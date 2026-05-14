Varias empresas son investigadas en Colombia debido al alto precio que cobran por el servicio de energía sin justificación

Felipe Durán, superintendente de Servicios Públicos, anunció que la Superservicios mantiene atención especial sobre la vigilancia al mercado eléctrico nacional ante incrementos atípicos en los precios de bolsa que podrían impactar directamente el bolsillo de los usuarios - crédito Superintendencia de Servicios Públicos

La Superintendencia de Servicios Públicos alertó por el aumento inusual de los precios de la energía en Colombia. Por eso, la entidad informó que varias empresas están siendo objeto de un escrutinio especial debido al posible riesgo del equilibrio del mercado, lo que afectaría a millones de usuarios. La misma detectó incrementos atípicos en las ofertas de energía durante los últimos días, sin que existan factores climáticos o de operación que los expliquen plenamente. Advirtió que la situación impacta el precio en bolsa.

El organismo exigió a las generadoras justificaciones precisas y verificables sobre la formación de los precios, por lo que reforzará la vigilancia para prevenir distorsiones. Así las cosas, el monitoreo del mercado permitió identificar variaciones sustanciales en la oferta, justo cuando persisten las lluvias y aún no se presenta el fenómeno de El Niño.

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Se detectaron indisponibilidades en plantas clave y un cambio abrupto: la generación térmica desplazó a la hidráulica en varias operaciones. Dicha “recomposición abrupta”, según la Superintendencia, genera presiones al alza en el precio mayorista de la energía.

EPM es el conglomerado encargado de proveer y gestionar servicios de energía eléctrica, gas natural, agua potable, saneamiento básico y gestión de residuos - crédito Luisa González/Reuters

Al respecto, el superintendente de Servicios Públicos, Felipe Durán Carrón, calificó la situación de preocupante para el consumidor. “Los precios de oferta declarados por los agentes generadores nos dan señales de alerta, y estos niveles requieren validación exhaustiva frente a los costos variables y costos de oportunidad reales de cada planta”, anotó. Resaltó la obligación de que todo monto esté plenamente respaldado por criterios económicos y técnicos, sin influencias externas o especulativas.

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Alertas por alza en los precios de la energía en EPM, Enel y AES Colombia

El análisis de la Superintendencia confirmó que el mayor incremento en los precios proviene de generadoras hídricas como EPM, Enel y AES Colombia. Factores como la indisponibilidad de plantas y la migración hacia tecnología térmica fueron señalados por las compañías, aunque la autoridad exige sustentos detallados para cada caso.

Según el funcionario, la transparencia ante los ciudadanos resulta esencial. “Los usuarios merecen que las tarifas que pagan tengan sustento técnico y económico real”. La entidad reiteró que no puede haber aumentos sin justificación basada en los costos operativos y de producción. Se informó asimismo que cualquier anomalía será objeto de revisión y podría acarrear sanciones administrativas.

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La Superintendencia solicitó de manera formal a todos los generadores una justificación individual y exhaustiva de los precios. El objetivo es comprobar que los valores respondan a la eficiencia exigida por la ley y excluir la posibilidad de márgenes excesivos o prácticas que alteren el mercado eléctrico.

Usuarios de Enel se quejaron de los altos costos del servicio de energía - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Sanciones y efectos del alza en la generación eléctrica y la inflación

Un precedente inmediato es la sanción a Enel Colombia, que en abril recibió una multa de $2.847 millones al detectarse distorsiones en la formación del precio de la energía en bolsa. La medida expone la disposición de la Superintendencia a intervenir cuando identifica irregularidades que vulneran el principio de eficiencia o perjudican al consumidor.

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Precisamente, el presidente Gustavo Petro atribuyó el aumento de la inflación a estas distorsiones, por lo que señaló que el ajuste de los precios en generación eléctrica —y no el salario vital— fue el verdadero detonante de la inflación. El mandatario afirmó que “la distorsión en los precios hizo que el precio de la generación eléctrica se subiera 9% entre febrero y marzo”. Solicitó además a Enel que devuelva el sobrecosto cobrado a los usuarios en sus próximas facturas.

Petro también manifestó preocupación por el riesgo de prácticas monopolísticas en el sector. “Por no ser anónimas las transacciones en bolsa, como he pedido, una distribuidora puede hacer subir el precio de la generación de la misma empresa dueña tanto de la generación como de la distribución y comercialización y establece un precio de monopolio muy por encima de los costos reales”, advirtió el presidente.

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Ante esto, el Gobierno insistió en que la falta de anonimato en el mercado facilita la fijación artificial de precios, lo que afectaría al usuario final y a la inflación, lo que encarece la provisión de un servicio básico.

En su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro pidió a Enel devolver “el sobrecosto cobrado a los usuarios de energía en la próxima factura” tras la sanción impuesta por Superservicios- crédito @Petrogustavo/X

Llamado a la prudencia ante el posible fenómeno de El Niño

La Superintendencia recalcó que los precios actuales no se justifican por el clima y que la mera expectativa de un posible fenómeno de El Niño no debe influir en la formación de precios. “Hacemos un llamado a la prudencia y que el anuncio de un posible fenómeno de El Niño no incida en la formación de precios”, reclamó la autoridad.

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La entidad aseguró que continuará la vigilancia estricta en toda la cadena, desde la generación hasta la facturación, con el fin de mantener el equilibrio del mercado y proteger a los usuarios. Remarcó que la eficiencia es un deber legal y está garantizada por la constitución y la ley 142 de 1994.

Insistió en que las ofertas deben basarse exclusivamente en los costos reales de producción y operación, sin permitir elementos especulativos o abusos de posición dominante.

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