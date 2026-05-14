Atlético Nacional es el equipo más presente en la carrera de los futbolistas que conforman la prelista de Colombia

El momento cuando el seleccionador nacional reveló el nombre de los 55 jugadores considerados para el certamen del año-crédito @FCFSeleccionCol/X

La prelista de la selección Colombia para la Copa del Mundo 2026 fue presentada este 14 de mayo en horas de la mañana. Néstor Lorenzo, director técnico del equipo nacional, escogió 55 nombres que volvieron a poner sobre la mesa la influencia histórica de Atlético Nacional en el desarrollo del talento colombiano, pues 19 de ellos tienen pasado en el conjunto antioqueño, convirtiéndolo en el club con mayor presencia en la carrera de los jugadores llamados a representar al país.

La lista de jugadores que pasaron por Atlético Nacional incluye nombres de distintas generaciones y procesos deportivos:

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David Ospina (2005-actual)

Camilo Vargas (2006-2014)

Aldair Quintana (2019-2022)

Kevin Mier (2019-2023)

Álvaro Angulo (2022-2024)

Juan Cabal (2021-2022)

Carlos Cuesta (2016-2019)

Nelson Deossa (2022-2024)

Yerson Mosquera (2020-2021)

Sebastián Gómez (2019-2023)

Daniel Muñoz (2019-2020)

Juan Fernando Quintero (2011)

Édier Ocampo (2020-2023)

Juan Manuel Rengifo (2023-actual)

Johan Rojas (2023)

Andrés Felipe Román (2022-actual)

Dávinson Sánchez (2013-2016)

Jhon Solís (2022-2023)

Kevin Viveros (2024-actual)

Los resaltados en negrilla seguramente harán parte de la lista definitiva, teniendo en cuenta las habituales convocatorias del cuerpo técnico durante las Eliminatorias al Mundial.

El entrenador de la selección Colombia se refirió a la "conducta" del capitán de la selección Colombia con el cambio de clubes - crédito FCF

El dato toma todavía más valor al revisar el presente de muchos de ellos. Kevin Mier es una de las figuras del fútbol mexicano; Dávinson Sánchez se mantiene como referente defensivo en Europa; Daniel Muñoz vive uno de sus mejores momentos en la Selección Colombia; mientras que jugadores como Jhon Solís y Yerson Mosquera representan la nueva camada exportada al fútbol internacional.

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El entrenador de la selección Colombia defendió abiertamente al futbolista que en 2023 fue declarado culpable por agredir físicamente a su expareja - crédito FCF

Diversidad en las posiciones

La influencia de Nacional no se limita únicamente a la formación en divisiones menores. El club también ha servido como plataforma de consolidación para futbolistas que llegaron desde otros equipos y terminaron explotando en Medellín antes de salir al exterior. Casos como los de Daniel Muñoz, Nelson Deossa y Sebastián Gómez son ejemplo de ello.

Otro aspecto llamativo es la variedad de posiciones que ocupan estos jugadores. Nacional aportó arqueros como David Ospina, Camilo Vargas y Kevin Mier; defensores como Dávinson Sánchez, Yerson Mosquera y Andrés Felipe Román; mediocampistas como Sebastián Gómez y Jhon Solís; además de jugadores ofensivos como Juan Fernando Quintero y Kevin Viveros.

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19 de los 55 jugadores que conforman la pre-lista de la selección Colombia, pasaron por Atlético Nacional - crédito FCF

Prelista de convocados por la selección Colombia al Mundial 2026

Arqueros

David Ospina - Atlético Nacional

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Álvaro Montero - Vélez Sarsfield

Camilo Vargas - Atlas

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Andrés Mosquera Marmolejo - Independiente Santa Fe

Aldair Quintana - Independiente del Valle

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Kevin Mier - Cruz Azul

Defensores

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Daniel Muñoz - Crystal Palace

Jhon Lucumí - Bologna

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Álvaro Angulo - Pumas

Santiago Arias - Independiente

Davinson Sánchez - Galatasaray

Johan Mojica - Mallorca

Yerry Mina - Cagliari

Cristian Borja - América de México

Juan Cabal - Juventus

Carlos Cuesta - Vasco da Gama

Willer Ditta - Cruz Azul

Junior Hernández - Deportes Tolima

Deiver Machado - Nantes

Yerson Mosquera - Wolverhampton

Édier Ocampo - Vancouver Whitecaps

Jhojan Romaña - San Lorenzo

Andrés Román - Atlético Nacional

Mediocampistas

James Rodríguez - Minnesota

Jorge Carrascal - Flamengo

Sebastián Gómez - Coritiba

Nelson Deossa - Betis

Kevin Castaño - River Plate

Gustavo Puerta - Racing de Santander

Juan Manuel Rengifo - Atlético Nacional

Johan Rojas - Vasco da Gama

Juanfer Quintero - River Plate

Juan Camilo Portilla - Athletico Paranaense

Jordan Barrera - Botafogo

Jhon Solís - Birmingham City

Jefferson Lerma - Crystal Palace

Richard Ríos - Benfica

Jhon Arias - Palmeiras

Wilmar Barrios - Zenit

Juan Cuadrado - Pisa

Yaser Asprilla - Galatasaray

Delanteros

Luis Díaz - Bayern Munich

Jhon Córdoba - Krasnodar

Luis Suárez - Sporting CP

Sebastián Villa - Independiente Rivadavia

Neyser Villarreal - Cruzeiro

Kevin Viveros - Athletico Paranaense

John Steven Mendoza - Athletico Paranaense

Edwuin Cetré - Estudiantes

Jhon Durán - Zenit

Andrés Gómez - Vasco da Gama

Rafael Santos Borré - Internacional

Jaminton Campaz - Rosario Central

Johan Carbonero - Internacional

Cucho Hernández - Betis