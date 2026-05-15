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Proponen nuevas medidas para el comercio electrónico de tabaco: la SIC busca endurecer controles en ventas a menores

La entidad enfatizó la prohibición del acceso directo del consumidor, incluyendo la exclusión de sistemas de autoservicio y máquinas expendedoras o dispensadores mecánicos

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Un cartel blanco con borde negro en primer plano que muestra el símbolo universal de no fumar y el texto "PROHIBIDO A MENORES DE EDAD" con un icono de niños.
Un cartel visible advierte la prohibición del consumo de tabaco y sus derivados a menores de edad, reflejando el compromiso con la protección de la salud pública - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) propuso el 15 de mayo de 2026 un proyecto de circular que, según la entidad, busca “fortalecer la protección de los consumidores” ante la venta de cigarrillos, productos de tabaco y sucedáneos, con un énfasis especial en niños, niñas y adolescentes.

Como parte de las modificaciones planteadas, la SIC anunció la intención de derogar las Circulares Externas No. 005 y 011 de 2012 y modificar las reglamentaciones internalizadas en la Circular Única.

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La circular propuesta introduce nuevas medidas para el comercio electrónico: la autoridad indicó que uno de los enfoques centrales será el “fortalecimiento de las medidas de protección de niños, niñas y adolescentes”, lo que implicará el uso de filtros tecnológicos, doble validación de identidad y protocolos de entrega con verificación del documento de identidad en ventas en línea.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) propuso el 15 de mayo de 2026 un proyecto de Circular que, según la entidad, busca “fortalecer la protección de los consumidores” ante la venta de cigarrillos y sus derivados a menores de edad - crédito @sicsuper/X
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) propuso el 15 de mayo de 2026 un proyecto de Circular que, según la entidad, busca “fortalecer la protección de los consumidores” ante la venta de cigarrillos y sus derivados a menores de edad - crédito @sicsuper/X

En otro de los puntos destacados, la Superintendencia planteó la exigencia de que los cigarrillos y productos derivados del tabaco “deben mantenerse fuera de la vista del público, almacenados en espacios cerrados y no accesibles visualmente desde el exterior”, reflejando un cambio en los estándares de exhibición en puntos de venta físicos.

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Además, la entidad enfatizó la prohibición del acceso directo del consumidor, incluyendo la exclusión de sistemas de autoservicio y máquinas expendedoras o dispensadores mecánicos.

Para el comercio digital, la Circular establece que “no se podrá utilizar imágenes, gráficos ni representaciones visuales de estos productos”, con el objetivo de eliminar “mecanismos de promoción indirecta, especialmente frente a niños, niñas y adolescentes”.

La SIC reiteró su “compromiso con un marco normativo transparente, participativo y efectivo”, invitando a la ciudadanía y sectores interesados a enviar comentarios y observaciones mediante los canales institucionales publicados en su sitio web oficial.

Esto podría llegar a costar una cajetilla de cigarrillos en Colombia con el impuesto decretado por el Gobierno

Primerísimo plano de una boca adulta con labios entreabiertos exhalando humo de cigarrillo, con la brasa encendida y la piel con textura realista.
Una persona exhala humo de un cigarrillo encendido, destacando el impacto visual del tabaquismo y sus riesgos para la salud pública - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El reciente aumento al impuesto al consumo de cigarrillos decretado por el Gobierno nacional podría llevar el precio de una cajetilla en Colombia hasta los $20.000 y, según advertencias del sector, incentivar el consumo de productos ilegales en el mercado local.

Esta medida, implementada mediante decretos de emergencia económica, tiene como objetivo principal recaudar cerca de 16 billones de pesos para financiar el Presupuesto General de la Nación de 2026 y cubrir el déficit fiscal resultante tras el archivo de la última ley de financiamiento en el Congreso, según informó el medio Infobae.

El impacto tributario de la medida ha sido objeto de cuestionamiento por parte de empresas productoras y comercializadoras. Juan Carlos Restrepo, director de Asuntos Corporativos de British American Tobacco (BAT), sostuvo en diálogo con W Radio que el impuesto es “absolutamente nocivo”, al considerarlo “desproporcional” y carente de sustento técnico previo.

Ilustración de un joven vapeando con grandes nubes de vapor, mientras se superponen unos pulmones con manchas oscuras y tonalidades verdosas
El reciente aumento al impuesto al consumo de cigarrillos decretado por el Gobierno nacional podría llevar el precio de una cajetilla en Colombia hasta los $20.000 y, según advertencias del sector, incentivar el consumo de productos ilegales en el mercado local -crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Restrepo afirmó que, con el nuevo decreto, el impuesto al consumo de cigarrillos se multiplica por tres, pasando de $2.100 a $11.200 la cajetilla, lo que representa un incremento del 300% en la carga tributaria sobre el producto.

Este ajuste impositivo modificó a fondo la estructura de costos y los precios al consumidor final, lo cual podría tener consecuencias no previstas sobre los patrones de consumo, el mercado laboral formal y las finanzas públicas.

Así lo detalló Restrepo: “Pasar de la noche a la mañana de que un producto valga $8.000 la cajetilla a que termine valiendo $20.000 genera una afectación en la demanda y la gente va a buscar productos sustitutos”. El ejecutivo subrayó que la diferencia de precios abriría las puertas al mercado ilegal, donde se encuentra la mayor oferta de alternativas más económicas.

La entrada en vigor del nuevo impuesto, decretado en el contexto de la emergencia económica, no necesariamente logrará reducir el consumo total de tabaco, según BAT.

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