Atlético Nacional es el equipo más presente en la carrera de los futbolistas que conforman la prelista de Colombia

La prelista de la selección Colombia para la Copa del Mundo 2026 fue presentada este 14 de mayo en horas de la mañana. Néstor Lorenzo, director técnico del equipo nacional, escogió 55 nombres que volvieron a poner sobre la mesa la influencia histórica de Atlético Nacional en el desarrollo del talento colombiano, pues 19 de ellos tienen pasado en el conjunto antioqueño, convirtiéndolo en el club con mayor presencia en la carrera de los jugadores llamados a representar al país.
La lista de jugadores que pasaron por Atlético Nacional incluye nombres de distintas generaciones y procesos deportivos:
PUBLICIDAD
- David Ospina (2005-actual)
- Camilo Vargas (2006-2014)
- Aldair Quintana (2019-2022)
- Kevin Mier (2019-2023)
- Álvaro Angulo (2022-2024)
- Juan Cabal (2021-2022)
- Carlos Cuesta (2016-2019)
- Nelson Deossa (2022-2024)
- Yerson Mosquera (2020-2021)
- Sebastián Gómez (2019-2023)
- Daniel Muñoz (2019-2020)
- Juan Fernando Quintero (2011)
- Édier Ocampo (2020-2023)
- Juan Manuel Rengifo (2023-actual)
- Johan Rojas (2023)
- Andrés Felipe Román (2022-actual)
- Dávinson Sánchez (2013-2016)
- Jhon Solís (2022-2023)
- Kevin Viveros (2024-actual)
Los resaltados en negrilla seguramente harán parte de la lista definitiva, teniendo en cuenta las habituales convocatorias del cuerpo técnico durante las Eliminatorias al Mundial.
El dato toma todavía más valor al revisar el presente de muchos de ellos. Kevin Mier es una de las figuras del fútbol mexicano; Dávinson Sánchez se mantiene como referente defensivo en Europa; Daniel Muñoz vive uno de sus mejores momentos en la Selección Colombia; mientras que jugadores como Jhon Solís y Yerson Mosquera representan la nueva camada exportada al fútbol internacional.
PUBLICIDAD
Diversidad en las posiciones
La influencia de Nacional no se limita únicamente a la formación en divisiones menores. El club también ha servido como plataforma de consolidación para futbolistas que llegaron desde otros equipos y terminaron explotando en Medellín antes de salir al exterior. Casos como los de Daniel Muñoz, Nelson Deossa y Sebastián Gómez son ejemplo de ello.
Otro aspecto llamativo es la variedad de posiciones que ocupan estos jugadores. Nacional aportó arqueros como David Ospina, Camilo Vargas y Kevin Mier; defensores como Dávinson Sánchez, Yerson Mosquera y Andrés Felipe Román; mediocampistas como Sebastián Gómez y Jhon Solís; además de jugadores ofensivos como Juan Fernando Quintero y Kevin Viveros.
PUBLICIDAD
Prelista de convocados por la selección Colombia al Mundial 2026
Arqueros
David Ospina - Atlético Nacional
PUBLICIDAD
Álvaro Montero - Vélez Sarsfield
Camilo Vargas - Atlas
PUBLICIDAD
Andrés Mosquera Marmolejo - Independiente Santa Fe
Aldair Quintana - Independiente del Valle
PUBLICIDAD
Kevin Mier - Cruz Azul
Defensores
PUBLICIDAD
Daniel Muñoz - Crystal Palace
Jhon Lucumí - Bologna
PUBLICIDAD
Álvaro Angulo - Pumas
Santiago Arias - Independiente
Davinson Sánchez - Galatasaray
Johan Mojica - Mallorca
Yerry Mina - Cagliari
Cristian Borja - América de México
Juan Cabal - Juventus
Carlos Cuesta - Vasco da Gama
Willer Ditta - Cruz Azul
Junior Hernández - Deportes Tolima
Deiver Machado - Nantes
Yerson Mosquera - Wolverhampton
Édier Ocampo - Vancouver Whitecaps
Jhojan Romaña - San Lorenzo
Andrés Román - Atlético Nacional
Mediocampistas
James Rodríguez - Minnesota
Jorge Carrascal - Flamengo
Sebastián Gómez - Coritiba
Nelson Deossa - Betis
Kevin Castaño - River Plate
Gustavo Puerta - Racing de Santander
Juan Manuel Rengifo - Atlético Nacional
Johan Rojas - Vasco da Gama
Juanfer Quintero - River Plate
Juan Camilo Portilla - Athletico Paranaense
Jordan Barrera - Botafogo
Jhon Solís - Birmingham City
Jefferson Lerma - Crystal Palace
Richard Ríos - Benfica
Jhon Arias - Palmeiras
Wilmar Barrios - Zenit
Juan Cuadrado - Pisa
Yaser Asprilla - Galatasaray
Delanteros
Luis Díaz - Bayern Munich
Jhon Córdoba - Krasnodar
Luis Suárez - Sporting CP
Sebastián Villa - Independiente Rivadavia
Neyser Villarreal - Cruzeiro
Kevin Viveros - Athletico Paranaense
John Steven Mendoza - Athletico Paranaense
Edwuin Cetré - Estudiantes
Jhon Durán - Zenit
Andrés Gómez - Vasco da Gama
Rafael Santos Borré - Internacional
Jaminton Campaz - Rosario Central
Johan Carbonero - Internacional
Cucho Hernández - Betis
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD