Colombia

Centro estético del que desapareció una mujer en Bogotá operaba sin permisos, aseguró la Secretaría de Salud

Las autoridades distritales advirtieron que el establecimiento no contaba con la habilitación sanitaria necesaria para realizar este tipo de intervenciones, mientras continúa la investigación sobre el paradero de una mujer que asistió al lugar para un procedimiento estético

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Bomberos y policías ingresaron por la fuerza al establecimiento Beauty Laser tras las denuncias de irregularidades y la desaparición de una paciente luego de una cirugía estética - crédito @maurovan/X y Yulixa Tolosa/Faqcebook
Bomberos y policías ingresaron por la fuerza al establecimiento Beauty Laser tras las denuncias de irregularidades y la desaparición de una paciente luego de una cirugía estética - crédito @maurovan/X y Yulixa Tolosa/Faqcebook

La Secretaría Distrital de Salud advirtió que el centro estético Beauty Láser M. L., ubicado en el barrio Venecia, en el sur de Bogotá, no cumplía con los requisitos exigidos para realizar procedimientos invasivos, luego de conocerse la desaparición de Yulixa Consuelo Tolosa, una mujer de 52 años que ingresó al establecimiento para practicarse una lipólisis láser y cuyo paradero sigue siendo desconocido.

El caso encendió las alarmas de las autoridades locales y abrió un nuevo debate sobre el funcionamiento de centros estéticos que ofrecen intervenciones médicas o cosméticas sin contar con habilitación sanitaria ni supervisión profesional adecuada.

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La alcaldesa local de Tunjuelito, Claudia Collante, aseguró en entrevista con Blu Radio que el establecimiento no tenía autorización para prestar servicios invasivos y que, pese a ello, promocionaba tratamientos que requieren estrictas condiciones de bioseguridad.

“Para prestar servicios invasivos se debe contar con unas condiciones higiénico-sanitarias mínimas que deben ser verificadas y certificadas por la Secretaría de Salud”, explicó la funcionaria al medio citado.

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Yulixa Consuelo Tolosa, de 52 años, es buscada por las autoridades tras ingresar a un centro estético en el barrio Venecia, sur de Bogotá, para un procedimiento de lipólisis láser - crédito Yulixa Tolosa/Facebook
Yulixa Consuelo Tolosa, de 52 años, es buscada por las autoridades tras ingresar a un centro estético en el barrio Venecia, sur de Bogotá, para un procedimiento de lipólisis láser - crédito Yulixa Tolosa/Facebook

La desaparición de Tolosa ocurrió después de que acudiera al establecimiento durante la mañana del miércoles para someterse a una lipólisis láser, un procedimiento estético que busca eliminar grasa localizada mediante tecnología láser. Según relataron amigas de la mujer a Blu Radio, luego de la intervención comenzó a presentar dificultades respiratorias, palidez y episodios de desmayo.

Horas más tarde, cuando sus allegados regresaron al lugar para acompañarla durante la noche, ya no se encontraba allí. Desde entonces, no se conoce información oficial sobre su ubicación.

El caso motivó un operativo de inspección realizado por la Policía Nacional y unidades del Gaula en las instalaciones de Beauty Láser M. L., ubicadas en el sector de Venecia. Durante la diligencia, las autoridades encontraron a otra mujer de 34 años recuperándose de un procedimiento estético reciente dentro del establecimiento, también sin supervisión médica visible.

Volante de búsqueda difundido por las autoridades con la información de Yulixa Consuelo Tolosa, en el que se solicita apoyo ciudadano para dar con su paradero tras su desaparición en el sur de Bogotá - crédito BosaA7/Facebook
Volante de búsqueda difundido por las autoridades con la información de Yulixa Consuelo Tolosa, en el que se solicita apoyo ciudadano para dar con su paradero tras su desaparición en el sur de Bogotá - crédito BosaA7/Facebook

Además, familiares de Tolosa denunciaron que, presuntamente, los responsables del lugar retiraron los DVR donde se almacenaban las grabaciones de las cámaras de seguridad, situación que podría dificultar el avance de la investigación.

La posible desaparición de esos registros audiovisuales reforzó las sospechas de las autoridades sobre eventuales irregularidades dentro del establecimiento. Mientras avanzan las investigaciones, la Policía busca establecer qué ocurrió con Tolosa después del procedimiento y quiénes tuvieron contacto con ella en las últimas horas antes de desaparecer.

De acuerdo con la Alcaldía Local de Tunjuelito, el centro estético ofrecía servicios como plasma facial y dermapen, tratamientos que pueden implicar intervenciones invasivas y que, por lo tanto, requieren permisos especiales de funcionamiento, personal capacitado y condiciones sanitarias verificadas por las autoridades de salud.

La alcaldesa Collante señaló que la administración local realiza periódicamente operativos de Inspección, Vigilancia y Control junto con la Secretaría Distrital de Salud para identificar establecimientos que funcionen por fuera de la normatividad.

Sin embargo, explicó que Beauty Láser M. L. tenía programada una visita oficial para el segundo semestre de 2026 y que la emergencia obligó a adelantar la intervención.

a historia clínica de Yulitza Consuelo Tolosa fue uno de los pocos elementos hallados por las autoridades dentro del establecimiento intervenido en el sur de Bogotá - crédito Beauty Láser/Instagram
La historia clínica de Yulitza Consuelo Tolosa fue uno de los pocos elementos hallados por las autoridades dentro del establecimiento intervenido en el sur de Bogotá - crédito Beauty Láser/Instagram

“Son procedimientos que en algunas ocasiones son invasivos y no estaban verificadas las condiciones mínimas para prestar ese servicio”, reiteró la mandataria local.

Autoridades sanitarias han advertido en varias ocasiones sobre los riesgos de practicarse intervenciones en lugares que no cuentan con habilitación o donde el personal no posee acreditación profesional.

Entre las principales irregularidades detectadas en este tipo de establecimientos suelen aparecer la ausencia de historias clínicas completas, falta de protocolos de emergencia, equipos sin certificación y espacios que no cumplen con estándares mínimos de higiene.

En medio de la búsqueda de Tolosa, familiares y vecinos del sector han pedido celeridad en las investigaciones y exigieron esclarecer qué ocurrió dentro del establecimiento el día del procedimiento.

La comunidad también expresó preocupación por la posibilidad de que otros centros de estética estén operando bajo condiciones similares en la capital.

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