Incidente con abejas en el Coliseo del Pueblo en Cali obligó a evacuar a 150 personas

La evacuación de 150 personas en el Coliseo El Pueblo de Cali se produjo este miércoles tras el ataque de un enjambre de abejas, que dejó a tres trabajadores afectados por picaduras y obligó a interrumpir el montaje de un evento, generando escenas de alarma tanto dentro del recinto como en la vía pública - crédito Soy checho / Facebook

La evacuación de aproximadamente 150 personas marcó el punto más crítico de la tarde del 13 de mayo en el Coliseo El Pueblo de Cali, tras el ataque de un enjambre de abejas que forzó a interrumpir actividades y desplegar personal de emergencia.

El incidente alteró la rutina habitual de quienes trabajaban en el montaje de un evento programado para el jueves.

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La alerta se activó cuando tres personas sufrieron picaduras dentro del recinto deportivo. El jefe de turno de la estación número 5 de los bomberos de Siloé, Mauricio Andrade Romero, relató: “A las 14:52 minutos fuimos despachados por la central de operaciones al Coliseo del Pueblo”. El reporte, según explicó, llegó tras los primeros ataques de los insectos y movilizó a socorristas que arribaron al sitio en solo tres minutos.

Al llegar, el personal de emergencia encontró “en el piso número 3, donde estaban realizando unos montajes para un evento del día de mañana”, a un grupo de trabajadores perturbados por la presencia de las abejas. Andrade Romero detalló: “Sobre la escalera que va del tercero al cuarto piso, hay una colmena de abejas. Por el miedo, por el calor, se azotan y pican a aproximadamente tres personas”.

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Un enjambre de abejas desató momentos de alarma este miércoles en el Coliseo El Pueblo de Cali, donde tres personas resultaron afectadas por picaduras y fue necesaria la evacuación preventiva de unas 150 personas que trabajaban en el lugar, mientras autoridades y equipos de emergencia controlaban la situación - crédito @estoescali_ / X

La reacción inmediata de los socorristas fue ordenar la evacuación del recinto para salvaguardar a quienes permanecían en el lugar. De acuerdo con el reporte entregado por el jefe de estación, “por seguridad, se evacúa todo el coliseo, aproximadamente 150 personas”. La atención se centró en los afectados, quienes fueron valorados por un paramédico en el sitio. El diagnóstico determinó que ninguna de las personas requería traslado a un centro asistencial.

El episodio generó preocupación en las inmediaciones del coliseo, donde también se reportó la presencia de abejas en la vía pública. Para reducir el riesgo a peatones y conductores, los organismos de socorro implementaron labores preventivas en la zona. Imágenes difundidas en redes sociales mostraron el momento en que miles de abejas volaban en el interior del recinto, mientras los equipos intentaron controlar la situación.

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Posteriormente, personal especializado del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma) llegó para encargarse de la disposición final de los insectos.

La presencia de un enjambre de abejas en el Coliseo El Pueblo de Cali obligó a evacuar a cerca de 150 personas, luego de que tres trabajadores sufrieran picaduras durante el montaje de un evento, en una emergencia que movilizó a organismos de socorro y generó preocupación en la comunidad - crédito @elcorrillodemao / X

La circulación de videos en redes sociales aumentó la atención pública sobre el hecho, mostrando la magnitud del enjambre tanto en el interior como en las inmediaciones del coliseo. Varias colmenas fueron captadas en los registros visuales, lo que permitió dimensionar el alcance de la emergencia.

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Una vez controlada la situación dentro del coliseo, la prioridad de los equipos fue asegurar que no quedaran focos de riesgo para los asistentes ni para quienes transitaban por la zona.

La presencia del enjambre de abejas generó diversas reacciones en redes sociales. Comentarios como “Deben ser los de tránsito, son bien abejas” y “Hace poco pasó en la 25 ¿estamos metidos en una potencial epidemia?” reflejan la sorpresa y preocupación de la comunidad.

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Los bomberos de Cali atendieron la emergencia que dejó 3 afectados - crédito Carlos Cajicá / Facebook

Algunos usuarios expresaron empatía hacia los insectos: “Ojalá no las maten porque ellas sirven muchísimo”, mientras que otros compartieron experiencias recientes: “Que lleguen a Jardín Plaza, hasta ahí llegó la colmena de abejas y también picaron a algunas personas”. Un usuario ironizó sobre el comportamiento de las abejas con la frase: “Entiendo esas abejas, a mí también me estresa la gente y encima el calor”.

La recomendación general cuando se encuentran abejas en lugares poco comunes es no usar insecticidas, agua ni intentar removerlas, son las medidas principales ante la aparición de un enjambre. Durante este tipo de situaciones, lo fundamental es mantener la calma, no molestarlas y alejarse, evitando movimientos bruscos.

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Los expertos también aconsejan cerrar puertas y ventanas hasta que lleguen los bomberos o un apicultor especializado para reubicar la colmena.