Ejército Nacional abrió convocatoria 2026 para suboficiales administrativos: oportunidades para técnicos y tecnólogos en más de diez áreas

El Ejército Nacional de Colombia abrió la convocatoria 2026 dirigida a técnicos profesionales y tecnólogos interesados en incorporarse como suboficiales administrativos a través de la Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocencio Chincá.
La iniciativa amplía las oportunidades de formación militar y profesional, permitiendo a jóvenes con perfiles técnicos y tecnológicos acceder a una carrera con estabilidad, desarrollo laboral y proyección de liderazgo al servicio del país.
PUBLICIDAD
Requisitos y proceso de inscripción
La convocatoria está dirigida a colombianos de nacimiento que acrediten título de técnico profesional o tecnólogo en áreas específicas, y a quienes se encuentren dentro del rango de edad máximo de 29 años y 6 meses al momento del ingreso.
Los postulantes deberán estar psicofísicamente aptos, no registrar antecedentes disciplinarios, administrativos o judiciales, ni multas en el Código Nacional de Policía. Además, es requisito fundamental no haber sido retirados por mala conducta de cualquier escuela de formación militar y no estar reportados en el Sistema de Medicina Laboral.
PUBLICIDAD
Quienes deseen participar deben realizar su inscripción exclusivamente a través de la página web oficial www.emsub.mil.co o contactar al delegado de la zona más cercana a su lugar de residencia. El Ejército recalcó que no existen intermediarios y advierte sobre la importancia de abstenerse de realizar pagos a cuentas o personas no autorizadas.
Especialidades convocadas y perfil profesional requerido
El Curso de Suboficial Administrativo ofrece cerca de 20 especialidades, abarcando áreas como:
PUBLICIDAD
- Tecnología en Administración de Servicios de Salud
- Tecnología en Gestión de Servicios de Salud
- Tecnología en Seguridad y Salud en el Trabajo
- Tecnología en Atención Prehospitalaria
- Tecnología en Regencia de Farmacia
- Tecnología en Gestión Bibliotecaria
- Tecnología en Criminalística y Ciencias Forenses
- Tecnología en Administración de Empresas
- Tecnología en Contabilidad y Finanzas
- Tecnología en Química
- Tecnología en Electrónica y Telecomunicaciones
- Tecnología en Obras Civiles y Construcción de Obras Civiles
- Tecnología en Electricidad
- Tecnología en Sistemas
- Tecnología en Comunicación Gráfica
Adicionalmente, se incluyen perfiles como Técnico Profesional en Mecánica Diésel y Técnico Profesional en Archivística. Los aspirantes deben presentar resultados de las pruebas Saber TYT y demostrar experiencia certificada en su área, además de saber nadar.
PUBLICIDAD
Los seleccionados accederán a formación militar y beneficios laborales, con inscripción a través de www.emsub.mil.co.
Proceso de selección y etapas de evaluación
El proceso incluye varias fases orientadas a verificar las capacidades físicas, psicológicas y personales de los aspirantes:
PUBLICIDAD
- Pruebas psicométricas, evaluación psicológica y exámenes médicos.
- Prueba física de incorporación, que abarca ejercicios en tierra y agua.
- Entrevista personal, visita domiciliaria y prueba de poligrafía.
Beneficios y formación integral
Los estudiantes seleccionados ingresan a la EMSUB y acceden a un sistema de bienestar integral que respalda su preparación militar y académica. Entre los beneficios se incluyen:
- Bonificación mensual
- Alojamiento y alimentación
- Dotación y atención médica
- Movilidad académica nacional e internacional
PUBLICIDAD
Funciones y proyección profesional del suboficial administrativo
El suboficial administrativo cumple un rol esencial en las unidades militares, abarcando funciones en gestión documental, talento humano, logística, sistemas informáticos y apoyo técnico. Entre sus responsabilidades están:
- Tramitar documentación oficial y registros de personal.
- Supervisar inventarios, mantenimiento de materiales y abastecimiento.
- Operar y mantener sistemas informáticos y redes de comunicación.
- Transmitir órdenes de superiores, dirigir la tropa bajo su mando y asegurar el cumplimiento de normas militares.
- Orientar y asesorar a subordinados y superiores en su especialidad técnica.
PUBLICIDAD
Este perfil actúa como nexo entre los oficiales y la tropa, asegurando la operatividad, disciplina y eficacia administrativa de las unidades militares.
Canales de información
Los interesados pueden consultar todos los detalles en www.emsub.mil.co, comunicarse a los números 322 645 6465, 310 376 8060 o 601 3150111, opción 2, y acercarse a las zonas de reclutamiento y distritos militares de su región. El Ejército Nacional reiteró que el proceso no requiere intermediarios ni pagos a terceros.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD