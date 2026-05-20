Colombia

Claudia López aseguró que Abelardo de la Espriella le robó a David Murcia, el hombre detrás de la estafa de DMG: “Ese pisco robó a 200 mil colombianos”

La candidata presidencial criticó al también aspirante a la Casa de Nariño, señalándolo de supuestos vínculos con jefes paramilitares y cuestionando su ética profesional

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Claudia López arremetió contra Abelardo de la Espriella y lo vinculó con estructuras criminales - crédito Colprensa - Nathalia Angarita/REUTERS
Claudia López arremetió contra Abelardo de la Espriella y lo vinculó con estructuras criminales - crédito Colprensa - Nathalia Angarita/REUTERS

La exalcaldesa de Bogotá y candidata presidencial, Claudia López, ofreció nuevamente declaraciones contra el abogado y aspirante Abelardo de la Espriella.

Consultada en una entrevista en el programa Los Protagonistas, de Caracol Radio, sobre su percepción al “ponerse las gafas” del jurista, López respondió con críticas directas: lo calificó de “defensor de la mafia” y aludió a episodios que, según ella, vinculan a De la Espriella con estructuras criminales, entre ellos su defensa en 2015 del testaferro de Nicolás Maduro, Álex Saab.

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Al inicio del diálogo, López no dudó en describir su visión sobre el abogado: “A un defensor de la mafia. Eso es lo que yo veo, esa es la vida de Abelardo de la Espriella”.

En su intervención, la candidata recordó la relación de De la Espriella con el caso DMG (David Murcia Guzmán) y aseguró: “El señor de DMG, ¿no? Ese pisco robó a 200 mil colombianos. Y a ese pisco lo robó Abelardo de la Espriella”.

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La candidata y de la Espriella hacen parte de los 14 aspirantes a la Presidencia de la República - créditos Cristian Bayona y Lina Gasca / Colprensa
Claudia López criticó a Abelardo de la Espriella y lo vinculó con la mafia - créditos Cristian Bayona y Lina Gasca / Colprensa

López fue más allá al afirmar que De la Espriella no solo ejerció la defensa legal, sino que también actuó como promotor de jefes paramilitares.

No solamente fue abogado, sino promotor y defensor de toda la cúpula paramilitar. Te lo digo yo, que la denunciaba en la misma época y veía a Abelardo de la Espriella haciéndoles lobby, llevando a Mancuso a universidades”, relató la exalcaldesa, refiriéndose a los años en que figuras del paramilitarismo colombiano eran protagonistas de debates públicos y judiciales.

El periodista citó declaraciones previas de De la Espriella en el mismo espacio radial, donde el abogado aseguró que solo defendió a “un par de narcotraficantes de medio pelo”.

Ante esa afirmación, López fue tajante: “Pues miente”. Insistió en el mismo término cuando el entrevistador reiteró la versión del abogado, y sostuvo: “Y si miente es porque se avergüenza, y si se avergüenza es porque tiene rabo de paja”.

La candidata agregó que De la Espriella “es una mentira dibujada” y cuestionó los cambios en su perfil público a lo largo de los años.

Claudia López sostuvo que “defender a la mafia es muy buen negocio” al referirse a Abelardo de la Espriella - Luisa Gonzalez/Reuters
Claudia López sostuvo que “defender a la mafia es muy buen negocio” al referirse a Abelardo de la Espriella - Luisa Gonzalez/Reuters

Le decían Hello Kitty y ahora es el macho machote, ¿no? Eh, no era tan de derechas y ahora pues es el más homofóbico, el más machista, el más... Es un tipo, además, hecho para mentir, para engañar, pero tapado en plata”.

López argumentó que “defender a la mafia es muy buen negocio” y recalcó: “Yo no he visto el primer abogado de la mafia pobre, ¿no? Están tapados de billete”.

Para finalizar, la aspirante presidencial enfatizó su rechazo absoluto hacia De la Espriella y reiteró que no comparte ningún punto de vista con él. La candidata aseguró: “Yo con el único tipo por el que no votaría pero ni muerta es por Abelardo de la Espriella”.

Esto ha dicho Abelardo de la Espriella sobre su defensa como abogado de Álex Saab y David Murcia

Abelardo de la Espriella ha formado parte de la defensa legal de dos de los personajes más polémicos de la región. Representó a Alex Saab en 2015, empresario barranquillero señalado de lavar dinero y ser testaferro de Nicolás Maduro.

Tras muchos políticos vincularlo en la actualidad con Saab, De la Espriella respondió en una entrevista: “Yo dejé de ser abogado de Álex Saab hace seis años y pico, siete años, y desde ese entonces no tengo ninguna conversación con él. Si el señor Saab ha delinquido y se lo pueden probar en un juicio justo, que la justicia actúe. Tan sencillo como eso”.

Abelardo De La Espriella afirmó tener el alma rota por el asesinato a dos líderes de su campaña - crédito Abelardo De La Espriella
Abelardo De La Espriella ha sido cuestionado en diferentes ocasiones por haber defendido como abogado a Álex Saab y David Murcia Guzmán - crédito Abelardo De La Espriella

Por otro lado, De la Espriella también defendió a David Murcia Guzmán, creador de la pirámide DMG, considerada la mayor estafa reciente en Colombia. DMG captó sumas millonarias hasta que fue acusada de lavado y captación ilegal masiva, lo que llevó al gobierno de Álvaro Uribe a decretar el estado de emergencia.

El general Óscar Naranjo, entonces director de la Policía, lo describió como un gran agitador de masas. De la Espriella afirmó que Murcia pensaba entregarse si recibía garantías, pero nunca se concretó.

Murcia fue capturado en Panamá y extraditado a Estados Unidos, donde fue juzgado por lavado de activos. El abogado se apartó del caso tras detectar inconsistencias en la información entregada por su cliente.

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