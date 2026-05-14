La Sijín y la Armada Nacional capturan a alias Jhon, articulador político del Clan del Golfo, cuando salía del odontólogo

La detención fue ejecutada por unidades de la SIJIN, la Armada y la Fiscalía mientras el implicado salía de un consultorio dental en la ribera del río Cauca, afectando la estructura de mando regional - crédito Sijin

La captura de Danover de Jesús Mercado Mercado, alias Jhon, señalado como principal articulador político del Clan del Golfo en Bolívar, tuvo lugar en el municipio de Nechí, Antioquia, durante un operativo conjunto de la Sijin de Bolívar, la Armada Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

La aprehensión se produjo cuando el detenido salía de un centro odontológico ubicado junto al río Cauca; este hecho representa un golpe para la estructura criminal con influencia en el norte de Bolívar y la subregión de Montes de María.

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Alias Jhon, de cuarenta y un años, está considerado objetivo prioritario para las autoridades por su papel estratégico como articulador político del Clan del Golfo en Bolívar.

Su detención afecta la capacidad de la organización criminal para coordinar acciones armadas y políticas en la región y obstaculiza sus actividades de expansión y control social, según lo difundido por el medio radial colombiano Caracol Radio.

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Durante la operación, agentes de la Sijin de Bolívar identificaron la salida del señalado del consultorio odontológico y procedieron a su captura con el apoyo de la Armada Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

Un dispositivo especial permitió el arresto del señalado justo al salir de una cita odontológica, hecho que dificulta la manipulación de organizaciones sociales por parte del grupo delictivo - crédito Sijin

También fue incautado un teléfono móvil que será sometido a análisis forense para obtener información relevante que permita avanzar en otras investigaciones.

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Posteriormente, el capturado fue puesto a disposición de la autoridad competente, y un juez definirá su situación en las próximas horas.

De acuerdo con investigaciones de la Sijín y la Fiscalía, Mercado Mercado ejercía como cabecilla del “ala política” de la subestructura Nicolás Antonio Urango Reyes, bajo el control del Clan del Golfo en el norte de Bolívar.

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Las autoridades le atribuyen la articulación de estructuras armadas y civiles, liderazgo en acciones de propaganda y el fortalecimiento de la presencia criminal mediante el reclutamiento y la instrumentalización de comunidades.

Alias Jhon habría recibido instrucciones de alias Jeferson, líder de la estructura Arístides Meza Páez, dada su relación de confianza con alias Hernán o ‘Davinson’, responsable de la mencionada subestructura.

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Esto le habría permitido recuperar influencia en la subregión de Montes de María mediante la infiltración y manipulación de organizaciones sociales y civiles. En el sistema judicial colombiano, Spoa aparece con tres por concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Su nombre apareció en el año 2026 en el cartel de los más buscados de Bolívar, donde era señalado como uno de los principales responsables del componente político del clan.

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La detención de alias ‘Jhon’ representa, según fuentes judiciales en diálogo con el medio radial, una merma en la articulación estratégica del Clan del Golfo en Bolívar.

Su labor consistía en coordinar las actividades políticas y sociales del grupo, impulsar acciones propagandísticas y consolidar la presencia de la organización en comunidades vulnerables.

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Las autoridades destacan que alias Jhon tenía entre sus funciones la creación de bases sociales y la difusión de mensajes dirigidos a fortalecer la estructura criminal e incrementar la influencia territorial del clan.

El teléfono móvil incautado podría aportar información valiosa para futuras acciones de inteligencia y control sobre grupos armados presentes en la región Caribe.

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