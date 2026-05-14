Colombia

Petro se refirió al presunto desaprovechamiento de la bonanza del Brent: “Los altos precios del petróleo solo traen hambre”

El jefe de Estado planteó que el ciclo actual del Brent representa un riesgo para la estabilidad social y fiscal del país, por lo que se refuerza la apuesta estatal por actividades sostenibles e industriales

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El presidente Gustavo Petro advierte que los altos precios del petróleo generan hambre y crisis en Colombia y el mundo - crédito Andrea Puentes/Presidencia de la República
El presidente Gustavo Petro advierte que los altos precios del petróleo generan hambre y crisis en Colombia y el mundo - crédito Andrea Puentes/Presidencia de la República

El presidente Gustavo Petro, defendió en un mensaje difundido en X que los altos precios del petróleo generan “hambre” y crisis, insistiendo en que el país debe aprovechar la última etapa del crudo para profundizar su descarbonización y cambiar su modelo económico, con el objetivo de evitar un retroceso hacia la dependencia de materias primas como el petróleo y el carbón.

La declaración se produjo en un contexto marcado por el debate público sobre el uso de los excedentes derivados de la cotización internacional del Brent y las alarmas encendidas por el debilitamiento de las reservas energéticas colombianas.

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En su mensaje, el jefe de Estado cuestionó directamente que el ciclo de precios elevados signifique un beneficio neto, señalando que la nación ha “aprovechado” la coyuntura porque, según él, el voto popular hizo posible una fuerte transición hacia la nueva economía.

“Colombia ha aprovechado que la fase final del petróleo en el mundo se permita, gracias al voto popular, una fuerte transición hacia la nueva economía de la cual no debe retroceder”, se lee en el mensaje publicado por el mandatario.

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Petro sostiene que Colombia debe aprovechar la última etapa del crudo para profundizar la descarbonización y transformar su modelo económico - crédito @petrogustavo/X
Petro sostiene que Colombia debe aprovechar la última etapa del crudo para profundizar la descarbonización y transformar su modelo económico - crédito @petrogustavo/X

Como argumento central, el presidente afirmó que países productores que no han cambiado su estructura corren el riesgo de llegar al final de este ciclo “sin haber transformado sus economías”, según se observa en la publicación.

Al referirse a otras naciones, Petro subrayó: “Ser bombardeado no es aprovechar. Los altos precios del petróleo solo traen hambre y crisis mundial del capitalismo y caída de la demanda del petróleo y carbón como ya lo vemos”.

El jefe de Estado relacionó explícitamente las llamadas rentas petroleras con crisis sociales, políticas e incluso militares en otras regiones, y sostuvo que el auge temporal de los precios del crudo desemboca en una “crisis mundial del capitalismo”, una reducción de la demanda global de petróleo y carbón y, en consecuencia, una caída en los ingresos de países exportadores.

Así mismo, el presidente defendió la estrategia oficial orientada hacia la producción sostenible como base del crecimiento actual. Destacó que el proceso de descarbonización y el desarrollo productivo impulsados por su administración han permitido que Colombia se convierta en “exportadora de vehículos y alimentos”.

Aseguró, además, que ese enfoque derivó en la reindustrialización y en el fortalecimiento del sector agrícola, sobresaliendo la recuperación de la agricultura como uno de los logros recientes.

Las cifras oficiales sobre la disminución de reservas petroleras encienden el debate sobre la sostenibilidad del modelo energético colombiano - crédito Ronald Wittek/EFE
Las cifras oficiales sobre la disminución de reservas petroleras encienden el debate sobre la sostenibilidad del modelo energético colombiano - crédito Ronald Wittek/EFE

“El programa progresista pone el centro de la política económica en la descarbonización y el desarrollo productivo y humano, y eso nos ha colocado ya como exportadores de vehículos y alimentos, nos ha permitido despegar la industrialización y recuperado la agricultura, a pesar del intento salvaje del Banco de la república por detener la economía en época electoral”, dijo Petro.

El mandatario señaló que, en ese contexto, el país registra “la tasa de desempleo y pobreza más bajas del siglo”, además de contar con “más equidad” y un crecimiento particular en los ingresos de las mujeres con menor capacidad de pago. Como ejemplo del impacto social de la política pública, mencionó que la cobertura de educación superior gratuita creció “en más del 60%”.

Las tensiones con el sector financiero también estuvieron presentes en el mensaje presidencial. Petro criticó abiertamente al Banco de la República, al que acusó de buscar “detener la economía en época electoral”.

Adicionalmente, sostuvo que el país logró superar la llamada “enfermedad holandesa”, un fenómeno económico asociado a la sobredimensión de sectores extractivos.

El jefe de Estado plantea que una tributación justa de los sectores con mayores ingresos será clave tras el declive de la renta petrolera - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters
El jefe de Estado plantea que una tributación justa de los sectores con mayores ingresos será clave tras el declive de la renta petrolera - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters

El debate central sobre la sostenibilidad del modelo energético colombiano se agudizó con las cifras oficiales que alertan sobre la fragilidad y la disminución de reservas petroleras, al tiempo que se multiplican los ingresos extraordinarios por la cotización favorable del Brent.

Esta paradoja alimenta la discusión sobre si el país avanza realmente en la diversificación de su economía o si enfrenta un deterioro estructural con impacto fiscal.

En la parte final de su exposición, el presidente Petro puso el foco en el desafío fiscal futuro: reemplazar los recursos derivados del petróleo por una “tributación justa”.

Señaló que los sectores de mayores ingresos deberán aportar más impuestos, con la finalidad de garantizar la fortaleza económica que asegure la sostenibilidad tras el declive de la renta petrolera.

“Lo único que falta es que las finanzas públicas derivadas del petróleo, sean reemplazadas por una tributación justa donde los sectores más poderosos de la sociedad acepten pagar impuestos para enriquecer más el país, incluídos ellos mismos”, concluyó.

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