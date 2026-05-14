Dany Hoyos habló de los peores entrevistas que hizo siendo ‘Suso’: exfutbolista y celebridad internacional fueron mencionados

El antioqueño recordó los momentos más incomodos que tuvo en televisión - crédito Visuales IA

Durante el pódcast Parceritos, en el que los comediantes “Lokillo” Flórez y Juan Pablo Martínez hablan con colegas sobre diferentes temas, el también humorista Dany Hoyos, reconocido por su personaje de “Suso”, reveló lo mejor y lo peor del programa de entrevistas que realizó durante 16 años en televisión nacional.

Hoyos confesó que decidió alejarse del proyecto por el desgaste que tuvo al tener que hacer lo mismo durante tanto tiempo, principalmente porque él era el encargado de editar gran parte de lo que se emitía.

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De la misma forma, mencionó que tuvo varios problemas al conversar con algunos de los invitados, en especial en las ocasiones en las que habló sobre temas recomendados por terceros que en realidad no le gustaban a las celebridades.

“Muchas cosas que la gente mencionaba eran por chimbiar. Con Taliana Vargas, la hermana por joderle la vida, dijo que le gustaba hacer vs. de vallenato. Yo hice que tuviéramos un acordeón y ella dijo que no, me tocó inventarme algo en ese momento”.

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El antioqueño se alejó del proyecto de televisión tras 16 años presentando el programa - crédito @venga.hablemos/Instagram

El comediante aprovechó para recordar las peores entrevistas que hizo durante el programa, mencionando al médico y comediante Doherty “Patch” Adams, reconocido por ser el creador de la risoterapia en el ámbito clínico, como uno de los que le generó más problemas.

“El original, no el de la película, no sabe hablar español. Él tenía un traductor y el man se reía, me miraba y la decía a Adams, él escuchaba, se reía y respondía en inglés, en ese momento le tocaba traducirme a mí. Eso fue largo, eso fue horrible”.

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El exfutbolista Freddy Rincón también fue recordado por Hoyos, que aseguró que durante gran parte de la conversación el vallecaucano le respondió con monosílabos o sin querer exponer más sobre su vida.

“Freddy Rincón era una estrella, medía tres metros y yo no le estoy mintiendo, se supone que me iban a decir (desde producción) y silencio, solo decían: ‘Ay, ese man no habla’. Cuando le hablé de fútbol descubrí que a los futbolistas hay que hablarles de eso, la mayoría, no todos son el ‘Tino’”.

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El comediante recordó la entrevista que tuvo con Freddy Rincón como una de las más difíciles de su carrera - crédito AFP

Para cerrar el tema, Hoyos afirmó que el peor invitado fue el ventrílocuo y humorista venezolano Carlos Donoso, que hacía monólogos con “Kini”, un muñeco atrevido que se volvió una pesadilla para el antioqueño.

“La otra fue con Carlos Donoso, ‘Kini’ era muy sexual y el programa era en vivo; comenzó ese muñeco a decir de todo, vino el gerente y le dijo que buscara otras cosas, pero ese man era como Pedro (’Don Jediondo’) si usted le decía que no podía decir algo, ese lo iba a decir”.

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A pesar de las indicaciones de la producción, el venezolano decidió no seguir las instrucciones y convirtió la entrevista en uno de los momentos más negativos de la carrera de Hoyos.

“Este man se puso más vulgar todavía, era en vivo y yo llevaba un año haciendo el programa, no tenía la experiencia y sufrí todo eso. Ese fue el peor personaje”.

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Hoyos reconoció que está disfrutando de estar alejado de Suso en este momento de su carrera - crédito @venga.hablemos/ Instagram

Dany Hoyos, que está presentando un especial sin su personaje principal para buscar nuevos retos en su carrera, reconoció que tras renunciar a hacer el programa de entrevistas ha comenzado a sentirse de nuevo como un principiante.

“Hoy soy suave, estoy empezando y eso es chimba, me siento comenzando, pero con la experiencia que tengo. Yo tengo mucho trabajo y mucho camino por recorrer todavía”, puntualizó el comediante que recientemente reveló que tuvo problemas de depresión durante el mejor momento de su carrera, lo que lo llevó a pensar en suicidarse en más de una ocasión.

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