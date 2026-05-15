Costa de Marfil dio a conocer la lista final de futbolistas que estarán en el Mundial de 2026: hay varias figuras de Europa presentes

El cuadro de los "Elefantes" publicó la lista definitiva que estará en el Mundial de 2026-crédito Phil Noble/REUTERS

El 15 de mayo de 2026, el técnico Emerson Fae confirmó a los 26 jugadores que estarán en el Mundial de la FIFA Norteamérica.

A través de sus redes sociales, el combinado nacional marfileño mostró a los jugadores que estarán presentes en los tres partidos de la fase de grupos ante Ecuador, Alemania y Curazao.

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Emerson Faé dio a conocer la lista final de selecciones que competirán en Estados Unidos, México y Canadá-crédito @equipenatciv/X

El debut de los “Elefantes” será el 14 de junilo de 2026 en el estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia, a partir de las 6:00 p. m. (hora de Colombia).

La lista de convocados

Porteros

Yahia Fofana (Rizespor de Turquía)

Mohamed Koné (Charleroi de Bélgica)

Alban Lafont (Panathinaikos de Grecia)

Defensores

Emmanuel Agbadou (Beşiktaş J. K de Turquía)

Clément Akpa (Auxerre de Francia)

Ousmane Diomandé (Sporting Lisboa de Portugal)

Guela Doué (Racing Estrasburgo de Francia)

Ghislain Konan (Gil Vicente de Portugal)

Odilon Kossounou (Atalanta de Italia)

Evan Ndicka (AS Roma de Italia)

Wilfried Singo (Galatasaray S. K. de Turquía)

Volantes

Seko Fofana (F.C Porto)

Parfait Guiagon (Charleroi FC de Bélgica)

Christ Inao Oulai (Trabzonspor de Turquía)

Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest F. C de Inglaterra)

Jean Michaël Seri (N. K. Maribor)

Delanteros

Simon Adringa (A. S. Monaco F. C. de Francia)

Ange-Yoan Bonny (Inter de Milán de Italia)

Amad Diallo (Manchester United de Inglaterra)

Oumar Diakité (Círculo Brujas Bélgica)

Yan Diomandé (RB Leípzig de Alemania)

Evann Guessand (Crystal Palace de Inglaterra)

Nicolás Pépé (Villarreal de España)

Bazoumana Touré (TSG 1899 Hoffenheim de Alemania)

Elye Wahi (O. G. C. Niza de Francia)

Los “Elefantes” jugarán ante Francia su último amistoso de preparación antes de su debut en el Mundial ante Ecuador

A través de sus redes sociales, "Los Elefantes" confirmaron el amistoso ante Francia, vigente subcampeón del mundo en Qatar 2022, y rival de Colombia en la fecha FIFA de marzo-crédito @fif.ci/Instagram

El 4 de abril de 2026, la selección de Costa de Marfil confirmó que enfrentará a Francia en un encuentro preparatorio, según lo anunció la Federación Marfileña de Fútbol a través de sus canales oficiales.

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El más reciente triunfo marfileño en partidos amistosos se concretó en el Hill Dickinson Stadium de Liverpool, donde el equipo dirigido por Emerse Faé venció por 1-0 a Escocia. Ese resultado, sumado al 4-0 sobre Corea del Sur días antes, permitió al entrenador experimentar con alineaciones mixtas y darle rodaje a jugadores en busca de asegurar su posición para la máxima cita del fútbol, detalla la federación en sus publicaciones.

“Los Elefantes” alinearon una combinación de titulares y suplentes en Liverpool, destacándose Nicolas Pépé —jugador del Villarreal CF— marcando el único gol frente a los escoceses en el minuto 12, acción que requirió aprovechar un rebote en el área para sellar la victoria.

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Aurelien Tchouameni y Franck Kessie en acción en el último amistoso entre Costa de Marfil y Francia en 2022. En el partido más reciente entre ambos, Francia remontó y ganó 2-1 a Costa de Marfil en marzo de ese mismo año-crédito Benoit Tessier/REUTERS

Respecto al historial, Costa de Marfil y Francia se han medido en tres ocasiones, con saldo de dos victorias francesas y un empate. La última vez que jugaron un partido fue el 25 de marzo de 2022, en la previa del Mundial de Qatar, y allí los dirigidos por Didier Deschamps ganaron por 2-1.

Pese al gol inicial de Nicolás Pépé al 19 de partido para “Los Elefantes”, Olivier Giroud al 22 y Aurélien Tchouaméni al 90+3 remontaron el partido.

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A continuación, este es el historial de partidos que llevan entre sí:

25 de marzo de 2022 - Amistosos internacionales: Francia 2-1 Costa de Marfil

15 de noviembre de 2026 - Amistosos internacionales: Francia 0-0 Costa de Marfil

17 de agosto de 2005 - Amistosos internacionales: Francia 3-0 Costa de Marfil

Finalmente, el debut de Costa de Marfil en el grupo E del Mundial está programado para el 14 de junio de 2026, enfrentando a Ecuador en el estadio de Filadelfia, a las 6:00 p. m. (hora de Colombia), según la Federación Marfileña de Fútbol.

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A continuación, este es el calendario de partidos que tendrán en la fase de grupos en el Mundial de Norteamérica 2026:

Fecha 1 - 14 de junio de 2026: Costa de Marfil vs. Ecuador - Estadio de Filadelfia

Fecha 2 - 23 de junio de 2026: Alemania vs. Costa de Marfil- Estadio de Toronto

Fecha 3 - 27 de junio de 2026: Curazao vs. Costa de Marfil - Estadio de Filadelfia