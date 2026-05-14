TransMiCable modificará su operación por mantenimiento: estos son los nuevos horarios y alternativas del Sitp desde el 15 de mayo

El mantenimiento en TransMiCable busca garantizar la seguridad y el funcionamiento óptimo del sistema, cumpliendo normas europeas y protocolos del fabricante - crédito TransMilenio

El servicio de TransMiCable en Ciudad Bolívar sufrirá ajustes temporales en su horario de operación entre el viernes 15 y el lunes festivo 18 de mayo de 2026, debido a un mantenimiento preventivo programado.

De acuerdo con el sistema Transmilenio, la intervención responde a la necesidad de garantizar la seguridad, confiabilidad y óptimo funcionamiento del sistema, en cumplimiento de normas europeas y protocolos del fabricante, y forma parte del mantenimiento periódico que exige cualquier sistema de transporte por cable.

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¿Por qué se ajusta el servicio de TransMiCable?

El mantenimiento preventivo es una exigencia técnica y legal para sistemas de transporte de pasajeros por cable. Según el Manual de Mantenimiento del fabricante y la normativa europea vigente, deben realizarse paradas programadas con trabajos técnicos especializados para revisar y conservar componentes críticos. Las acciones buscan evitar fallas inesperadas, reducir riesgos para los usuarios y asegurar la eficiencia operativa a largo plazo.

Durante el ajuste, TransMiCable operará en horarios restringidos, con cambios en las franjas de la mañana y la noche para los usuarios - crédito IDT

La Empresa Operadora Distrital de Transporte S.A.S. - La Rolita y TransMilenio S.A. han coordinado este proceso para mantener la integridad del sistema y proteger a los miles de usuarios que, a diario, dependen del cable para conectar Ciudad Bolívar con el resto de Bogotá.

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¿Cuáles serán los nuevos horarios durante el mantenimiento?

Durante el periodo de intervención, los usuarios experimentarán cambios en la disponibilidad del servicio:

Viernes 15 de mayo: TransMiCable funcionará de 4:30 a. m. a 9:00 p. m. (no habrá operación entre 9:00 p. m. y 10:00 p. m.)

TransMiCable funcionará de 4:30 a. m. a 9:00 p. m. (no habrá operación entre 9:00 p. m. y 10:00 p. m.) Sábado 16 de mayo: Operación de 9:00 a. m. a 9:00 p. m. (sin servicio entre 4:30 a. m. y 9:00 a. m., ni entre 9:00 p. m. y 10:00 p. m.)

Operación de 9:00 a. m. a 9:00 p. m. (sin servicio entre 4:30 a. m. y 9:00 a. m., ni entre 9:00 p. m. y 10:00 p. m.) Domingo 17 de mayo : Servicio de 9:00 a. m. a 9:00 p. m. (no operará entre 5:30 a. m. y 9:00 a. m.)

: Servicio de 9:00 a. m. a 9:00 p. m. (no operará entre 5:30 a. m. y 9:00 a. m.) Lunes 18 de mayo: Funciona de 9:00 a. m. a 9:00 p. m. (sin operación entre 5:30 a. m. y 9:00 a. m.)

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En caso de variaciones en la duración de las labores técnicas, Transmilenio y La Rolita informarán oportunamente a través de sus canales oficiales para que los usuarios puedan reorganizar sus viajes.

¿Cómo afecta esto a la comunidad usuaria?

El ajuste en los horarios afectará principalmente a quienes utilizan el servicio en las primeras horas de la mañana y después de las 9:00 p. m. durante estos cuatro días. El impacto será más notorio en trabajadores, estudiantes y residentes que dependen del cable para conexiones rápidas con el Portal Tunal y otras zonas de la ciudad.

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La medida afectará principalmente a trabajadores, estudiantes y residentes que dependen del cable para conectar con el Portal Tunal y otras zonas de Bogotá - crédito Daniel Ruiz/ IDT

La reducción temporal de la franja operativa podría generar mayor demanda sobre otras modalidades de transporte y requerirá que los usuarios planifiquen sus desplazamientos con mayor antelación. No obstante, se trata de una medida preventiva fundamental para evitar paradas inesperadas y reforzar la seguridad del sistema.

Alternativas y rutas de apoyo durante el periodo de mantenimiento

Para mitigar el impacto, Transmilenio mantendrá la operación de tres rutas alimentadoras y 12 servicios zonales en la zona de influencia del TransMiCable, asegurando la movilidad de los habitantes de Ciudad Bolívar y su conexión con el Portal Tunal y otros puntos estratégicos.

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Rutas alimentadoras:

6-4 Paraíso – Portal Tunal

6-8 Vista Hermosa – Portal Tunal

6-12 Villa Gloria – Portal Tunal

Rutas zonales principales:

B631 Avenida Calle 134 – H631 Paraíso

K627 Salitre – H627 Alpes

A610 Chicó Norte – H610 Paraíso

H632 Estación General Santander – Villa Gloria

C201 Patio Bonito – Paraíso

742A Bulevar Niza – Paraíso

P39 Arabia – Zona Franca

T11 Calle 222 – Alpes

624 20 de Julio – Verbenal del Sur

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Estas rutas permitirán a los usuarios mantener su movilidad y reducir los efectos negativos de la suspensión parcial de TransMiCable. Se recomienda utilizar la tarjeta TuLlave recargada para facilitar los transbordos entre servicios.

Las rutas alimentadoras Paraíso, Vista Hermosa y Villa Gloria al Portal Tunal estarán disponibles para apoyar a los usuarios de TransMiCable - crédito @TransMilenio

Información y planeación en tiempo real: la nueva TransMiApp

La comunidad usuaria puede descargar la aplicación oficial TransMiApp, que fue renovada recientemente para brindar información en tiempo real sobre rutas, horarios, recorridos y alternativas de viaje. Con más de dos millones de descargas y 1,6 millones de usuarios activos al mes, la app permite programar viajes, consultar opciones según origen y destino, y elegir la ruta más rápida, económica o con menos transbordos.

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A través de la app y el canal oficial de WhatsApp, Transmilenio también notificará cambios, recomendaciones y novedades durante el mantenimiento. Es fundamental que los usuarios consulten estas fuentes oficiales para evitar contratiempos y desinformación.