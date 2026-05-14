Colombia

La SAE tomó posesión de cinco hoteles de lujo en Cartagena que pertenecen a un noble europeo conocido como el ‘príncipe negro’

El ciudadano ha sido investigado por autoridades de distintos países desde el año 2000 por lavado de activos

Guardar
Google icon
La SAE asumió el control de cinco hoteles boutique vinculados a Henri de Croÿ en Cartagena y Barú, tras una decisión de la Fiscalía por presunto lavado de activos - crédito hotelescasacordoba / Instagram
La SAE asumió el control de cinco hoteles boutique vinculados a Henri de Croÿ en Cartagena y Barú, tras una decisión de la Fiscalía por presunto lavado de activos - crédito hotelescasacordoba / Instagram

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) intervino cinco hoteles de lujo en Cartagena y Barú, todos asociados al noble belga Henri de Croÿ. La acción fue resultado de medidas cautelares decretadas por la Fiscalía, que vinculó las propiedades a posibles actividades ilícitas y a una presunta organización delincuencial dirigida desde Europa.

Entre las empresas afectadas se encuentran Persoc Group, Falur Corp y Casa Córdoba S.A.S. Además, la Fiscalía impuso restricciones sobre bienes de María del Socorro Patiño Córdoba, quien mantiene una relación directa con el príncipe.

PUBLICIDAD

Los inmuebles bajo administración estatal son: Hotel Casa Barú, Casa Córdoba Estrella, Casa Córdoba Román, Casa Córdoba Cabal y Casa Córdoba Cuartel. Durante el procedimiento, la SAE también incautó tres vehículos registrados a nombre de Casa Córdoba S.A.S: una camioneta Foton del año 2020 y dos motocarros TVS modelo 2021.

La intervención estatal busca frenar el flujo de capitales sospechosos y proteger la legalidad del sector turístico de Cartagena y Barú frente a estructuras transnacionales ilícitas - crédito hotelescasacordoba / Instagram
La intervención estatal busca frenar el flujo de capitales sospechosos y proteger la legalidad del sector turístico de Cartagena y Barú frente a estructuras transnacionales ilícitas - crédito hotelescasacordoba / Instagram

El denominado “Príncipe Negro” es un noble europeo objeto de investigaciones judiciales en tres países del continente. Su notoriedad internacional surgió a raíz de la filtración conocida como los “Dubái Papers”, publicada por la revista francesa L’Obs, que detalló el funcionamiento de un supuesto esquema de lavado de activos mediante bienes inmuebles.

PUBLICIDAD

En 2012, un tribunal belga sentenció a Henri de Croÿ a una pena subrogada de tres años de prisión. Posteriormente, tras apelar, fue absuelto en 2015. Sin embargo, en 2018, la difusión de los “Dubái Papers” volvió a situarlo bajo la lupa de las autoridades europeas.

Las pesquisas del medio 070 señalan que, tres meses después de la revelación mediática, se constituyeron en Panamá las sociedades Falur Corp y Persoc Group Inc.. A los pocos días, Persoc adquirió las casas Estrella, Román y Cuartel en una sola jornada y ante la misma notaría, por un valor conjunto cercano a los 7.000 millones de pesos, cifra que quedó muy por debajo de su avalúo comercial.

El mismo día, Falur Corp compró Casa Cabal por 1.175 millones de pesos. Cinco meses después, Persoc Group adquirió Casa Barú, un resort de 12.000 metros cuadrados con playa, por 179 millones de pesos. En ninguna de estas transacciones aparece el nombre del príncipe de forma nominal, aunque sí figuran personas de su entorno.

El denominado “Príncipe Negro” ha sido investigado en Europa por fraude fiscal y blanqueo de capitales, tras aparecer su nombre en la filtración conocida como los “Dubái Papers” - crédito hotelescasacordoba / Instagram
El denominado “Príncipe Negro” ha sido investigado en Europa por fraude fiscal y blanqueo de capitales, tras aparecer su nombre en la filtración conocida como los “Dubái Papers” - crédito hotelescasacordoba / Instagram

La investigación periodística precisa que los hoteles fueron adquiridos desde 1997 mediante empresas registradas en Islas Vírgenes Británicas y Emiratos Árabes Unidos. A través de estos vehículos corporativos, Henri de Croÿ habría montado un entramado para ocultar su rastro y dificultar el seguimiento de las operaciones.

En el año 2000, la prensa belga apodó a De Croÿ como el “Príncipe negro de las finanzas” por su rol central en el mayor caso de fraude fiscal del país. Fue acusado de usar sociedades ficticias para esconder fondos de clientes europeos, lo cual permitió evadir cerca de 75 millones de euros en impuestos. Aunque inicialmente fue condenado, una apelación lo dejó absuelto años después.

La publicación de los “Dubái Papers” en 2018 reveló que, lejos de detenerse, el príncipe amplió su esquema y atrajo una clientela internacional. Miles de documentos filtrados de su empresa Helin demostraron la existencia de una estructura sofisticada para administrar y ocultar grandes sumas fuera de Bélgica.

Las adquisiciones de los hoteles se realizaron a través de sociedades en Panamá y paraísos fiscales, por valores muy inferiores al avalúo comercial, según registros notariales - crédito hotelescasacordoba / Instagram
Las adquisiciones de los hoteles se realizaron a través de sociedades en Panamá y paraísos fiscales, por valores muy inferiores al avalúo comercial, según registros notariales - crédito hotelescasacordoba / Instagram

Las acciones de la SAE y la Fiscalía buscan impedir que activos vinculados a presuntas actividades ilícitas sigan generando rentabilidad en Colombia. La intervención estatal sobre estos hoteles y vehículos representa un esfuerzo por frenar el ingreso de capitales sospechosos y proteger la legalidad del sector inmobiliario y turístico en la región.

La medida responde a la necesidad de las autoridades de cortar el flujo de fondos de origen dudoso y evitar que organizaciones transnacionales utilicen el país para operaciones de blanqueo de activos. Esta intervención marca un precedente en la lucha contra el lavado de dinero, al colocar bajo control estatal bienes que habrían sido adquiridos mediante mecanismos opacos y estructuras societarias complejas.

Temas Relacionados

SAEHenri de CroÿHoteles en CartagenaLavado de activosColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gustavo Petro se reunió con las misiones internacioanle de observación para las próximas elecciones y dejó por fuera al Registrador

Fuentes de la Registraduría informaron a Infobae Colombia que el registrador Penagos no recibió invitación para asistir a la reunión realizada en la Casa de Nariño

Gustavo Petro se reunió con las misiones internacioanle de observación para las próximas elecciones y dejó por fuera al Registrador

Maluma reveló que su hija lo hizo cambiar de imagen para su nueva era musical: “Ella es la que manda”

El cantante paisa se prepara para lanzar su nuevo álbum de estudio y, en medio de un reciente evento en Medellín, dio detalles del nuevo proyecto que está enfocado en sus raíces

Maluma reveló que su hija lo hizo cambiar de imagen para su nueva era musical: “Ella es la que manda”

Qué es la lipólisis láser, el procedimiento que se realizó Yulitza Tolosa, la mujer que desapareció de una clínica estética en Bogotá

Las autoridades investigan la cadena de hechos ocurridos tras una intervención prolongada en una clínica del sur de la ciudad, mientras aumenta la preocupación por la falta de regulación en servicios médicos privados

Qué es la lipólisis láser, el procedimiento que se realizó Yulitza Tolosa, la mujer que desapareció de una clínica estética en Bogotá

A piedra, se enfrentaron un usuario de Transmilenio y un hombre que intentó colarse a una estación: “Nada como iniciar el día jugando ponchados”

El caso se presentó en una de las estaciones de la troncal de la autopista Norte en Bogotá

A piedra, se enfrentaron un usuario de Transmilenio y un hombre que intentó colarse a una estación: “Nada como iniciar el día jugando ponchados”

Receta rápida para hacer un guacamole sin picante para todos los gustos

Esta versión se adapta a cualquier platillo y es ideal para las personas que no toleran el ají

Receta rápida para hacer un guacamole sin picante para todos los gustos
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El Clan del Golfo estaría aumentando sus operaciones ilegales en el Pacífico colombiano tras decisión de la Fiscalía de no suspender las órdenes de captura

El Clan del Golfo estaría aumentando sus operaciones ilegales en el Pacífico colombiano tras decisión de la Fiscalía de no suspender las órdenes de captura

Estos fueron los grupos armados que más han crecido en Colombia: pasaron de 13.000 miembros en el 2018 a más de a 27.000 en 2025

Disidencias de ‘Calarcá’ estarían presionando a comunidades para que voten por Iván Cepeda: “Los vamos a apretar cuatro años más”

Hijo de exalcalde asesinado y desaparecido por paramilitares en Sucre le dijo a Westcol que “Álvaro Uribe le mintió de frente”

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, se revelaron los grupos armados ilegales que se disputan el poder en esta zona de Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Maluma reveló que su hija lo hizo cambiar de imagen para su nueva era musical: “Ella es la que manda”

Maluma reveló que su hija lo hizo cambiar de imagen para su nueva era musical: “Ella es la que manda”

Alexa Torrex regresó temporalmente a ‘La casa de los famosos’: así fue la romántica cena y el beso con Tebi Bernal

Alexa Torrex reaccionó en redes sociales luego de que Tebi Bernal asegurará que no tendría una relación fuera de ‘La casa de los famosos’: “Lo mío fue de verdad”

El Mindo y el futbolista de la selección Argentina, Gonzalo Montiel, mostraron cómo se transforman los futbolistas colombianos al llegar a ese país

Nicky Jam aconsejó a Beéle por las polémicas y escándalos que lo han rodeado en los últimos años: “Todo eso es necesario”

Deportes

Carlos Antonio Vélez criticó la publicación de la prelista de la selección Colombia y cuestionó la autoridad en la FCF: “Un impresentable condenado”

Carlos Antonio Vélez criticó la publicación de la prelista de la selección Colombia y cuestionó la autoridad en la FCF: “Un impresentable condenado”

Este fue el insólito error del arquero de la selección Colombia Kevin Mier con el Cruz Azul de México a menos de un mes del debut en el Mundial 2026

Néstor Lorenzo se refirió a la ausencia de Falcao en la prelista para el Mundial 2026: “Si estuviera al nivel competitivo de sus compañeros”

Roger Martínez se despachó contra Néstor Lorenzo tras quedar fuera de la lista de 55 preconvocados a la selección Colombia: “Nunca me cagué”

Néstor Lorenzo justificó la presencia de Sebastián Villa en la prelista de convocados a la selección Colombia: “No somos quiénes para juzgar eternamente”