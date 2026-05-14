Estas son las ausencias y sorpresas de la Liga BetPlay en la prelista de la selección Colombia

Néstor Lorenzo tuvo en cuenta a algunos jugadores de la Liga BetPlay para la prelista del Mundial 2026 - crédito FCF

La selección Colombia despejó toda duda sobre los jugadores que irán a la Copa del Mundo de la FIFA y presentó la lista provisional, conformada por 55 deportistas, de los cuales saldrá el grupo de 26 que irá al certamen en Estados Unidos, México y Canadá, a entregarse en junio.

El técnico Néstor Lorenzo también le dio espacio a la Liga BetPlay en la prelista, pues llamó a futbolistas de tres conjuntos del campeonato que disputan los playoffs y no se sabe si quedarán en la lista definitiva para el Mundial 2026, pero darán todo para ser tenidos en cuenta por el entrenador.

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Queda por saber el cronograma para las prácticas del combinado nacional, que se dará en Medellín y Bogotá, donde se jugará el amistoso ante Costa Rica el 1 de junio, y después el equipo viajará a San Diego para el último duelo de preparación frente a Jordania.

Los jugadores de la Liga BetPlay en la prelista

Durante el proceso del técnico Néstor Lorenzo, que arrancó en 2022, no son muchos los jugadores del campeonato colombiano que han figurado en el combinado nacional, pues su nivel no se compara con el de otros hombres de las ligas internacionales, como explicó el argentino en algún momento.

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Lorenzo llamó a cinco jugadores de la Liga BetPlay, el primero es David Ospina, portero de Atlético Nacional, que probablemente entre a la lista de 26 convocados por su experiencia y ser titular con Atlético Nacional, aunque dependerá del rendimiento de otros hombres como Kevin Mier, Aldair Quintana y Álvaro Montero.

El técnico argentino dio a conocer el universo de jugadores que están para ser convocados en el Mundial de 2026-crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

El guardameta está acompañado por otros dos futbolistas del verde, que son el lateral derecho Andrés Román, que sumó algunos partidos con Néstor Lorenzo, y la sorpresa de Juan Manuel Rengifo, el volante de 21 años que es revelación del club y disfruta de su primer llamado a la Tricolor.

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La competencia de Ospina es Andrés Mosquera Marmolejo, el portero de Santa Fe que es uno de sus líderes desde 2024, ya disputó dos finales de la Liga BetPlay, ganó una en 2025 y también la Superliga 2026, por lo que hizo méritos con los cardenales para ser tenido en cuenta por Colombia.

Andrés Mosquera Marmolejo ha sido figura en el arco de Santa Fe desde 2024 - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Finalmente, Junior Hernández es la representación del Deportes Tolima, un lateral izquierdo que pertenece al club desde 2019, se convirtió en un jugador clave para la institución y fue convocado por la Tricolor en una ocasión, para un amistoso ante Estados Unidos en 2023.

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Ausencias en la Tricolor

De otro lado, el pedido de varios aficionados para que Néstor Lorenzo sumara a algunos jugadores quedó en el olvido, pues se trató de futbolistas aclamados por su buen momento, rendimiento en los últimos años, popularidad y otros factores que los hicieron brillar en la Liga BetPlay.

Para empezar, el técnico de Colombia no tuvo en cuenta a los “veteranos” del campeonato, que son Hugo Rodallega, Dayro Moreno, Teófilo Gutiérrez y Falcao García, de este último mencionó que “si hubiera tenido un nivel competitivo como el del resto de sus compañeros, él estaría”.

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Falcao perdió su última oportunidad de jugar un mundial con Colombia, por los problemas físicos con Millonarios - crédito Colprensa

Otros jugadores olvidados en la prelista fueron Luis Fernando Muriel y Frank Fabra, atacante del Junior y lateral del Medellín que volvieron al país para sumar minutos, mejorar su nivel y buscar alguna opción en la selección nacional, pero de nada sirvió el esfuerzo.

También se destaca el caso de Alfredo Morelos, delantero de Atlético Nacional que, desde 2024, suma cuatro títulos y es determinante para la institución, pero se ha conformado con mirar cómo algunos de sus compañeros en el club sí son llamados al combinado Tricolor y él es descartado por Lorenzo.

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