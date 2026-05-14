Extranjero lleva más de un mes varado en Colombia tras ser escopolaminado por una joven de 21 años en Antioquia

La joven se habría llevado el dinero, elementos personales y los documentos del turco - crédito Visuales IA

En los últimos años, las problemáticas en cuanto al turismo en Antioquia se enfocan en las campañas que han hecho las autoridades para evitar que extranjeros lleguen a la región para fines de explotación sexual.

También se busca evitar que algunos de estos turistas terminen siendo víctimas de la delincuencia común que se aprovecha de los intereses relacionados con las celebraciones nocturnas para estafarlos o hurtarlos.

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En un caso de esta índole, un ciudadano turco está viviendo un calvario en el Valle de Aburrá luego de conocer a una mujer que le suministró escopolamina y le hurtó todas sus pertenencias.

El extranjero no recuerda qué pasó después de que ingresó al apartamento de la joven - crédito Reuters

En diálogo con Teleantioquia, Ismail Karaman, que reside en Alemania, narró cómo se conoció con la joven de 21 años con la que tuvo el primer contacto a través de una plataforma de citas y la invitó a salir en la noche en Itagüí.

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El turco tuvo una cita con la mujer, a la que llevó a cenar a un restaurante de la zona y posteriormente se movilizaron hasta un apartamento que presuntamente sería de la joven.

“Habla conmigo, venga, vamos para la casa y toma algo, y diez minutos después es como no tengo recuerdos”, contó el extranjero al medio citado.

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Karaman fue remitido a un centro médico en el que permaneció inconsciente durante tres días, allí le confirmaron que había sido drogado con escopolamina, un alcaloide de uso médico que es utilizado por criminales para generar cuadros de desorientación y pérdida de memoria de sus víctimas para robarlos.

El extranjero conoció a la joven en una aplicación de citas y la invitó a cenar antes del hurto - crédito Gobernación de Antioquia

Además de los problemas de salud, el extranjero evidenció que ya no tenía en su poder ocho mil euros, un computador, un celular y una consola portátil de videojuegos, además de elementos personales que superarían los 20.000 euros.

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Lo más grave para el turco es que la joven se llevó su bolso personal, en el que tenía todos sus documentos, incluyendo su pasaporte, motivo por el que lleva más de un mes en Colombia sin poder volver a Alemania.

“Ahora tengo muchos problemas para regresar a Alemania porque el país no acepta entrar sin el documento”, declaró Ismail Karaman, que tomó la decisión de exponer su caso con la intención de recibir ayuda de las autoridades para regresar a Europa.

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El ciudadano turco pide ayuda de las autoridades para volver a Europa - crédito Visuales IA

Este tipo de casos no son nuevos en la región, puesto que la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá ha reportado más de 310 casos de hurtos con escopolamina en lo que va del 2026, 26% más de las denuncias recibidas por casos de esa índole durante los primeros cuatro meses del año anterior.

Además de la pérdida de sus elementos personales, las víctimas suelen tener complicaciones de salud ligadas a problemas neurológicos, convulsiones, agitación y riesgos cardiovasculares.

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Ser escopolaminado también puede dejar secuelas como alteraciones en la memoria, episodios de confusión, ansiedad, insomnio y dificultades para concentrarse. Las víctimas pueden presentar trastornos emocionales, desconfianza hacia desconocidos y temor a salir solo. Algunas víctimas reportan efectos prolongados en la salud mental y problemas para retomar sus actividades cotidianas.

Este caso fue resaltado por las autoridades para pedir a los turistas en la región que no confíen en personas desconocidas, principalmente en aquellas con las que tuvieron contacto inicial en redes sociales o plataformas de citas.

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Con este modus operandi la Policía identificó y neutralizó a la estructura criminal de “Las Barbies”, que estaba compuesta por mujeres que buscaban a hombres, principalmente extranjeros, para convencerlos de marcharse a sitios solitarios en los que eran drogados, robados y en algunos casos abandonados en zonas públicas de la región.