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Costa de Marfil dio a conocer la lista final de futbolistas que estarán en el Mundial de 2026: hay varias figuras de Europa presentes

El cuadro de los “Elefantes” apelará por la experiencia de figuras como la de Franck Kessie en el mediocampo y de Nicolás Pepé en el ataque

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El cuadro de los "Elefantes" publicó la lista definitiva que estará en el Mundial de 2026-crédito Phil Noble/REUTERS
El cuadro de los "Elefantes" publicó la lista definitiva que estará en el Mundial de 2026-crédito Phil Noble/REUTERS

El 15 de mayo de 2026, el técnico Emerson Fae confirmó a los 26 jugadores que estarán en el Mundial de la FIFA Norteamérica.

A través de sus redes sociales, el combinado nacional marfileño mostró a los jugadores que estarán presentes en los tres partidos de la fase de grupos ante Ecuador, Alemania y Curazao.

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Emerson Faé dio a conocer la lista final de selecciones que competirán en Estados Unidos, México y Canadá-crédito @equipenatciv/X
Emerson Faé dio a conocer la lista final de selecciones que competirán en Estados Unidos, México y Canadá-crédito @equipenatciv/X

El debut de los “Elefantes” será el 14 de junilo de 2026 en el estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia, a partir de las 6:00 p. m. (hora de Colombia).

La lista de convocados

Porteros

  • Yahia Fofana (Rizespor de Turquía)
  • Mohamed Koné (Charleroi de Bélgica)
  • Alban Lafont (Panathinaikos de Grecia)

Defensores

  • Emmanuel Agbadou (Beşiktaş J. K de Turquía)
  • Clément Akpa (Auxerre de Francia)
  • Ousmane Diomandé (Sporting Lisboa de Portugal)
  • Guela Doué (Racing Estrasburgo de Francia)
  • Ghislain Konan (Gil Vicente de Portugal)
  • Odilon Kossounou (Atalanta de Italia)
  • Evan Ndicka (AS Roma de Italia)
  • Wilfried Singo (Galatasaray S. K. de Turquía)

Volantes

  • Seko Fofana (F.C Porto)
  • Parfait Guiagon (Charleroi FC de Bélgica)
  • Christ Inao Oulai (Trabzonspor de Turquía)
  • Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest F. C de Inglaterra)
  • Jean Michaël Seri (N. K. Maribor)

Delanteros

  • Simon Adringa (A. S. Monaco F. C. de Francia)
  • Ange-Yoan Bonny (Inter de Milán de Italia)
  • Amad Diallo (Manchester United de Inglaterra)
  • Oumar Diakité (Círculo Brujas Bélgica)
  • Yan Diomandé (RB Leípzig de Alemania)
  • Evann Guessand (Crystal Palace de Inglaterra)
  • Nicolás Pépé (Villarreal de España)
  • Bazoumana Touré (TSG 1899 Hoffenheim de Alemania)
  • Elye Wahi (O. G. C. Niza de Francia)

Los “Elefantes” jugarán ante Francia su último amistoso de preparación antes de su debut en el Mundial ante Ecuador

A través de sus redes sociales, "Los Elefantes" confirmaron el amistoso ante Francia, vigente subcampeón del mundo en Qatar 2022, y rival de Colombia en la fecha FIFA de marzo-crédito @fif.ci/Instagram
A través de sus redes sociales, "Los Elefantes" confirmaron el amistoso ante Francia, vigente subcampeón del mundo en Qatar 2022, y rival de Colombia en la fecha FIFA de marzo-crédito @fif.ci/Instagram

El 4 de abril de 2026, la selección de Costa de Marfil confirmó que enfrentará a Francia en un encuentro preparatorio, según lo anunció la Federación Marfileña de Fútbol a través de sus canales oficiales.

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El más reciente triunfo marfileño en partidos amistosos se concretó en el Hill Dickinson Stadium de Liverpool, donde el equipo dirigido por Emerse Faé venció por 1-0 a Escocia. Ese resultado, sumado al 4-0 sobre Corea del Sur días antes, permitió al entrenador experimentar con alineaciones mixtas y darle rodaje a jugadores en busca de asegurar su posición para la máxima cita del fútbol, detalla la federación en sus publicaciones.

“Los Elefantes” alinearon una combinación de titulares y suplentes en Liverpool, destacándose Nicolas Pépé —jugador del Villarreal CF— marcando el único gol frente a los escoceses en el minuto 12, acción que requirió aprovechar un rebote en el área para sellar la victoria.

Aurelien Tchouameni y Franck Kessie en acción en el último amistoso entre Costa de Marfil y Francia en 2022. En el partido más reciente entre ambos, Francia remontó y ganó 2-1 a Costa de Marfil en marzo de ese mismo año-crédito Benoit Tessier/REUTERS
Aurelien Tchouameni y Franck Kessie en acción en el último amistoso entre Costa de Marfil y Francia en 2022. En el partido más reciente entre ambos, Francia remontó y ganó 2-1 a Costa de Marfil en marzo de ese mismo año-crédito Benoit Tessier/REUTERS

Respecto al historial, Costa de Marfil y Francia se han medido en tres ocasiones, con saldo de dos victorias francesas y un empate. La última vez que jugaron un partido fue el 25 de marzo de 2022, en la previa del Mundial de Qatar, y allí los dirigidos por Didier Deschamps ganaron por 2-1.

Pese al gol inicial de Nicolás Pépé al 19 de partido para “Los Elefantes”, Olivier Giroud al 22 y Aurélien Tchouaméni al 90+3 remontaron el partido.

A continuación, este es el historial de partidos que llevan entre sí:

  • 25 de marzo de 2022 - Amistosos internacionales: Francia 2-1 Costa de Marfil
  • 15 de noviembre de 2026 - Amistosos internacionales: Francia 0-0 Costa de Marfil
  • 17 de agosto de 2005 - Amistosos internacionales: Francia 3-0 Costa de Marfil

Finalmente, el debut de Costa de Marfil en el grupo E del Mundial está programado para el 14 de junio de 2026, enfrentando a Ecuador en el estadio de Filadelfia, a las 6:00 p. m. (hora de Colombia), según la Federación Marfileña de Fútbol.

A continuación, este es el calendario de partidos que tendrán en la fase de grupos en el Mundial de Norteamérica 2026:

  • Fecha 1 - 14 de junio de 2026: Costa de Marfil vs. Ecuador - Estadio de Filadelfia
  • Fecha 2 - 23 de junio de 2026: Alemania vs. Costa de Marfil- Estadio de Toronto
  • Fecha 3 - 27 de junio de 2026: Curazao vs. Costa de Marfil - Estadio de Filadelfia

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