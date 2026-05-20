Colombia

Bolivia expulsó a la embajadora de Colombia, Elizabeth García, y la declaró “persona non grata” por la “injerencia constante” de Petro

La decisión fue tomada este 20 de mayo por el Gobierno de Rodrigo Paz Pereira, que acusó al presidente Gustavo Petro de intervenir en asuntos internos bolivianos

Guardar
Google icon
Ilustración en acuarela de Gustavo Petro con gafas y Elizabeth García, ambos mirando al frente con expresiones serias, sobre un fondo abstracto con los colores de la bandera de Bolivia.
Gustavo Petro y la embajadora de Colombia en Bolivia, Elizabeth García, en medio de la tensión diplomática desatada tras la decisión del Gobierno boliviano de declararla persona non grata y ordenar su expulsión del país - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El Gobierno de Bolivia declaró persona non grata a la embajadora de Colombia en el país, Elizabeth García, y ordenó su expulsión este 20 de mayo de 2026 por lo que consideró injerencias del presidente Gustavo Petro en asuntos internos bolivianos relacionados con la situación judicial de Evo Morales.

Según informó la cancillería de Bolivia, la decisión responde a la “injerencia constante” del mandatario colombiano y a un presunto apoyo al “movimiento desestabilizador” que, en opinión de las autoridades bolivianas, afecta la democracia del país andino.

PUBLICIDAD

La medida fue oficializada mediante un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, en el que el Gobierno de Rodrigo Paz Pereira aseguró que la decisión se tomó “en ejercicio de sus atribuciones soberanas y en estricto apego al derecho internacional y a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961”.

En el documento, la cancillería boliviana informó que solicitó a la diplomática colombiana la conclusión de sus funciones en territorio boliviano y le otorgó el plazo correspondiente conforme a las normas internacionales vigentes.

PUBLICIDAD

Comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia en el que se declara persona non grata a la embajadora de Colombia, Elizabeth García, y se ordena la conclusión de sus funciones diplomáticas en el país - crédito Cancillería de Bolivía
Comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia en el que se declara persona non grata a la embajadora de Colombia, Elizabeth García, y se ordena la conclusión de sus funciones diplomáticas en el país - crédito Cancillería de Bolivía

“El Estado Plurinacional de Bolivia considera indispensable que toda valoración o pronunciamiento externo respecto de la situación interna del país se desarrolle con responsabilidad, prudencia diplomática y pleno respeto a la institucionalidad democrática y constitucional vigente”, señaló el comunicado oficial.

Asimismo, el Gobierno boliviano sostuvo que las diferencias políticas y sociales internas deben resolverse exclusivamente dentro del marco constitucional y mediante mecanismos democráticos e institucionales, “sin interferencias externas que puedan alterar la estabilidad institucional o profundizar la polarización”.

La cancillería aclaró además que la expulsión de Elizabeth García no implica una ruptura de relaciones diplomáticas con Colombia y reiteró la disposición de La Paz de mantener abiertos los canales diplomáticos y de cooperación bilateral.

La decisión fue anunciada apenas un día después de que Bolivia rechazara públicamente las declaraciones realizadas por Gustavo Petro sobre la crisis política en ese país. El 19 de mayo, la cancillería boliviana ya había advertido que los comentarios del mandatario colombiano constituían una intervención indebida en asuntos internos.

Elizabeth García Carrillo, embajadora de Colombia en Bolivia, fue declarada persona non grata por el Gobierno boliviano - crédito Cric
Elizabeth García Carrillo, embajadora de Colombia en Bolivia, fue declarada persona non grata por el Gobierno boliviano - crédito Cric

La tensión diplomática escaló luego de varios mensajes publicados por Petro en su cuenta de X, donde calificó las protestas registradas en Bolivia como una “insurrección popular” y afirmó que la crisis actual es consecuencia de “la soberbia geopolítica”.

“Latinoamérica y el Caribe deben ser escuchados por el mundo mirando de frente en paz, y hablando con franqueza”, escribió el presidente colombiano, declaraciones que provocaron fuertes reacciones dentro del Gobierno boliviano y entre distintos sectores políticos de ese país.

La crisis ocurre en medio de un escenario político particularmente complejo para Bolivia. Rodrigo Paz Pereira llegó a la presidencia hace seis meses, poniendo fin a casi dos décadas de predominio político del Movimiento al Socialismo (MAS), liderado históricamente por Evo Morales.

Desde entonces, Bolivia enfrenta una creciente ola de protestas, bloqueos y movilizaciones impulsadas por sindicatos, organizaciones campesinas y sectores vecinales. Las manifestaciones comenzaron en abril con reclamos salariales, pero posteriormente escalaron hacia exigencias de renuncia contra el mandatario boliviano.

La Central Obrera Boliviana mantiene protestas activas y exige un aumento salarial del 20 %. En respuesta a los bloqueos registrados entre La Paz y El Alto, el Gobierno desplegó operativos conjuntos entre la Policía y las Fuerzas Armadas para recuperar corredores estratégicos y garantizar el tránsito en distintas zonas del país.

Manifestaciones y bloqueos en Bolivia en medio de la creciente crisis política y social que enfrenta el Gobierno de Rodrigo Paz Pereira tras semanas de protestas y tensiones institucionales - crédito Gabriel Marquéx/EFE
Manifestaciones y bloqueos en Bolivia en medio de la creciente crisis política y social que enfrenta el Gobierno de Rodrigo Paz Pereira tras semanas de protestas y tensiones institucionales - crédito Gabriel Marquéx/EFE

Sin embargo, ante el riesgo de una escalada mayor de violencia, el Ejecutivo boliviano optó posteriormente por abrir espacios de negociación con dirigentes indígenas y campesinos.

Las declaraciones de Petro fueron interpretadas por varios sectores políticos bolivianos como un respaldo indirecto a Evo Morales, quien actualmente permanece prófugo luego de ser declarado en rebeldía por el Tribunal de Tarija. Sobre el exmandatario pesa una orden de captura dentro de una investigación por presuntos delitos de trata de menores.

En medio de la controversia, Petro también defendió la necesidad de fortalecer la democracia regional y garantizar derechos políticos en América Latina.

“No debe haber presos políticos en ninguna parte de las Américas”, afirmó el mandatario colombiano en otro de sus mensajes difundidos en redes sociales.

Tras las declaraciones del presidente colombiano, Evo Morales expresó públicamente su respaldo a Petro y le agradeció por “defender la soberanía de América Latina ante la soberbia del imperialismo”.

La reacción oficial boliviana fue inmediata. La cancillería aseguró que las palabras de Petro “no reflejan la buena relación histórica entre ambos países” y reiteró que la crisis institucional boliviana únicamente puede ser resuelta por decisión del pueblo boliviano y dentro de los mecanismos establecidos por su Constitución.

Temas Relacionados

Gustavo PetroCancillería BoliviaEmbajadora BoliviaElizabeth GarcíaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Capturados en Venezuela por caso Yulixa Toloza se podrían librar de la justicia colombiana: esto dice el vecino país sobre la extradición

La justicia venezolana sería la encargada de determinar responsabilidades de María Fernanda Delgado Hernández y Edinson José Torres Sarmiento, pese a los intentos de Colombia por solicitar su traslado a Bogotá para responder por al menos cuatro delitos

Capturados en Venezuela por caso Yulixa Toloza se podrían librar de la justicia colombiana: esto dice el vecino país sobre la extradición

Cusco FC vs. Independiente Medellín, Copa Libertadores - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido

El “Poderoso de la Montaña” quiere seguir en la pelea por la clasificación a la siguiente fase del torneo de clubes más importante de Sudamérica

Cusco FC vs. Independiente Medellín, Copa Libertadores - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido

Dueña de estética vinculada al caso Yulixa Toloza dijo que rompió vínculos con María Fernanda Delgado, capturada en Venezuela: “Ella me robó”

La investigación de la Fiscalía reveló conexiones societarias, líneas telefónicas compartidas y rotación de personal entre dos centros estéticos bajo la lupa por la muerte de la mujer de 52 años hallada en Apulo, Cundinamarca

Dueña de estética vinculada al caso Yulixa Toloza dijo que rompió vínculos con María Fernanda Delgado, capturada en Venezuela: “Ella me robó”

Ayda Valencia sorprendió al revelar quién sería, para ella, el ganador en las elecciones 2026: “Habrá un cambio”

Reconocida por sus pronósticos, la médium sorprendió en la radio con declaraciones sobre los comicios, asegurando que la presidencia no quedará en manos femeninas y que este proceso traerá cambios inesperados en Colombia

Ayda Valencia sorprendió al revelar quién sería, para ella, el ganador en las elecciones 2026: “Habrá un cambio”

Euro hoy en Colombia: cotización de apertura del 20 de mayo

La moneda europea ha registrado un retroceso respecto a la jornada anterior

Euro hoy en Colombia: cotización de apertura del 20 de mayo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El ELN liberó a siete personas secuestradas en Arauca: los señaló de hacer supuestas labores de inteligencia

El ELN liberó a siete personas secuestradas en Arauca: los señaló de hacer supuestas labores de inteligencia

Autoridades confirmaron la captura de ‘Odin’, cabecilla del Clan del Golfo en el Urabá antioqueño

Tres muertos dejó atentado en Santander de Quilichao, Cauca: Es la masacre número 55 del 2026

ELN amenazó a mineros en el Bajo Cauca antioqueño por supuestos nexos con el Clan del Golfo: “Objetivo militar”

Ataque con explosivos contra patrulla de la Policía en El Bordo, Cauca, deja dos heridos: esto fue lo que pasó

ENTRETENIMIENTO

Diego Trujillo reconoció que se arrepintió de haber votado por Gustavo Petro y confirmó su respaldo a otro candidato presidencial: “Ni de peligro por Cepeda”

Diego Trujillo reconoció que se arrepintió de haber votado por Gustavo Petro y confirmó su respaldo a otro candidato presidencial: “Ni de peligro por Cepeda”

Beéle dedicó sentido mensaje de despedida a Totó la Momposina: “Me sigue inspirando hoy y siempre”

Totó la Momposina: la comunidad musical sigue recordando a la fallecida exponente del folclor colombiano

En imágenes: así fue la vida de Totó la Momposina, la voz que hizo bailar al mundo con el Caribe

Ryan Castro felicitó a Sebastián Villa por su cumpleaños en medio de la polémica: “Felicidades al crack”

Deportes

Cusco FC vs. Independiente Medellín, Copa Libertadores - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido

Cusco FC vs. Independiente Medellín, Copa Libertadores - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido

Estas son las imágenes que publicaron James Rodríguez, Álvaro Montero y Camilo Vargas del entrenamiento de la selección Colombia en Medellín

Junior FC vs. Sporting Cristal - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 5 de la Copa Libertadores donde al Tiburón solo le sirve ganar

Etapa 11 del Giro de Italia 2026 - EN VIVO: siga aquí a Egan Bernal en una nueva jornada de montaña en la primera grande de la temporada

Así reaccionó la prensa de Brasil tras el empate de São Paulo ante Millonarios por la Copa Sudamericana: “Su peor racha de la década”