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Néstor Lorenzo habló sobre su llamado de atención a James Rodríguez: “Le dije: ‘Vos, al demorarte tanto en encontrar club, ahora no tenés minutos’”

El seleccionador explicó los motivos detrás del plan diferencial de entrenamiento para Rodríguez, que busca alcanzar el ritmo necesario tras su paso por la MLS

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El entrenador de la selección Colombia se refirió a la "conducta" del capitán de la selección Colombia con el cambio de clubes - crédito FCF

Néstor Lorenzo, entrenador de la selección Colombia, reveló detalles de la charla individual que mantuvo con James Rodríguez sobre su estado físico y el trabajo personalizado que realiza para llegar en óptimas condiciones a la cita mundialista.

La conversación, según Lorenzo, fue directa y apeló a la responsabilidad y experiencia del capitán nacional, quien actualmente milita en el Minnesota United.

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“James, vos al demorarte tanto en encontrar club, lo que te pasa es que ahora no tenés minutos”, expresó Lorenzo, quien conoce al futbolista desde su etapa juvenil con José Pekerman.

Lorenzo subrayó que la falta de continuidad en clubes recientes ha afectado el rendimiento de James, aunque valoró su disposición para adaptarse a un plan físico especial.

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“Siempre ha encontrado el ritmo de juego y su estado físico ha mejorado de acuerdo a los minutos jugados. Si no jugás, vas a tener que hacer un complemento físico como para lograr llegar a un rendimiento mejor”, explicó el director técnico.

Néstor Lorenzo confirmo la prelista de la que saldrán los 26 jugadores convocados a la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez
Néstor Lorenzo confirmo la prelista de la que saldrán los 26 jugadores convocados a la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

Para abordar la situación, el cuerpo técnico de Colombia diseñó un esquema de entrenamiento aparte junto al preparador físico Leandro Jorge, en coordinación con el entrenador personal del jugador. Según Lorenzo, James está cumpliendo este plan con disciplina, buscando alcanzar la plenitud física antes de la concentración definitiva.

Néstor Lorenzo reiteró que James es considerado un jugador fundamental en el grupo y destacó su liderazgo como capitán. “Me consta la responsabilidad, la disposición y la escucha que siempre ha tenido con nosotros. Estamos encima todo el tiempo de todos, no solo de James”, afirmó el seleccionador.

El trabajo individualizado que recibe James se enmarca en una supervisión global del plantel preseleccionado. Lorenzo detalló que mantuvieron reuniones similares con otros futbolistas para asegurar que todos lleguen en las mejores condiciones posibles al inicio del Mundial.

Lorenzo recalcó que, históricamente, el rendimiento físico del mediocampista ha estado estrechamente ligado a la regularidad en el campo. “El ritmo de juego lo vas a ir agarrando con minutos, pero tu rendimiento físico no va a mejorar a partir de los minutos que estabas jugando cuando yo llegué”, fue una de las advertencias que le trasladó en la reciente charla individual.

James Rodríguez y su fugaz paso por el Minnesota United

James Rodríguez en siete partidos con Minnesota registra dos asistencias de gol - crédito Minnesota United
James Rodríguez en siete partidos con Minnesota registra dos asistencias de gol - crédito Minnesota United

James Rodríguez llegó al Minnesota United a principios de marzo de 2026, procedente del Club León. Fue presentado como fichaje estrella y recibió una ovación en el Target Center, sede de los Minnesota Timberwolves de la NBA, durante su primera aparición pública.

Sin embargo, su impacto en la Major League Soccer fue limitado. Hasta la fecha, el colombiano acumuló 193 minutos en la MLS, con solo dos partidos como titular, sin registrar goles y dps asistencias. El director deportivo del club, Khaled El-Ahmad, reconoció: “Es un buen suplente, gran profesional. Se entrena muy bien”.

El club informó que James no estuvo presente en algunos encuentros recientes debido a un procedimiento médico programado. Pese a que su contrato se extiende hasta el 30 de junio de 2026, la Selección Colombia solicitó su disponibilidad a partir del 15 de mayo, fecha en la que comenzará la concentración previa al Mundial.

Esta es la lista de 55 preconvocados a la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026

El técnico argentino dio a conocer el universo de jugadores que están para ser convocados en el Mundial de 2026-crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia
El técnico argentino dio a conocer el universo de jugadores que están para ser convocados en el Mundial de 2026-crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia
  1. Kevin Mier
  2. Álvaro Montero
  3. Andrés Mosquera Marmolejo
  4. David Ospina
  5. Aldair Quintana
  6. Camilo Vargas
  7. Álvaro Angulo
  8. Jhon Arias
  9. Santiago Arias
  10. Yáser Asprilla
  11. Jordan Barrera
  12. Wilmar Barrios
  13. Cristian Borja
  14. Rafael Santos Borré
  15. Juan Cabal
  16. Jaminton Campaz
  17. Johan Carbonero
  18. Jorge Carrascal
  19. Kevin Castaño
  20. Edwuin Cetré
  21. Jhon Córdoba
  22. Juan Guillermo Cuadrado
  23. Carlos Cuesta
  24. Nelson Deossa
  25. Willer Ditta
  26. Jhon Jáder Durán
  27. Carlos Andrés Gómez
  28. Sebastián Gómez
  29. Juan Camilo “Cucho” Hernández
  30. Junior Hernández
  31. Jefferson Lerma
  32. Jhon Lucumí
  33. Deiver Machado
  34. Jhon Stiven Mendoza
  35. Yerry Mina
  36. Johan Mojica
  37. Yerson Mosquera
  38. Daniel Muñoz
  39. Eddier Ocampo
  40. Juan Camilo Portilla
  41. Gustavo Puerta
  42. Juan Fernando Quintero
  43. Juan Manuel Rengifo
  44. Johan Rojas
  45. Andrés Felipe Román
  46. Jhojan Romaña
  47. Davinson Sánchez
  48. Jhon Solis
  49. Luis Suárez
  50. Sebastián Villa
  51. Neyser Villarreal
  52. Kevin Viveros
  53. Luis Díaz
  54. James Rodríguez
  55. Richard Ríos

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