Colombia

Cirujano que atendió a Yulixa Toloza “hasta ahora estaba aprendiendo” a hacer lipólisis láser, reveló amiga de la víctima

La mujer desapareció después de una intervención en Beauty Láser, un establecimiento que, según denuncias y autoridades, no tenía permisos ni equipos básicos de emergencia

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Bomberos y policías ingresaron por la fuerza al establecimiento Beauty Laser tras las denuncias de irregularidades y la desaparición de una paciente luego de una cirugía estética - crédito @maurovan/X y Yulixa Tolosa/Faqcebook
Familiares y amigos de Yulixa Toloza exigen respuestas sobre su desaparición tras un procedimiento estético realizado en el centro Beauty Láser, en el sur de Bogotá - crédito @maurovan/X y Yulixa Tolosa/Faqcebook

La desaparición de Yulixa Toloza, una mujer de 52 años que se sometió a un procedimiento estético en el centro Beauty Láser, en el barrio Venecia, en el sur de Bogotá, sigue rodeada de incertidumbre.

Mientras las autoridades intentan establecer qué ocurrió tras la intervención, nuevos testimonios de personas cercanas a la víctima han encendido las alarmas sobre la experiencia del cirujano que la atendió y las condiciones en las que operaba el establecimiento.

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Uno de los relatos más delicados fue entregado por Estefanía López, amiga y colega de Toloza, quien aseguró que el médico encargado del procedimiento, identificado como David Torres, apenas estaba comenzando a practicar este tipo de cirugías de manera independiente.

“Hasta ahora tenía unos meses de haber aprendido a hacer este procedimiento; porque en realidad antes eran otros cirujanos. Él hasta ahora había aprendido de otra persona y él empezó a hacer estas prácticas más o menos como desde noviembre”, afirmó López en entrevista con Olímpica Stereo.

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Las declaraciones generaron fuertes cuestionamientos sobre la preparación del profesional y el nivel de seguridad que ofrecía Beauty Láser a sus pacientes.

Según explicó López, el centro tenía buena reputación entre habitantes del sector debido a que anteriormente trabajaban allí especialistas con mayor experiencia, situación que habría cambiado recientemente.

Las autoridades analizan videos, registros telefónicos y testimonios para reconstruir las últimas horas de Yulixa Toloza tras el procedimiento estético realizado en Beauty Láser M. L., en el sur de Bogotá - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Allegados de Yulixa Toloza denunciaron que la mujer presentaba graves complicaciones de salud tras la cirugía y que el lugar no contaba con equipos básicos de emergencia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La mujer, que se desempeña como micropigmentadora y tuvo relación laboral con el establecimiento durante varios años, sostuvo que varias personas del barrio acudieron en el pasado al lugar para realizarse procedimientos sin inconvenientes. Sin embargo, indicó que el panorama cambió cuando Torres asumió las intervenciones.

Las dudas sobre la atención médica se agravaron con el relato de las últimas horas en las que Toloza fue vista dentro del centro estético. Ángela Escobar, amiga cercana de la desaparecida, reveló en entrevista con La FM que la mujer salió de la cirugía en un estado crítico.

“Se encontraba muy mal, estaba muy débil, no tenía la capacidad de moverse por sí sola”, aseguró.

De acuerdo con Escobar, tanto ella como otras personas que acompañaban a Toloza solicitaron ayuda médica urgente debido a las complicaciones que presentaba. Sin embargo, la respuesta del personal del establecimiento habría sido alarmante.

“Le dijimos que le pusieran oxígeno porque no podía respirar y la respuesta fue que no tenían”, relató.

El testimonio dejó en evidencia que el sitio no contaría con equipos básicos de atención de emergencias, como oxígeno, elementos de reanimación o monitoreo médico, pese a realizar procedimientos invasivos como lipólisis láser.

Las amigas de la víctima también pidieron que se llamara una ambulancia. Según el relato entregado a La FM, Toloza incluso habría manifestado por teléfono que quería ser trasladada.

“Sí, pídame una ambulancia que me lleve a mi casa”, habría dicho la mujer.

Yulixa Consuelo Toloza se hizo un procedimiento estético en Beauty Laser - crédito Yulixa Tolosa/Facebook
El centro estético Beauty Láser, ubicado en el barrio Venecia, quedó bajo investigación luego de conocerse presuntas irregularidades en sus procedimientos médicos - crédito Yulixa Tolosa/Facebook

No obstante, según las denunciantes, el personal del lugar insistió en mantenerla dentro del establecimiento y aseguró que ellos mismos se encargarían de vigilar su evolución.

Minutos después ocurrió uno de los puntos más confusos del caso. El centro sostuvo que Toloza abandonó el lugar por voluntad propia tras pedir un vehículo. Sin embargo, sus amigas rechazaron completamente esa versión y aseguraron que el estado físico de la mujer hacía imposible que pudiera salir sola.

“No podía caminar bien, no podía sostenerse sola, ni siquiera podía levantar la cabeza”, afirmó Escobar.

A estas versiones se sumó un nuevo testimonio conocido por Semana. Un hombre aseguró haber visto cuando dos sujetos sacaban a Toloza del establecimiento y la subían a un automóvil. Desde entonces, no se volvió a saber de ella.

Las sospechas crecieron aún más después de que familiares y allegados recibieran mensajes desde el teléfono de la desaparecida. Según denunciaron, los textos tenían errores de redacción y hacían referencia a un supuesto traslado a una clínica que luego fue descartado.

Mientras avanza la búsqueda, las autoridades también confirmaron graves irregularidades administrativas en Beauty Láser. Según información de la Secretaria de Salud, el establecimiento no contaba con permisos de la Secretaría de Salud para realizar procedimientos quirúrgicos.

Volante de búsqueda difundido por las autoridades con la información de Yulixa Consuelo Tolosa, en el que se solicita apoyo ciudadano para dar con su paradero tras su desaparición en el sur de Bogotá - crédito BosaA7/Facebook
Volante de búsqueda difundido por las autoridades con la información de Yulixa Consuelo Tolosa, en el que se solicita apoyo ciudadano para dar con su paradero tras su desaparición en el sur de Bogotá - crédito BosaA7/Facebook

Por esa razón, el lugar será sellado mientras continúan las investigaciones.

Otro de los focos de atención es María Fernanda Delgado, señalada como administradora y dueña del establecimiento. De acuerdo con información publicada por El Tiempo, la mujer habría abandonado el inmueble después de los hechos junto a varios menores de edad, llevándose dinero, maletas y registros de cámaras de seguridad.

La propietaria del predio donde funcionaba Beauty Láser, Yansen García, aseguró que Delgado llevaba cerca de ocho meses viviendo y trabajando allí y que nunca sospechó irregularidades.

“Se mostraba como una persona de bien, normal, común y corriente. Cumplía con el arriendo y nunca sospeché nada. Ellos simplemente desaparecieron y no sabemos nada”, dijo.

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