Cristiano Ronaldo, rival de Colombia en el Mundial 2026, firmó millonario contrato con canal de TV: de qué se trata

LiveModeTV aprovecha la experiencia de plataformas como CazéTV en Brasil para consolidar su presencia en el mercado portugués-crédito Hamad I Mohammed/REUTERS

A menos de un mes del inicio del Mundial de Norteamérica 2026, Cristiano Ronaldo vuelve a ocupar titulares, esta vez por su faceta empresarial y no por su desempeño en el campo de juego.

El 14 de mayo de 2026, el delantero portugués anunció en sus redes sociales que será el nuevo patrocinador de la plataforma de transmisión de eventos en línea Live Football, donde se emitirán los partidos de la selección de Portugal durante la Copa del Mundo.

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El astro portugués adquiere una participación significativa en LiveModeTV para impulsar el streaming deportivo digital-crédito @cristiano/Instagram

Cristiano Ronaldo amplía su incursión en el sector tecnológico con la adquisición de una participación significativa en LiveModeTV, una empresa de streaming deportivo que apuesta por transformar la difusión de contenidos a través de plataformas digitales.

A través de su cuenta de Instagram, que cuenta con más de 660 millones de seguidores hizo el anuncio de la siguiente forma:

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“Estamos orgullosos de anunciar que Cristiano Ronaldo es el nuevo socio de LiveModeTV. Juntos, estamos trayendo el fútbol en vivo a YouTube de una nueva manera, con los fans en el centro de todo”, dijo.

Tras el anuncio en sus redes sociales, el propio Ronaldo afirmó a la agencia Bloomberg que la meta es “disponibilizar el deporte a todos, de una forma totalmente nueva e inspiradora“, subrayando su interés en potenciar la oferta deportiva tanto por YouTube como mediante la distribución en redes sociales. El internacional portugués no detalló ni la cuantía ni el porcentaje exacto de su inversión, aunque remarcó que se trata de una ”participación relevante“, según recoge Record.

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Un televisor en una sala muestra el logotipo de YouTube junto al distintivo 4K en la pantalla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia de LiveModeTV en el mercado portugués se ha consolidado en los últimos meses. La compañía ya garantizó la transmisión gratuita vía YouTube de todos los partidos de la selección portuguesa en el Mundial de 2026, así como la final de la Liga de Campeones para el público de Portugal.

Este modelo de acceso libre responde al objetivo de LiveMode de ampliar el alcance y la democratización del contenido deportivo, apoyándose en formatos digitales y estrategias surgidas de su experiencia en Brasil, donde opera la plataforma CazéTV.

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En mayo de 2026, Fábio Medeiros, responsable de contenidos, y João Mesquita, director general de LiveMode Portugal, detallaron los planes de la firma en una entrevista conjunta con Record y Negócios. Afirmaron que la compañía está interesada en los derechos televisivos de la liga portuguesa, aunque descartaron asumir la titularidad exclusiva. Mesquita puntualizó:

"No creo que lleguemos nunca a una situación en la que queramos ser los exclusivos titulares de los derechos“, señalando que un modelo de reparto entre varios operadores resulta más beneficioso para el sector. Añadió que “no veo, incluso si [LiveMode] estuviera dispuesta, que algún día compráramos la Liga Portuguesa en su totalidad para ofrecerla gratuitamente”, detalló el empresario.

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Hay que detallar que LiveModeTV emplea una estrategia particular para atraer a audiencias jóvenes y diversificadas, apoyándose en contenidos deportivos integrados en YouTube y en la incorporación de elementos populares en redes sociales. Esta aproximación busca posicionar la marca en un ecosistema mediático cada vez más digitalizado y fragmentado.

Por su parte, Cristiano Ronaldo ha desarrollado en los meses recientes un perfil de inversor polifacético. Además de su entrada en LiveModeTV, el deportista se ha convertido en accionista de la tecnológica estadounidense Perplexity, ha realizado inversiones millonarias en una filial de Herbalife, se incorporó como socio en el mundo de las artes marciales mixtas (MMA) y adquirió un 25% del club español Almería.

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La operación refuerza la tendencia de grandes figuras del deporte en intervenir en el sector mediático y tecnológico, buscando no solo diversificación financiera sino también influencia directa en la forma en la que el público accede a los contenidos deportivos más relevantes.

Con la alianza de entes como LiveModeTV y personalidades como Ronaldo, la industria portuguesa del streaming deportivo se encamina hacia un proceso de centralización de derechos y distribución multitarea, que podría modificar sustancialmente la lógica de retransmisión tradicional en los próximos años.

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Estos son los partidos de la selección Colombia en el Mundial de 2026

Estos son los tres partidos que jugará la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FCF

Fecha 1

17 de junio: Portugal vs. República Democrática del Congo - Houston - 12:00 p. m. (hora de Colombia).

17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 2

23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán - Houston - 12:00 p.m. (hora de Colombia).

23 de junio: Colombia vs. República Democrática del Congo - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 3

27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Hard Rock Stadium) - 6:30 p. m. (hora de Colombia).

27 de junio: República Democrática del Congo vs. Uzbekistán - 6:30 p.m. (hora de Colombia).