives/ Instagram

La muerte de Totó La Momposina generó una ola de homenajes y mensajes de despedida de parte de colegas, músicos y seguidores, quienes la reconocen como una de las grandes exponentes de la música tradicional colombiana. El 27 de mayo se realizará en Bogotá un homenaje de despedida en el cual familiares, amigos y admiradores podrán rendir tributo a la artista.

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