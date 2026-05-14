Brayan León, jugador colombiano en el club Mamelodi Sundowns, explicó las diferencias entre el fútbol de Colombia y el sudafricano

El delantero con pasado en Deportivo Pereira afirmó que ya jugaron todos los partidos de esta liga - crédito Diego Suárez/Infobae

Con apenas 25 años, el delantero cartagenero Brayan León vive el mejor momento de su carrera en el fútbol sudafricano. El atacante colombiano se ha convertido en una de las figuras del Mamelodi Sundowns, equipo con el que suma 15 goles y dos asistencias en 23 partidos durante la temporada 2025/26. Diez de esas anotaciones llegaron en liga y otras cinco en la Champions Africana, torneo en el que disputará la final de ida este domingo.

León no solo es titular habitual, sino también el segundo goleador del equipo que actualmente lidera la liga sudafricana. Su adaptación ha sido tan rápida como efectiva, algo que él mismo atribuye a la calidad del plantel con el que comparte camerino.

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El delantero de 25 años debutó en el equipo de la capital risaraldense - crédito Diego Suárez/Infobae

Liga de Sudáfrica

“Sí creo que me ha parecido muy rápido y muy sencillo por la calidad de compañeros que he encontrado, eso me ha ayudado mucho. Nunca pensé en que me fuera a ir bien o mal, nunca tuve ese pensamiento, pero así como se han dado las cosas me parece muy bien. Eso viene de Dios y del trabajo que se ha hecho”, aseguró el delantero en entrevista.

El atacante nacido en Cartagena llegó al fútbol africano después de consolidarse en el balompié colombiano. Sus números muestran una evolución constante: estuvo en Deportivo Pereira, tuvo un corto paso entre Junior de Barranquilla y Independiente Medellín, y terminó explotando con el DIM, donde firmó temporadas de 14 goles consecutivas antes de dar el salto internacional.

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El delantero de 25 años contó que a su familia se le venció la visa y por eso tuvieron que regresan a Colombia - crédito Diego Suárez/Indobae Colombia

Ahora, desde Sudáfrica, León también analiza las diferencias entre el fútbol colombiano y el que encontró en ese país. Para él, el principal contraste está en la intensidad física y en la competitividad de las ligas.

Mamelodi Sundowns, el mejor equipo de Sudáfrica

“Me parece una liga muy física, se nota mucho el físico, se corre demasiado, con jugadores muy rápidos y técnicos, es lo principal que he visto”, explicó. Sin embargo, cree que en Colombia existe una competencia más equilibrada. “La colombiana es muy competitiva. En Colombia cualquiera le puede ganar a otro, en cambio acá siempre los mismos le ganan a los mismos. Yo estoy en el mejor equipo en Sudáfrica”, afirmó.

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Ese dominio de su club se refleja en la tabla. El Mamelodi Sundowns terminó sus partidos del campeonato en el primer lugar y espera que el segundo, con dos juegos menos, no logre superarlo. Además, el equipo se juega el título continental en la Champions Africana, el gran objetivo que le queda en la temporada.

Más allá de lo deportivo, el colombiano también ha tenido que adaptarse a una cultura completamente distinta. El idioma, la comida y hasta la manera de conducir hicieron parte del reto.

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Brayán León afirmó que la principal diferencia entre Colombia y Sudáfrica en fútbol es la competitividad - crédito FCF/DIM

“La adaptación a cosas que están por fuera de la cancha me ha ido muy bien. Entiendo el inglés de los compañeros y hablo lo básico cuando voy a la tienda y todo”, contó. Aunque reconoció que algunas costumbres le costaron más: “Me dio un poco duro conducir acá porque todo es al lado contrario”.

La comida también ha sido una batalla diaria. “Acá a todo le echan picante. Cuando voy a comer o cuando cocina la señora que me ayuda en la casa, le digo que sin picante”, relató entre risas.

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En lo personal, una de las situaciones más difíciles ha sido estar lejos de su familia. Sus seres queridos tuvieron que regresar a Colombia después del vencimiento de la visa, algo que lo obligó nuevamente a convivir con la soledad. Sin embargo, León asegura que esa fortaleza emocional la desarrolló desde niño.

“Ya tenía costumbre porque a los 12 años salí de Cartagena y estuve en casa hogar. Ahí me fui acostumbrando a estar solo”, recordó. Incluso confesó que nunca acudió a ayuda psicológica para afrontar ese proceso. “Solo me hice la idea de que así iba a ser mi vida para poder jugar”, concluyó.

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