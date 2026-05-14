Joven fue amenazada de muerte durante un robo en el norte de Bogotá: “No vaya a gritar o le pego un tiro”

La joven reveló el temor que sintió cuando la intentaron robar cerca a su casa, puesto que los criminales se mostraron violentos - crédito Catalina Álvarez / TikTok

La preocupación sobre la inseguridad en Bogotá es constante en el día a día, pues a través de las redes sociales se conocen decenas de denuncias de estos casos. Una de ellas fue realizada por una joven, identificada como Catalina Álvarez, que vivió un temeroso intento de robo y amenaza de muerte cerca de Unicentro en la noche del 13 de mayo de 2026.

La víctima publicó un video en TikTok en el que reveló que los hechos ocurrieron mientras regresaba caminando a su casa desde Unicentro alrededor de las 9:00 p. m., cuando fue interceptada por dos hombres en motocicleta y uno de ellos la amenazó con dispararle si no entregaba su celular. Afortunadamente, se salvó porque no llevaba el móvil y lo demostró a los delincuentes.

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En su video, la joven relató: “Me acaban de intentar robar. Afortunadamente me había quedado sin pila en el celular, entonces dejé el celular, pues no lo llevé y me estaba volviendo a mi casa caminando”.

Antes de llegar a su destino, la joven observó dos personas sospechosas detrás de ella en una motocicleta, por lo que se preocupó, debido a que antes había sufrido un robo por parte de otros moteros.

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A pocos metros de su casa, identificó a un hombre vestido de negro con casco y maleta, simulando hablar por teléfono: “Ya estaba demasiado cerca como para salir corriendo, cualquier cosa. Entonces, el señor se me acerca y me dice como: ‘Buenas noches, mucho gusto’. Se me acerca demasiado y ahí aparece un tipo en otra moto y se parquea al lado”.

Uno de los sujetos, presentándose con un nombre falso, pidió ayuda con una dirección. Sin embargo, la situación se tornó amenazante: “No vaya a gritar ni a salir corriendo o le pego un tiro”. Luego de decirle esas palabras le exigió que entregara el celular.

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Los delincuentes deambularían por Bogotá buscando víctimas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Álvarez le dijo a los delincuentes que no llevaba su teléfono: “No lo tengo”. Sin embargo, ellos no le creyeron, pero ante la insistencia ella decidió mostrar sus bolsillos vacíos para probarlo. “Señor, se lo juro que no lo tengo, se lo juro que no lo tengo”. Finalmente, el hombre comprobó la historia y le dijo que se fuera: “Bueno, no vaya a hacer show, váyase”.

En medio de la desesperación, la joven notó que los sujetos escaparon en moto y luego corrió a su casa, donde informó al portero lo sucedido para sentirse a salvo.

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Después de lo ocurrido decidió grabar el video para recomendar a los ciudadanos tener precaución: “Oigan, tengan demasiado cuidado. Se los juro que llegué con el corazón en la mano. Afortunadamente no tenía mi celular porque no sé qué habría hecho, pero quedé en verdad tiesa y fría”.

Los delincuentes no temen a utilizar sus armas en contra de la comunidad - crédito Colprensa

La percepción de inseguridad en Bogotá continúa incrementando

El relato de Catalina Álvarez generó una avalancha de comentarios en TikTok, red social en la que cientos de usuarios mostraron su preocupación y miedo ante el crimen urbano en la capital colombiana.

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Entre las reacciones se destacan algunas como: “Caminar de noche en Bogotá ya cuenta como deporte de alto riesgo”. Otros internautas compartieron experiencias personales similares: “Me pasó lo mismo!!! Y me asusté tanto que salí corriendo y grité como loca. Creo que lo asusté tanto que él también salió corriendo, pero qué susto, porque uno nunca sabe cuando sí puedan tener armas o hacerle algo a uno”.

Otras voces expresaron: “La inseguridad ya no deja vivir en Bogotá” y personas de otras regiones ya temen visitar la capital: “Yo me quiero ir a vivir a Bogotá a hacer mi carrera universitaria pero viendo esto ahora no sé”.

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Hay alerta ante los constantes robos en la capital del país - crédito Colprensa

El hecho, que se volvió alerta viral, se convirtió en ejemplo de una percepción persistente de vulnerabilidad frente a la delincuencia.