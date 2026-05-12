Colombia

Ejército Nacional abrió convocatoria 2026 para suboficiales administrativos: oportunidades para técnicos y tecnólogos en más de diez áreas

Los aspirantes deberán cumplir criterios de formación, edad y aptitud psicofísica, así como acreditar experiencia en su especialidad, para acceder a beneficios laborales

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El curso de Suboficial Administrativo oferta cerca de 20 especialidades técnicas y tecnológicas en áreas como salud, administración, tecnología y logística - crédito Ejercito Nacional
El curso de Suboficial Administrativo oferta cerca de 20 especialidades técnicas y tecnológicas en áreas como salud, administración, tecnología y logística - crédito Ejercito Nacional

El Ejército Nacional de Colombia abrió la convocatoria 2026 dirigida a técnicos profesionales y tecnólogos interesados en incorporarse como suboficiales administrativos a través de la Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocencio Chincá.

La iniciativa amplía las oportunidades de formación militar y profesional, permitiendo a jóvenes con perfiles técnicos y tecnológicos acceder a una carrera con estabilidad, desarrollo laboral y proyección de liderazgo al servicio del país.

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Requisitos y proceso de inscripción

La convocatoria está dirigida a colombianos de nacimiento que acrediten título de técnico profesional o tecnólogo en áreas específicas, y a quienes se encuentren dentro del rango de edad máximo de 29 años y 6 meses al momento del ingreso.

Los postulantes deberán estar psicofísicamente aptos, no registrar antecedentes disciplinarios, administrativos o judiciales, ni multas en el Código Nacional de Policía. Además, es requisito fundamental no haber sido retirados por mala conducta de cualquier escuela de formación militar y no estar reportados en el Sistema de Medicina Laboral.

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Quienes se acojan a primera convocatoria 2025 para prestar servicio militar recibirán incentivo de 70% de salario mínimo establecido por el Gobierno - crédito Ejército Nacional
Los candidatos deben acreditar título profesional o tecnológico, experiencia certificada, presentación de pruebas Saber TyT y saber nadar - crédito Ejército Nacional

Quienes deseen participar deben realizar su inscripción exclusivamente a través de la página web oficial www.emsub.mil.co o contactar al delegado de la zona más cercana a su lugar de residencia. El Ejército recalcó que no existen intermediarios y advierte sobre la importancia de abstenerse de realizar pagos a cuentas o personas no autorizadas.

Especialidades convocadas y perfil profesional requerido

El Curso de Suboficial Administrativo ofrece cerca de 20 especialidades, abarcando áreas como:

  • Tecnología en Administración de Servicios de Salud
  • Tecnología en Gestión de Servicios de Salud
  • Tecnología en Seguridad y Salud en el Trabajo
  • Tecnología en Atención Prehospitalaria
  • Tecnología en Regencia de Farmacia
  • Tecnología en Gestión Bibliotecaria
  • Tecnología en Criminalística y Ciencias Forenses
  • Tecnología en Administración de Empresas
  • Tecnología en Contabilidad y Finanzas
  • Tecnología en Química
  • Tecnología en Electrónica y Telecomunicaciones
  • Tecnología en Obras Civiles y Construcción de Obras Civiles
  • Tecnología en Electricidad
  • Tecnología en Sistemas
  • Tecnología en Comunicación Gráfica

Adicionalmente, se incluyen perfiles como Técnico Profesional en Mecánica Diésel y Técnico Profesional en Archivística. Los aspirantes deben presentar resultados de las pruebas Saber TYT y demostrar experiencia certificada en su área, además de saber nadar.

Los seleccionados accederán a formación militar y beneficios laborales, con inscripción a través de www.emsub.mil.co.

Proceso de selección y etapas de evaluación

El proceso incluye varias fases orientadas a verificar las capacidades físicas, psicológicas y personales de los aspirantes:

  1. Pruebas psicométricas, evaluación psicológica y exámenes médicos.
  2. Prueba física de incorporación, que abarca ejercicios en tierra y agua.
  3. Entrevista personal, visita domiciliaria y prueba de poligrafía.
La Escuela de Soldados Profesionales abrió convocatoria para jóvenes colombianos entre 18 y 24 años - crédito Comando de Educación y Doctrina
Las fases de selección incluyen pruebas psicométricas, físicas, entrevistas personales, y control de antecedentes y aptitudes para la formación militar - crédito Comando de Educación y Doctrina

Beneficios y formación integral

Los estudiantes seleccionados ingresan a la EMSUB y acceden a un sistema de bienestar integral que respalda su preparación militar y académica. Entre los beneficios se incluyen:

  • Bonificación mensual
  • Alojamiento y alimentación
  • Dotación y atención médica
  • Movilidad académica nacional e internacional

Funciones y proyección profesional del suboficial administrativo

El suboficial administrativo cumple un rol esencial en las unidades militares, abarcando funciones en gestión documental, talento humano, logística, sistemas informáticos y apoyo técnico. Entre sus responsabilidades están:

  • Tramitar documentación oficial y registros de personal.
  • Supervisar inventarios, mantenimiento de materiales y abastecimiento.
  • Operar y mantener sistemas informáticos y redes de comunicación.
  • Transmitir órdenes de superiores, dirigir la tropa bajo su mando y asegurar el cumplimiento de normas militares.
  • Orientar y asesorar a subordinados y superiores en su especialidad técnica.

La Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocencio Chincá abre inscripciones exclusivamente a través de www.emsub.mil.co y canales oficiales - crédito Ejercito Nacional
La Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocencio Chincá abre inscripciones exclusivamente a través de www.emsub.mil.co y canales oficiales - crédito Ejercito Nacional

Este perfil actúa como nexo entre los oficiales y la tropa, asegurando la operatividad, disciplina y eficacia administrativa de las unidades militares.

Canales de información

Los interesados pueden consultar todos los detalles en www.emsub.mil.co, comunicarse a los números 322 645 6465, 310 376 8060 o 601 3150111, opción 2, y acercarse a las zonas de reclutamiento y distritos militares de su región. El Ejército Nacional reiteró que el proceso no requiere intermediarios ni pagos a terceros.

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