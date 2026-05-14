Colombia

Matador continuó criticando a Abelardo de la Espriella por imagen con doble sentido que mostró en entrevista: “Es una tigresa empoderada”

El humorista gráfico cuestionó la autenticidad de la figura masculina que proyecta el candidato, sugiriendo que detrás de su actitud dominante existe una profunda inseguridad

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Abelardo de la Espriella recurre a una foto polémica para destacar apoyo femenino durante transmisión en vivo - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

La entrevista de Abelardo de la Espriella, abogado y aspirante a la presidencia de Colombia, en el programa digital Piso 8, conducido por Jota Flórez y el humorista Jhovanoty, ha generado controversia por la forma en que abordó un aspecto personal.

Durante la transmisión, el candidato presidencial mostró una fotografía suya con doble sentido en la que, según describió, busca resaltar sus atributos físicos y apelar al electorado femenino.

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El episodio fue recogido y discutido por figuras públicas, entre ellas el caricaturista Matador, quien aportó una visión crítica sobre la construcción de la masculinidad en la política colombiana.

Según el registro, De la Espriella solicitó un teléfono móvil en plena entrevista y exhibió una imagen personal ante la audiencia. “Con esa foto me gané unos votos bien bacanos del electorado femenino”, afirmó el candidato, mientras preguntaba a la periodista Laura Rodríguez sobre que veía en la foto.

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“No, sudadera no”, corrigió de la Espriella a la periodista, mientras le insistía en que observara detalles específicos de la imagen. El intercambio fue interrumpido por comentarios de los presentadores, entre ellos Jhovanoty, quien preguntó: “¿Qué es lo que quiere que le vean en esa foto?

El caricaturista Matador cuestiona la actitud conquistadora de Abelardo de la Espriella - crédito @Matador000/X - Infobae Colombia
El caricaturista Matador cuestiona la actitud conquistadora de Abelardo de la Espriella - crédito @Matador000/X - Infobae Colombia

“Lo de los implantes se cayó, hermano”, admitió el candidato en tono jocoso, mientras los presentadores mantenían un tono de humor durante la transmisión.

“No seas tímida”, insistió el candidato a la periodista, buscando que la reportera hiciera referencia a aspectos que, según él, podrían resultar llamativos para la audiencia.

El gesto de mostrar la fotografía, sumado a la insistencia del candidato por centrar la atención en sus atributos físicos, fue destacado por el propio de la Espriella al decir: “El hombre serio no tiene que tener culo”. Esta afirmación provocó reacciones inmediatas tanto en el set como en redes sociales, donde la figura del candidato ha sido objeto de análisis y sátira.

Tras lo anterior, el caricaturista Matador, reconocido por su mirada crítica sobre el escenario político colombiano, expresó: “He visto, en varias oportunidades, que Abelardo hace gala de lo conquistador que es con las mujeres: en la universidad, en lo profesional y en lo social”.

Caricaturista Matador ironizó sobre la masculinidad de Abelardo de la Espriella - crédito @Matador000/X
Caricaturista Matador ironizó sobre la masculinidad de Abelardo de la Espriella - crédito @Matador000/X

Para el caricaturista, este tipo de actitudes responden a una necesidad de proyectar poder y masculinidad, aunque señaló que detrás de dicha postura existe inseguridad. “Él quiere vendernos la idea de que es un macho alfa, pero en el fondo todos sabemos que es una tigresa empoderada”, sostuvo Matador, quien remató con una frase irónica: “Dime de qué hablas y te diré de qué careces, amiga felina”.

En otro pronunciamiento en X, la discusión se amplificó tras un mensaje publicado por Matador, donde cuestionó la estrategia del candidato.

El caricaturista señaló: “El candidato presidencial Abelardo de la Espriella no necesita explicar sus propuestas en economía, seguridad o salud. Le basta con decirle a una joven periodista que no tiene silicona en los glúteos y pedirle a la ‘fémina entrevistadora’ que le haga zoom a una foto para apreciar, según él, lo marcado de su paquete viril, hormonado y testiculado”.

Matador criticó a Abelardo de la Espriella por comentarios en programa digital Piso 8 - crédito @Matador000/X
Matador criticó a Abelardo de la Espriella por comentarios en programa digital Piso 8 - crédito @Matador000/X

Esta publicación, ampliamente compartida, comparó la actitud del candidato con conductas de exhibición observadas en algunas especies animales. “Ese alarde público del tamaño de sus genitales se asemeja a ciertas conductas de exhibición en algunas especies de simios y monos”, escribió el caricaturista, aportando un enfoque biológico al debate.

El debate sobre la masculinidad y la imagen pública en la política colombiana no es nuevo, pero episodios como el protagonizado por Abelardo de la Espriella reactivaron la discusión sobre los códigos de género y las estrategias de marketing electoral.

El propio Matador, en su comentario en X, añadió una reflexión sobre la diversidad sexual en el reino animal y su posible correlato en el ámbito profesional y político: “La homosexualidad en primates también es un fenómeno natural documentado en más de 50 especies, incluidos chimpancés, bonobos y algunos abogados que creen que la ética no hace parte del derecho”.

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