Sergio Fajardo ‘encendió’ la contienda al apostar por el “28%” de votantes indecisos para el 31 de mayo: “¡Demos la sorpresa!“

A menos de tres semanas de la elección presidencial del 31 de mayo, Sergio Fajardo da la pelea por ganar - crédito Sergio Acero/Reuters

A menos de tres semanas de la jornada presidencial del 31 de mayo en Colombia, la carrera por la primera vuelta entra en una fase de definiciones abiertas. Las cifras de intención de voto circulan con fuerza en el debate público, pero no logran cerrar el panorama; en ese escenario, Sergio Fajardo elevó el tono de su discurso y fijó su mirada en un grupo que considera decisivo: los ciudadanos que aún no definen su voto.

El aspirante del centro político insiste en que el desenlace sigue sin escritura final. Desde su lectura, la contienda conserva márgenes amplios de cambio, pese a que las mediciones más recientes lo ubican en el quinto lugar.

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La discusión se mueve entre pronósticos y advertencias cruzadas entre las campañas. Sergio Fajardo, exgobernador de Antioquia, reiteró que la incertidumbre domina el escenario y que dentro de esa zona gris aparecen los indecisos como factor determinante para el resultado de las primeras elecciones.

En su cuenta de la red social X, el candidato fijó una cifra que considera clave: “¡Hay un 28% de indecisos!”. Con esa afirmación abrió un análisis en el que describió que cerca de uno de cada tres votantes aún no define su apoyo, según él, ese segmento mantiene la contienda abierta.

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Sergio Fajardo sostiene que el 28% de los votantes aún no decide su apoyo, cifra que considera determinante para el resultado del 31 de mayo - crédito @sergio_fajardo/X

El dirigente político añade que esa indecisión no representa debilidad ciudadana, sino una etapa válida de reflexión: “Dudan sobre lo que es mejor para ellos, para sus familias y para su país”.

“Y eso es bueno. Es sano. Dudar, pensar, reflexionar, e informarse es la mejor manera de decidir el voto”, señaló el dirigente en su extensa publicación. Con esas palabras busca instalar una lectura positiva sobre quienes aún no optan por una candidatura.

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El aspirante también rechazó la idea de un resultado cerrado antes de la jornada: “Quien les diga que las elecciones están decididas, tanto en primera vuelta como en segunda, está mintiendo”.

Sergio Fajardo recordó casos de éxito en contiendas electorales

Para sustentar su posición, el exalcalde de Medellín recurrió a ejemplos internacionales, por lo que mencionó casos en Bolivia, Honduras, Guatemala y Perú, donde candidaturas con bajos niveles iniciales lograron ascensos en los días finales. En su relato, esas experiencias muestran variaciones inesperadas en escenarios electorales recientes.

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Sergio Fajardo menciona un episodio electoral donde un candidato con bajo porcentaje inicial terminó ganando, destacando el papel de las redes sociales - crédito Juan David Duque/Reuters

Dentro de ese repaso, Fajardo destacó el caso boliviano, por lo que afirmó que un aspirante con cerca del 6,8% en mediciones previas terminó por imponerse, en un episodio que asocia al impacto de las redes sociales y plataformas digitales como TikTok.

El candidato también puso sobre la mesa su actividad digital, la describió como transmisiones sin pauta publicitaria ni estructuras de apoyo tradicionales. En una de esas emisiones, según su mensaje, se conectaron 25.000 personas en una sesión en TikTok, cifra que usa como muestra de su alcance en redes.

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Desde esa misma línea, insistió en que su campaña mantiene contacto directo con ciudadanos sin intermediación de grandes maquinarias, por lo que afirmó que esa dinámica se repite con frecuencia en encuentros virtuales que organiza en horario nocturno.

Para Sergio Fajardo, la indecisión ciudadana no representa desinterés, sino un proceso de evaluación antes de la decisión electoral - crédito @sergio_fajardo/X

Fajardo insistió en que su apuesta política se centra en la libertad de decisión del votante; rechazó presiones externas y plantea que cada persona debe asumir su elección sin influencias que condicionen su decisión: “Todavía hay tiempo. Creo en la libertad y la madurez de las y los colombianos”.

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Sergio Fajardo invitó a ese porcentaje de indecisos a votar por él

“Que nadie les diga que es lo que hay que hacer o que su voto libre es un voto botado. ¡Al contrario! Colombia se construye en libertad, independencia y sin presiones", escribió en su post.

El aspirante también lanzó varias frases que dice escuchar en sus recorridos y contactos digitales; entre ellas menciona una que sintetiza su interpretación del momento político, por lo que recordó que las personas le dicen: “No hay que darle el papayazo a la politiquería y la corrupción. Y Fajardo es la solución”.

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Con ese cierre, el exgobernador insistió en que su campaña se mantiene en competencia. Su llamado final apuntó a que el electorado indeciso se convierta en el factor que altere los pronósticos: “Vamos con soluciones a los problemas de Colombia. Voten en libertad. ¡Demos la sorpresa!”.