Colombia

Encuesta AtlasIntel: Abelardo de la Espriella se despegó de Paloma Valencia y apunta a la segunda vuelta con Iván Cepeda

En un eventual balotaje, el candidato del Pacto Histórico no derrotaría a ninguno de sus adversarios en la contienda

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El candidato del Pacto Histórico se consolida como el candidato más respaldado de la ciudadanía para la primera vuelta presidencial - crédito Colprensa/@delaespriellastyle - Instagram
El candidato del Pacto Histórico se consolida como el candidato más respaldado de la ciudadanía para la primera vuelta presidencial - crédito Colprensa/@delaespriellastyle - Instagram

A menos de un mes de las elecciones presidenciales en Colombia, la más reciente encuesta de AtlasIntel, realizada para Semana entre el 9 y el 14 de mayo de 2026 sobre 5.039 entrevistas presenciales, muestra que Abelardo de la Espriella, líder de Defensores de la Patria, avanzó en intención de voto, ubicándose con el 32,9%, superando a Paloma Valencia del Centro Democrático, que registra el 16,7 %. El sondeo indica que Iván Cepeda, candidato izquierdista, continúa liderando la carrera con 37,6% del respaldo.

El margen de error del estudio es del 1% y el nivel de confianza alcanza el 95%, según detalló AtlasIntel. La medición compara a los principales candidatos y revela que, en un eventual balotaje, De la Espriella sería electo presidente al obtener el 44% de los votos frente al 40,4% de Cepeda.

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Según la encuestadora ambos candidatos de derecha podrían ganarle a Iván Cepeda en una segunda vuelta - crédito Luisa González/Reuters - Europa Press
Según la encuestadora ambos candidatos de derecha podrían ganarle a Iván Cepeda en una segunda vuelta - crédito Luisa González/Reuters - Europa Press

Otro escenario segmentado en la encuesta indica que, si la segunda vuelta enfrentara a Paloma Valencia y a Cepeda, ella lograría el 40,6%, frente al 39,2% de su adversario; esto representa un virtual empate técnico por el margen de error declarado.

El estudio añade que la percepción negativa sobre los candidatos varía: Cepeda presenta un rechazo del 46,5% ante la posibilidad de ser presidente de Colombia, mientras De la Espriella suma un 39,3%. Mientras que un 14,2% de los consultados rechaza a ambos por igual.

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Más allá de los tres aspirantes principales, Sergio Fajardo obtiene el 4,9%, Claudia López, exalcaldesa de Bogotá, marca 3,5% y el resto de los candidatos reúnen menos de 1% cada uno. El porcentaje de quienes optarían por votar en blanco es del 3.2%.

Respecto a la gestión del presidente de la República, Gustavo Petro, los datos de la encuesta recabada por AtlasIntel indican que el 50,6% de los participantes desaprueba al actual gobierno, en tanto que el 38,1% mantiene su aprobación al Ejecutivo.

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