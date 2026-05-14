Colombia

TransMiCable modificará su operación por mantenimiento: estos son los nuevos horarios y alternativas del Sitp desde el 15 de mayo

El ajuste temporal responde a una intervención preventiva coordinada por Transmilenio y La Rolita, que afectará en particular a quienes utilizan el cable en turnos de madrugada y después de las 9 p. m.

Guardar
Google icon
TransMiCable conecta a Ciudad Bolívar con vistas panorámicas y barrios llenos de arte y cultura - crédito TransMilenio
El mantenimiento en TransMiCable busca garantizar la seguridad y el funcionamiento óptimo del sistema, cumpliendo normas europeas y protocolos del fabricante - crédito TransMilenio

El servicio de TransMiCable en Ciudad Bolívar sufrirá ajustes temporales en su horario de operación entre el viernes 15 y el lunes festivo 18 de mayo de 2026, debido a un mantenimiento preventivo programado.

De acuerdo con el sistema Transmilenio, la intervención responde a la necesidad de garantizar la seguridad, confiabilidad y óptimo funcionamiento del sistema, en cumplimiento de normas europeas y protocolos del fabricante, y forma parte del mantenimiento periódico que exige cualquier sistema de transporte por cable.

PUBLICIDAD

¿Por qué se ajusta el servicio de TransMiCable?

El mantenimiento preventivo es una exigencia técnica y legal para sistemas de transporte de pasajeros por cable. Según el Manual de Mantenimiento del fabricante y la normativa europea vigente, deben realizarse paradas programadas con trabajos técnicos especializados para revisar y conservar componentes críticos. Las acciones buscan evitar fallas inesperadas, reducir riesgos para los usuarios y asegurar la eficiencia operativa a largo plazo.

Proyectos comunitarios y rutas turísticas buscan renovar la imagen de Ciudad Bolívar y atraer visitantes nacionales e internacionales - crédito IDT
Durante el ajuste, TransMiCable operará en horarios restringidos, con cambios en las franjas de la mañana y la noche para los usuarios - crédito IDT

La Empresa Operadora Distrital de Transporte S.A.S. - La Rolita y TransMilenio S.A. han coordinado este proceso para mantener la integridad del sistema y proteger a los miles de usuarios que, a diario, dependen del cable para conectar Ciudad Bolívar con el resto de Bogotá.

PUBLICIDAD

¿Cuáles serán los nuevos horarios durante el mantenimiento?

Durante el periodo de intervención, los usuarios experimentarán cambios en la disponibilidad del servicio:

  • Viernes 15 de mayo: TransMiCable funcionará de 4:30 a. m. a 9:00 p. m. (no habrá operación entre 9:00 p. m. y 10:00 p. m.)
  • Sábado 16 de mayo: Operación de 9:00 a. m. a 9:00 p. m. (sin servicio entre 4:30 a. m. y 9:00 a. m., ni entre 9:00 p. m. y 10:00 p. m.)
  • Domingo 17 de mayo: Servicio de 9:00 a. m. a 9:00 p. m. (no operará entre 5:30 a. m. y 9:00 a. m.)
  • Lunes 18 de mayo: Funciona de 9:00 a. m. a 9:00 p. m. (sin operación entre 5:30 a. m. y 9:00 a. m.)

En caso de variaciones en la duración de las labores técnicas, Transmilenio y La Rolita informarán oportunamente a través de sus canales oficiales para que los usuarios puedan reorganizar sus viajes.

¿Cómo afecta esto a la comunidad usuaria?

El ajuste en los horarios afectará principalmente a quienes utilizan el servicio en las primeras horas de la mañana y después de las 9:00 p. m. durante estos cuatro días. El impacto será más notorio en trabajadores, estudiantes y residentes que dependen del cable para conexiones rápidas con el Portal Tunal y otras zonas de la ciudad.

TransmiCable-Bogotá-Ciudad Bolívar
La medida afectará principalmente a trabajadores, estudiantes y residentes que dependen del cable para conectar con el Portal Tunal y otras zonas de Bogotá - crédito Daniel Ruiz/ IDT

La reducción temporal de la franja operativa podría generar mayor demanda sobre otras modalidades de transporte y requerirá que los usuarios planifiquen sus desplazamientos con mayor antelación. No obstante, se trata de una medida preventiva fundamental para evitar paradas inesperadas y reforzar la seguridad del sistema.

Alternativas y rutas de apoyo durante el periodo de mantenimiento

Para mitigar el impacto, Transmilenio mantendrá la operación de tres rutas alimentadoras y 12 servicios zonales en la zona de influencia del TransMiCable, asegurando la movilidad de los habitantes de Ciudad Bolívar y su conexión con el Portal Tunal y otros puntos estratégicos.

Rutas alimentadoras:

  • 6-4 Paraíso – Portal Tunal
  • 6-8 Vista Hermosa – Portal Tunal
  • 6-12 Villa Gloria – Portal Tunal

Rutas zonales principales:

  • B631 Avenida Calle 134 – H631 Paraíso
  • K627 Salitre – H627 Alpes
  • A610 Chicó Norte – H610 Paraíso
  • H632 Estación General Santander – Villa Gloria
  • C201 Patio Bonito – Paraíso
  • 742A Bulevar Niza – Paraíso
  • P39 Arabia – Zona Franca
  • T11 Calle 222 – Alpes
  • 624 20 de Julio – Verbenal del Sur

Estas rutas permitirán a los usuarios mantener su movilidad y reducir los efectos negativos de la suspensión parcial de TransMiCable. Se recomienda utilizar la tarjeta TuLlave recargada para facilitar los transbordos entre servicios.

Las rutas alimentadoras Paraíso, Vista Hermosa y Villa Gloria al Portal Tunal estarán disponibles para apoyar a los usuarios de TransMiCable - crédito @TransMilenio
Las rutas alimentadoras Paraíso, Vista Hermosa y Villa Gloria al Portal Tunal estarán disponibles para apoyar a los usuarios de TransMiCable - crédito @TransMilenio

Información y planeación en tiempo real: la nueva TransMiApp

La comunidad usuaria puede descargar la aplicación oficial TransMiApp, que fue renovada recientemente para brindar información en tiempo real sobre rutas, horarios, recorridos y alternativas de viaje. Con más de dos millones de descargas y 1,6 millones de usuarios activos al mes, la app permite programar viajes, consultar opciones según origen y destino, y elegir la ruta más rápida, económica o con menos transbordos.

A través de la app y el canal oficial de WhatsApp, Transmilenio también notificará cambios, recomendaciones y novedades durante el mantenimiento. Es fundamental que los usuarios consulten estas fuentes oficiales para evitar contratiempos y desinformación.

Temas Relacionados

TransMiCableCiudad BolívarMantenimiento PreventivoOperación TransMilenioColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Lotería del Valle resultados 13 de mayo: premio mayor de $9.000 millones y todos los secos millonarios

Como cada miércoles, aquí están los ganadores del último sorteo de la Lotería del Valle

Lotería del Valle resultados 13 de mayo: premio mayor de $9.000 millones y todos los secos millonarios

Las críticas contra la serie ‘The Boys’ se dispararon tras comentarios sobre Colombia, drogas y turismo sexual

En los últimos capítulos se ha realizado comentarios con estereotipos sobre el país sudamericano, que han generado rechazo en redes sociales

Las críticas contra la serie ‘The Boys’ se dispararon tras comentarios sobre Colombia, drogas y turismo sexual

Técnico de Once Caldas calificó de “cancheros” a los jugadores de Junior: “10 minutos se demoró un penal”

Hernán Darío Herrera habló sobre la última jugada del partido en el estadio Romelio Martínez, en la que Mauro Silveira atajó el cobro de Dayro Moreno

Técnico de Once Caldas calificó de “cancheros” a los jugadores de Junior: “10 minutos se demoró un penal”

Varias empresas son investigadas en Colombia debido al alto precio que cobran por el servicio de energía sin justificación

Felipe Durán, superintendente de Servicios Públicos, dijo que los valores de oferta declarados por los agentes generadores les dan señales de alerta

Varias empresas son investigadas en Colombia debido al alto precio que cobran por el servicio de energía sin justificación

Gremios en Colombia encendieron las alarmas por el gas y el petróleo: reservas alcanzarían para pocos años

El sector de hidrocarburos pidió medidas urgentes ante el descenso de las reservas, la reducción de la exploración y el riesgo de mayor dependencia energética del exterior

Gremios en Colombia encendieron las alarmas por el gas y el petróleo: reservas alcanzarían para pocos años
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El Clan del Golfo estaría aumentando sus operaciones ilegales en el Pacífico colombiano tras decisión de la Fiscalía de no suspender las órdenes de captura

El Clan del Golfo estaría aumentando sus operaciones ilegales en el Pacífico colombiano tras decisión de la Fiscalía de no suspender las órdenes de captura

Estos fueron los grupos armados que más han crecido en Colombia: pasaron de 13.000 miembros en el 2018 a más de a 27.000 en 2025

Disidencias de ‘Calarcá’ estarían presionando a comunidades para que voten por Iván Cepeda: “Los vamos a apretar cuatro años más”

Hijo de exalcalde asesinado y desaparecido por paramilitares en Sucre le dijo a Westcol que “Álvaro Uribe le mintió de frente”

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, se revelaron los grupos armados ilegales que se disputan el poder en esta zona de Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Las críticas contra la serie ‘The Boys’ se dispararon tras comentarios sobre Colombia, drogas y turismo sexual

Las críticas contra la serie ‘The Boys’ se dispararon tras comentarios sobre Colombia, drogas y turismo sexual

Dany Hoyos habló de los peores entrevistas que hizo siendo ‘Suso’: exfutbolista y celebridad internacional fueron mencionados

Maluma reveló que su hija lo hizo cambiar de imagen para su nueva era musical: “Ella es la que manda”

Alexa Torrex regresó temporalmente a ‘La casa de los famosos’: así fue la romántica cena y el beso con Tebi Bernal

Alexa Torrex reaccionó en redes sociales luego de que Tebi Bernal asegurará que no tendría una relación fuera de ‘La casa de los famosos’: “Lo mío fue de verdad”

Deportes

Técnico de Once Caldas calificó de “cancheros” a los jugadores de Junior: “10 minutos se demoró un penal”

Técnico de Once Caldas calificó de “cancheros” a los jugadores de Junior: “10 minutos se demoró un penal”

Estas son las ausencias y sorpresas de la Liga BetPlay en la prelista de la selección Colombia

Atlético Nacional es el equipo más presente en la carrera de los futbolistas que conforman la prelista de Colombia

Brayan León, jugador colombiano en el club Mamelodi Sundowns, explicó las diferencias entre el fútbol de Colombia y el sudafricano

Carlos Antonio Vélez criticó la publicación de la prelista de la selección Colombia y cuestionó la autoridad en la FCF: “Un impresentable condenado”