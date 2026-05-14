Gobierno Petro explicó por qué se endeuda a niveles históricos: este es el mercado que lo ayudaría a financiarse

Germán Ávila, ministro de Hacienda, indicó que la estrategia de gestión de la deuda permitió que la deuda neta del Gobierno Nacional Central represente el 57,9% del PIB, un nivel inferior al 63% estimado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2025.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, defendió la gestión de la deuda pública en Colombia. Explicó que la última emisión de títulos de deuda pública (TES) por $6 billones forma parte de una política estructural y no de una medida coyuntural. “El Estado colombiano tiene que estar negociando permanentemente la colocación de títulos porque hay una renovación permanente de los títulos”, afirmó durante el webinar “Deuda con Estrategia: Así avanza el manejo financiero de la Nación”. En el mismo anotó que el enfoque busca estabilizar la relación deuda/PIB y reducir el riesgo financiero.

Detalló que la estrategia para la deuda pública consiste en hacer colocaciones continuas, reducir costos y diversificar monedas. Dentro de las últimas acciones destaca dicha emisión de TES, colocada con el mayor nivel en la historia del mercado local. A esto se suma el manejo de presiones asociadas a la reforma pensional, los traslados de afiliados a Colpensiones y el ajuste de proyecciones fiscales para los años 2025 y 2026.

PUBLICIDAD

La última emisión de títulos, según Ávila, responde a la necesidad permanente de renovación de obligaciones financieras propias del Estado y no a un evento aislado. El ministro detalló que uno de los tramos se adjudicó con una tasa cercana al 15%, un pico histórico que debe analizarse dentro de la estrategia oficial y no como un reflejo de fragilidad puntual. La meta, de acuerdo con lo que expuso, es estabilizar la deuda relativa al PIB y gestionar los riesgos asociados a la volatilidad internacional.

El 13 de mayo, el Ministerio de Hacienda subastó TES por 6 billones que se acercan a tasas de interés del 14 - crédito @MinHacienda/X

Resaltó que la política vigente busca disminuir los costos de financiamiento y mitigar el impacto de factores externos como las tasas de interés elevadas. Ese enfoque incluye enfrentar los desafíos que plantean las decisiones judiciales en materia pensional y los compromisos fiscales a mediano plazo.

PUBLICIDAD

Tasas de interés e impacto en la deuda pública

El desempeño de la tasa de referencia establecida por el Banco de la República es uno de los principales elementos del debate económico en Colombia. Ávila recordó la discrepancia surgida ante el aumento de 200 puntos básicos (pb) en el tipo de intervención, lo que incrementó el costo de financiar la deuda pública y presionó otras áreas de la economía.

“Finalmente llegamos a un acuerdo con la junta en el sentido de mantener inalterada la tasa en el mes de abril, pero continúa este debate”, señaló el ministro. Destacó que las tasas elevadas dificultaron el acceso al crédito y afectaron la sostenibilidad del financiamiento estatal.

PUBLICIDAD

Así las cosas, el Gobierno mantiene como objetivo reducir el costo del endeudamiento público para fortalecer las cuentas fiscales en los próximos años. El escenario internacional complejo implica ajustar la política monetaria y avanzar en acuerdos que favorezcan la gestión de la deuda.

La tasa de interés del Banco de la República se mantiene en 11,25% - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters

Desafíos y cifras de la reforma pensional y Colpensiones

Al referirse a la reforma pensional, que está en estudio de la Corte Constitucional, Ávila abordó el traslado de afiliados desde fondos privados hacia Colpensiones. Precisó que cerca de 132.000 personas solicitaron el traslado de los ahorros y que Colpensiones ya otorgó pensión a unos 24.000 beneficiarios, aunque los recursos correspondientes permanecen en los fondos privados.

PUBLICIDAD

“Colpensiones ha atendido a cerca de 24.000 de ellos para otorgarle la pensión y, sin embargo, los recursos de estos ahorradores permanecen en los fondos privados creando una presión complementaria sobre Colpensiones para atender estas responsabilidades”, anotó. Indicó que “de los recursos que ellos tienen, que son cerca de 550 billones de pesos, les estábamos pidiendo que trasladaran el 1,2% de los recursos para atender a estos beneficiarios”.

La situación se tensionó ante la decisión del Consejo de Estado, que determinó que los fondos privados no están obligados a transferir esos recursos de inmediato, lo cual, según el Gobierno, representa una presión adicional para la administración pública sin la liquidez necesaria para cubrir sus obligaciones.

PUBLICIDAD

El Consejo de Estado aceptó que el traslado de $5 billones viola la propia reforma pensional - crédito Consejo de Estado

Reducción de costos y diversificación de la deuda externa

Sobre la deuda externa, Ávila destacó avances en la reducción de la dependencia del dólar mediante la diversificación de fuentes y monedas extranjeras. Mencionó la incursión de Colombia en el mercado suizo, con emisiones en francos suizos a tasas cercanas a cero, y la intención oficial de iniciar operaciones con mercados asiáticos.

“Creemos que los mercados asiáticos están pendientes también de que iniciemos operaciones con ellos y sobre esta ruta reducir al máximo por un lado la dependencia, pero por otro lado los riesgos cuando hay una dependencia exagerada sobre una de las monedas”, señaló Ávila.

PUBLICIDAD

Con esto, el Gobierno fortaleció su presencia en Europa por medio de una curva de rendimientos en euros, buscando ampliar la base de inversionistas y optimizar el perfil de la deuda. En la actualidad, la deuda externa del Gobierno nacional representa el 25,1% del total de la deuda pública, el nivel más bajo dentro del portafolio nacional según datos oficiales.

Otra medida implementada fue la cancelación de operaciones de total return swaps (TRS), lo que permitió reducir el saldo de la deuda en más de $100 billones. Desde julio de 2025 la deuda bruta nacional no registró incrementos, según expuso el jefe de la cartera de Hacienda.

PUBLICIDAD

Ávila subrayó la reducción de los costos internacionales: “En las últimas tres emisiones internacionales la Nación accedió a los mercados con tasas cercanas al 5% en promedio”, en contraste con el 8% posterior a la pandemia. De acuerdo con las proyecciones, la deuda neta sobre el PIB descendería a 58,5% en 2025, tras ubicarse en 59,3% en 2024, y podría alcanzar el 56,3% en 2026.

El ministro recordó que la aceleración de la deuda pública fue mayor a partir de 2012, alcanzando un máximo del 60,7% del PIB durante la pandemia, pero que en años recientes se mantuvo estable y con tendencia a la baja.

PUBLICIDAD