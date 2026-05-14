Colombia

Defensora del Pueblo se despachó contra Abelardo de la Espriella tras polémica con periodista: “Pedir disculpas no es suficiente”

Iris Marín señaló también un incremento en el uso de expresiones ofensivas y estigmatizantes hacia participantes y seguidores durante el proceso electoral en Colombia

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La defensora remarcó que la actitud de De la Espriella hace parte de una "cultura machista" - crédito Colprensa
La defensora remarcó que la actitud de De la Espriella hace parte de una "cultura machista" - crédito Colprensa

La defensora del Pueblo de Colombia, Iris Marín, expresó su preocupación ante el ambiente generalizado de violencia y discriminación que se ha presentado durante la campaña electoral en el país sudamericano.

Entre los episodios que le llamó la atención, la funcionaria, en diálogo con Blu Radio, recordó el polémico episodio que involucró al candidato presidencial Abelardo de la Espriella que, durante una entrevista con el medio digital Piso 8 FM, le mostró una fotografía suya a la única mujer de la mesa periodística y pidió ampliarla, haciendo referencia a sus partes íntimas, en medio de una conversación distendida con los conductores del programa.

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Pese a que el líder del movimiento Defensores de la Patria ofreció disculpas públicas por lo sucedido en el espacio digital, la funcionaria insistió en que debe reiterar su compromiso para evitar nuevos hechos de violencia de género.

Yo creo que un gesto de pedir disculpas está bien, pero también creo que es importante, le digo al candidato, que no es suficiente. Realmente tiene que haber un entendimiento más profundo a lo que es la igualdad de la mujer”, explicó Marín al citado medio de comunicación.

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A su vez, la defensora del pueblo indicó que estas expresiones y conductas evidencian actitudes machistas que están inculcadas en la vida política y pública del país.

Esto también evidencia una cantidad de machismo pues que está muy arraigado y yo creo que está haciendo puntos para ir a un curso de construcción con varios funcionarios y candidatos que también incurren en situaciones iguales”, añadió.

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