La modelo Natalia Buitrago lleva cinco años desaparecida en Cartagena y ahora asesinaron a su madre: esta es la historia

Claribel Moreno, hablando en el Congreso de la República sobre la desaparición de su hija Natalia Buitrago - crédito @fernandonimon / Instagram

La noche del miércoles 13 de mayo del 2026, el asesinato de Claribel Moreno, madre de la joven desaparecida Natalia Buitrago, sacudió la zona rural de Jamundí, en el Valle del Cauca.

Moreno, de 55 años, fue atacada cuando se desplazaba en motocicleta cerca del puente de Río Claro y recibió cuatro impactos de bala.

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Su cuerpo fue hallado en la vía que conecta el sector La Novillera con Robles, aproximadamente a 300 metros después del puente. En el momento del ataque, fue interceptada y agredida con arma de fuego.

Por ahora, los motivos y responsables del crimen son desconocidos, mientras la Policía y los organismos judiciales adelantan las pesquisas para esclarecer los hechos.

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Las líneas de investigación y consecuencias del asesinato

De acuerdo con los reportes oficiales, obtenidos por Noticias Caracol, la víctima presentó varias heridas de arma de fuego y las autoridades recibieron el aviso alrededor de las 7:10 p.m . Los investigadores han priorizado el caso e insisten en que no se descarta ninguna hipótesis.

La mujer fue ultimada cuando se desplazaba en motocicleta cerca de un puente en zona rural, mientras los entes judiciales analizan posibles hipótesis y la comunidad expresa preocupación por la seguridad de familiares de desaparecidos - crédito captura de pantalla Canal del Congreso

El informe forense permitió identificarla oficialmente y corroborar su parentesco con Natalia Buitrago, hecho que ha recibido cobertura mediática desde 2021.

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El contexto de la desaparición de Natalia Buitrago

Durante más de dos años, Claribel Moreno mantuvo la búsqueda por su hija Natalia Buitrago, de quien no se tiene rastro desde agosto de 2021 tras su viaje a Cartagena.

Su activismo y denuncia sobre la demora en las investigaciones la volvieron visible en el Valle del Cauca.

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Moreno denunció ante el Congreso de la República la revictimización institucional: “En Cartagena han dilatado el proceso y no han hecho más que revictimizarme”, manifestó. En la misma audiencia: “Hoy alzo la voz por todas, que nos escuchen a las mamás, que no nos miren nuestro color político, raza o estrato social. (…) Siento que el Estado colombiano me abandonó en esta búsqueda”.

Moreno advirtió que recibió amenazas y atentados en su contra a través de redes sociales. Caracol Radio, en su momento, indicó que una de sus hijas tuvo que abandonar el país por motivos de seguridad.

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A pesar de estos riesgos, Moreno continuó con su denuncia pública y declaró en el programa Séptimo Día de 2023: “Mi sueño es que mi hija Natalia aparezca, que llegue, verla de entrar a mi casa, abrazarla”.

Natalia Buitrago desapareció en agosto del 2021, tras un viaje a Cartagena - crédito Natalia Buitrago / instagram

Según el abogado de la familia, las dos líneas principales de investigación sobre la desaparición de Buitrago consideran un posible feminicidio o un caso de trata de personas. Moreno vivió con esta incertidumbre hasta sus últimos días.

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Moreno solicitó públicamente que el Estado garantice la seguridad de quienes buscan a sus seres queridos. Tras conocerse su asesinato, organizaciones defensoras de los derechos de las víctimas en el Valle del Cauca y en otras regiones reaccionaron con pronunciamientos públicos sobre la situación de riesgo que enfrentan estas familias.

El hombre que acompañó a Natalia Buitrago no fue vinculado a la investigación, pese a inconsistencias

La madre de Natalia Buitrago, la joven modelo nacida en Cali que desapareció en Cartagena, denuncia que a 19 meses de la desaparición, la Fiscalía encargada del caso no le ha entregado avances ni respuestas, situación agravada por amenazas y un atentado reciente contra su familia.

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El hombre que la acompañó en su último viaje, Hernán Darío Jiménez, pareja de la joven durante años, nunca fue vinculado a la investigación, a pesar de que pruebas de las redes sociales contradicen la versión que entregó a las autoridades, según informó la revista Semana en 2023.

Poco antes del viaje a Cartagena, Jiménez, quien superaba a Buitrago en edad, acompañó a la modelo a la ciudad y apareció con ella en las últimas imágenes compartidas en redes sociales. Tras la desaparición de Natalia, Jiménez regresó solo a Dosquebradas, Risaralda, donde ambos residían.

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Claribel Moreno ya habái sufrido amenazas y ataques en su contra - crédito Claribel Moreno / Redes Sociales

Allí tomó la decisión de regalar la mascota que compartían a una finca en Jamundí y se mudó del lugar. Cuando fue consultado sobre estos hechos, Jiménez aseguró que Buitrago lo había dejado antes de su viaje a Cartagena y que nunca le informó sobre su destino, una versión que la madre considera inverosímil a la luz de las pruebas digitales recopiladas en las cuentas de su hija, reportó Semana.

En un giro posterior, ese mismo año Claribel, madre de la modelo, fue víctima de amenazas y más tarde sufrió un atentado donde su hija mayor recibió un disparo y debió ser hospitalizada, aunque logró sobrevivir.