Colombia

Extranjero lleva más de un mes varado en Colombia tras ser escopolaminado por una joven de 21 años en Antioquia

Ismail Karaman conoció a una mujer a través de una plataforma de citas y luego de ir a un restaurante perdió el conocimiento y le hurtaron más de 20.000 euros

Guardar
Google icon
Extranjero - Escopolamina
La joven se habría llevado el dinero, elementos personales y los documentos del turco - crédito Visuales IA

En los últimos años, las problemáticas en cuanto al turismo en Antioquia se enfocan en las campañas que han hecho las autoridades para evitar que extranjeros lleguen a la región para fines de explotación sexual.

También se busca evitar que algunos de estos turistas terminen siendo víctimas de la delincuencia común que se aprovecha de los intereses relacionados con las celebraciones nocturnas para estafarlos o hurtarlos.

PUBLICIDAD

En un caso de esta índole, un ciudadano turco está viviendo un calvario en el Valle de Aburrá luego de conocer a una mujer que le suministró escopolamina y le hurtó todas sus pertenencias.

Escopolamina
El extranjero no recuerda qué pasó después de que ingresó al apartamento de la joven - crédito Reuters

En diálogo con Teleantioquia, Ismail Karaman, que reside en Alemania, narró cómo se conoció con la joven de 21 años con la que tuvo el primer contacto a través de una plataforma de citas y la invitó a salir en la noche en Itagüí.

PUBLICIDAD

El turco tuvo una cita con la mujer, a la que llevó a cenar a un restaurante de la zona y posteriormente se movilizaron hasta un apartamento que presuntamente sería de la joven.

“Habla conmigo, venga, vamos para la casa y toma algo, y diez minutos después es como no tengo recuerdos”, contó el extranjero al medio citado.

Karaman fue remitido a un centro médico en el que permaneció inconsciente durante tres días, allí le confirmaron que había sido drogado con escopolamina, un alcaloide de uso médico que es utilizado por criminales para generar cuadros de desorientación y pérdida de memoria de sus víctimas para robarlos.

Parque Lleras en horas nocturnas, una de las zonas más opcionadas para el entretenimiento y el ocio en las horas de la noche - crédito Alcaldía de Medellín
El extranjero conoció a la joven en una aplicación de citas y la invitó a cenar antes del hurto - crédito Gobernación de Antioquia

Además de los problemas de salud, el extranjero evidenció que ya no tenía en su poder ocho mil euros, un computador, un celular y una consola portátil de videojuegos, además de elementos personales que superarían los 20.000 euros.

Lo más grave para el turco es que la joven se llevó su bolso personal, en el que tenía todos sus documentos, incluyendo su pasaporte, motivo por el que lleva más de un mes en Colombia sin poder volver a Alemania.

“Ahora tengo muchos problemas para regresar a Alemania porque el país no acepta entrar sin el documento”, declaró Ismail Karaman, que tomó la decisión de exponer su caso con la intención de recibir ayuda de las autoridades para regresar a Europa.

Extranjero - Colombia
El ciudadano turco pide ayuda de las autoridades para volver a Europa - crédito Visuales IA

Este tipo de casos no son nuevos en la región, puesto que la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá ha reportado más de 310 casos de hurtos con escopolamina en lo que va del 2026, 26% más de las denuncias recibidas por casos de esa índole durante los primeros cuatro meses del año anterior.

Además de la pérdida de sus elementos personales, las víctimas suelen tener complicaciones de salud ligadas a problemas neurológicos, convulsiones, agitación y riesgos cardiovasculares.

Ser escopolaminado también puede dejar secuelas como alteraciones en la memoria, episodios de confusión, ansiedad, insomnio y dificultades para concentrarse. Las víctimas pueden presentar trastornos emocionales, desconfianza hacia desconocidos y temor a salir solo. Algunas víctimas reportan efectos prolongados en la salud mental y problemas para retomar sus actividades cotidianas.

Este caso fue resaltado por las autoridades para pedir a los turistas en la región que no confíen en personas desconocidas, principalmente en aquellas con las que tuvieron contacto inicial en redes sociales o plataformas de citas.

Con este modus operandi la Policía identificó y neutralizó a la estructura criminal de “Las Barbies”, que estaba compuesta por mujeres que buscaban a hombres, principalmente extranjeros, para convencerlos de marcharse a sitios solitarios en los que eran drogados, robados y en algunos casos abandonados en zonas públicas de la región.

Temas Relacionados

ExtranjeroEscopolaminaAntioquiaValle de AburráIsmail KaramanColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Técnico de Once Caldas calificó de “cancheros” a los jugadores de Junior: “10 minutos se demoró un penal”

Hernán Darío Herrera habló sobre la última jugada del partido en el estadio Romelio Martínez, en la que Mauro Silveira atajó el cobro de Dayro Moreno

Técnico de Once Caldas calificó de “cancheros” a los jugadores de Junior: “10 minutos se demoró un penal”

Varias empresas son investigadas en Colombia debido al alto precio que cobran por el servicio de energía sin justificación

Felipe Durán, superintendente de Servicios Públicos, dijo que los valores de oferta declarados por los agentes generadores les dan señales de alerta

Varias empresas son investigadas en Colombia debido al alto precio que cobran por el servicio de energía sin justificación

Gremios en Colombia encendieron las alarmas por el gas y el petróleo: reservas alcanzarían para pocos años

El sector de hidrocarburos pidió medidas urgentes ante el descenso de las reservas, la reducción de la exploración y el riesgo de mayor dependencia energética del exterior

Gremios en Colombia encendieron las alarmas por el gas y el petróleo: reservas alcanzarían para pocos años

Resultados de la Lotería de Meta miércoles 13 de mayo de 2026: todos los secos millonarios del último sorteo

Como cada miércoles, aquí están los ganadores de la Lotería del Meta

Resultados de la Lotería de Meta miércoles 13 de mayo de 2026: todos los secos millonarios del último sorteo

TransMiCable modificará su operación por mantenimiento: estos son los nuevos horarios y alternativas del Sitp desde el 15 de mayo

El ajuste temporal responde a una intervención preventiva coordinada por Transmilenio y La Rolita, que afectará en particular a quienes utilizan el cable en turnos de madrugada y después de las 9 p. m.

TransMiCable modificará su operación por mantenimiento: estos son los nuevos horarios y alternativas del Sitp desde el 15 de mayo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El Clan del Golfo estaría aumentando sus operaciones ilegales en el Pacífico colombiano tras decisión de la Fiscalía de no suspender las órdenes de captura

El Clan del Golfo estaría aumentando sus operaciones ilegales en el Pacífico colombiano tras decisión de la Fiscalía de no suspender las órdenes de captura

Estos fueron los grupos armados que más han crecido en Colombia: pasaron de 13.000 miembros en el 2018 a más de a 27.000 en 2025

Disidencias de ‘Calarcá’ estarían presionando a comunidades para que voten por Iván Cepeda: “Los vamos a apretar cuatro años más”

Hijo de exalcalde asesinado y desaparecido por paramilitares en Sucre le dijo a Westcol que “Álvaro Uribe le mintió de frente”

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, se revelaron los grupos armados ilegales que se disputan el poder en esta zona de Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Dany Hoyos habló de los peores entrevistas que hizo siendo ‘Suso’: exfutbolista y celebridad internacional fueron mencionados

Dany Hoyos habló de los peores entrevistas que hizo siendo ‘Suso’: exfutbolista y celebridad internacional fueron mencionados

Maluma reveló que su hija lo hizo cambiar de imagen para su nueva era musical: “Ella es la que manda”

Alexa Torrex regresó temporalmente a ‘La casa de los famosos’: así fue la romántica cena y el beso con Tebi Bernal

Alexa Torrex reaccionó en redes sociales luego de que Tebi Bernal asegurará que no tendría una relación fuera de ‘La casa de los famosos’: “Lo mío fue de verdad”

El Mindo y el futbolista de la selección Argentina, Gonzalo Montiel, mostraron cómo se transforman los futbolistas colombianos al llegar a ese país

Deportes

Estas son las ausencias y sorpresas de la Liga BetPlay en la prelista de la selección Colombia

Estas son las ausencias y sorpresas de la Liga BetPlay en la prelista de la selección Colombia

Atlético Nacional es el equipo más presente en la carrera de los futbolistas que conforman la prelista de Colombia

Brayan León, jugador colombiano en el club Mamelodi Sundowns, explicó las diferencias entre el fútbol de Colombia y el sudafricano

Carlos Antonio Vélez criticó la publicación de la prelista de la selección Colombia y cuestionó la autoridad en la FCF: “Un impresentable condenado”

Este fue el insólito error del arquero de la selección Colombia Kevin Mier con el Cruz Azul de México a menos de un mes del debut en el Mundial 2026