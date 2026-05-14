Anuncian ajustes en los centros de votación para colombianos en la Florida: West Palm Beach y Sarasota con nuevas sedes

Las elecciones en el exterior iniciarán el 25 de mayo de 2026 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El Consulado de Colombia en Miami, Estados Unidos, anunció cambios en los lugares habilitados para votar en las próximas elecciones en las ciudades de West Palm Beach y Sarasota, en Florida.

El objetivo de estas modificaciones es mejorar el acceso de los ciudadanos colombianos residentes en estas zonas y optimizar la organización del proceso electoral.

PUBLICIDAD

En el área de Miami, el voto anticipado se efectuará en el Museo de Coral Gables, que se encuentra justo frente a la sede consular. Para el día principal de votación, que será el domingo 31 de mayo de 2026, se habilitarán diferentes puntos para sufragar en varias localidades de Florida, incluyendo Coral Gables, Kendall, Hialeah, Coral Springs, Weston, West Palm Beach y Sarasota.

Para el día principal de votación, que será el domingo 31 de mayo de 2026, se habilitarán diferentes puntos para sufragar en varias localidades de Florida, incluyendo Coral Gables, Kendall, Hialeah, Coral Springs, Weston, West Palm Beach y Sarasota - crédito Consulado de Colombia en Miami

En West Palm Beach, el nuevo centro de votación funcionará en el Palm Beach State College - Public Safety Conference Center. Por su parte, en Sarasota, el proceso se desarrollará en el Hilton Garden Inn, situado en Tamiami Trail. Estas sedes buscan ofrecer mayor comodidad y seguridad a los electores durante la jornada electoral.

PUBLICIDAD

El consulado también informó sobre la apertura del proceso de inscripción para quienes deseen actuar como jurados de votación en el exterior, una función esencial para asegurar la transparencia y el adecuado desarrollo logístico de los comicios.

Las autoridades consulares precisaron la importancia de que los ciudadanos consulten con anticipación el lugar que les corresponde para ejercer su derecho al voto y verifiquen que su inscripción electoral esté vigente antes de presentarse en las urnas.

PUBLICIDAD

La organización de las elecciones en estos puntos forma parte de la estrategia para facilitar la participación de los colombianos residentes en Estados Unidos en las elecciones presidenciales de 2026.

Se destacó que la inscripción para los jurados se encuentra disponible a través de los canales oficiales del Consulado de Colombia en Miami. Quienes estén interesados en colaborar como jurados pueden completar su registro por medio de estas plataformas y así contribuir al normal desarrollo de la jornada electoral.

PUBLICIDAD

Se destacó que la inscripción para los jurados se encuentra disponible a través de los canales oficiales del Consulado de Colombia en Miami - crédito Registraduría Nacional

De esta manera, las autoridades consulares invitan a la comunidad a informarse sobre los nuevos puntos de votación y a participar activamente en el proceso, ya sea como votantes o formando parte de la logística electoral fuera del país.

Cronograma

La Registraduría Nacional del Estado Civil y la Cancillería de Colombia publicaron el cronograma oficial para la participación de colombianos en el exterior durante las elecciones presidenciales de 2026. El proceso busca facilitar la votación de quienes residen fuera del país, habilitando jornadas ampliadas y trámites en consulados.

PUBLICIDAD

La primera vuelta presidencial se realizará desde el lunes 25 hasta el domingo 31 de mayo de 2026. Durante este periodo, los ciudadanos podrán acercarse a los consulados y puntos autorizados para ejercer su derecho al voto. No se limita a un solo día, sino que la jornada abarca toda una semana, lo que permite mayor flexibilidad y acceso para la comunidad colombiana en el extranjero. El domingo suele considerarse el día principal, aunque durante toda la semana se reciben sufragios en las sedes consulares.

Para participar, es indispensable haber inscrito la cédula de ciudadanía en el consulado correspondiente antes del cierre del proceso, que está previsto para finales de marzo de 2026. Si la cédula ya está registrada en el consulado, no se requiere una nueva inscripción. La inscripción de cédulas es gratuita y puede realizarse presentando la cédula original, en formato físico o digital, en la oficina consular más cercana.

PUBLICIDAD

Para participar, es indispensable haber inscrito la cédula de ciudadanía en el consulado correspondiente antes del cierre del proceso, que está previsto para finales de marzo de 2026 - crédito Colprensa

El día de la votación, los ciudadanos deben acudir con su cédula y confirmar previamente el puesto asignado a través de la plataforma oficial de la Registraduría: https://eleccionescolombia.registraduria.gov.co/identificacion. El proceso también contempla jornadas previas para la elección del Congreso, programadas entre el 2 y el 8 de marzo de 2026.

La información completa sobre el proceso y los requisitos se encuentra disponible en los canales oficiales de la Registraduría y la Cancillería. Para consultas y actualizaciones, se recomienda consultar regularmente estos portales:

PUBLICIDAD