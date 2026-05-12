Ejército Nacional abrió convocatoria 2026 para suboficiales administrativos: oportunidades para técnicos y tecnólogos en más de diez áreas

El curso de Suboficial Administrativo oferta cerca de 20 especialidades técnicas y tecnológicas en áreas como salud, administración, tecnología y logística - crédito Ejercito Nacional

El Ejército Nacional de Colombia abrió la convocatoria 2026 dirigida a técnicos profesionales y tecnólogos interesados en incorporarse como suboficiales administrativos a través de la Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocencio Chincá.

La iniciativa amplía las oportunidades de formación militar y profesional, permitiendo a jóvenes con perfiles técnicos y tecnológicos acceder a una carrera con estabilidad, desarrollo laboral y proyección de liderazgo al servicio del país.

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Requisitos y proceso de inscripción

La convocatoria está dirigida a colombianos de nacimiento que acrediten título de técnico profesional o tecnólogo en áreas específicas, y a quienes se encuentren dentro del rango de edad máximo de 29 años y 6 meses al momento del ingreso.

Los postulantes deberán estar psicofísicamente aptos, no registrar antecedentes disciplinarios, administrativos o judiciales, ni multas en el Código Nacional de Policía. Además, es requisito fundamental no haber sido retirados por mala conducta de cualquier escuela de formación militar y no estar reportados en el Sistema de Medicina Laboral.

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Los candidatos deben acreditar título profesional o tecnológico, experiencia certificada, presentación de pruebas Saber TyT y saber nadar - crédito Ejército Nacional

Quienes deseen participar deben realizar su inscripción exclusivamente a través de la página web oficial www.emsub.mil.co o contactar al delegado de la zona más cercana a su lugar de residencia. El Ejército recalcó que no existen intermediarios y advierte sobre la importancia de abstenerse de realizar pagos a cuentas o personas no autorizadas.

Especialidades convocadas y perfil profesional requerido

El Curso de Suboficial Administrativo ofrece cerca de 20 especialidades, abarcando áreas como:

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Tecnología en Administración de Servicios de Salud

Tecnología en Gestión de Servicios de Salud

Tecnología en Seguridad y Salud en el Trabajo

Tecnología en Atención Prehospitalaria

Tecnología en Regencia de Farmacia

Tecnología en Gestión Bibliotecaria

Tecnología en Criminalística y Ciencias Forenses

Tecnología en Administración de Empresas

Tecnología en Contabilidad y Finanzas

Tecnología en Química

Tecnología en Electrónica y Telecomunicaciones

Tecnología en Obras Civiles y Construcción de Obras Civiles

Tecnología en Electricidad

Tecnología en Sistemas

Tecnología en Comunicación Gráfica

Adicionalmente, se incluyen perfiles como Técnico Profesional en Mecánica Diésel y Técnico Profesional en Archivística. Los aspirantes deben presentar resultados de las pruebas Saber TYT y demostrar experiencia certificada en su área, además de saber nadar.

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Los seleccionados accederán a formación militar y beneficios laborales, con inscripción a través de www.emsub.mil.co.

Proceso de selección y etapas de evaluación

El proceso incluye varias fases orientadas a verificar las capacidades físicas, psicológicas y personales de los aspirantes:

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Pruebas psicométricas, evaluación psicológica y exámenes médicos. Prueba física de incorporación, que abarca ejercicios en tierra y agua. Entrevista personal, visita domiciliaria y prueba de poligrafía.

Las fases de selección incluyen pruebas psicométricas, físicas, entrevistas personales, y control de antecedentes y aptitudes para la formación militar - crédito Comando de Educación y Doctrina

Beneficios y formación integral

Los estudiantes seleccionados ingresan a la EMSUB y acceden a un sistema de bienestar integral que respalda su preparación militar y académica. Entre los beneficios se incluyen:

Bonificación mensual

Alojamiento y alimentación

Dotación y atención médica

Movilidad académica nacional e internacional

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Funciones y proyección profesional del suboficial administrativo

El suboficial administrativo cumple un rol esencial en las unidades militares, abarcando funciones en gestión documental, talento humano, logística, sistemas informáticos y apoyo técnico. Entre sus responsabilidades están:

Tramitar documentación oficial y registros de personal.

Supervisar inventarios, mantenimiento de materiales y abastecimiento.

Operar y mantener sistemas informáticos y redes de comunicación.

Transmitir órdenes de superiores, dirigir la tropa bajo su mando y asegurar el cumplimiento de normas militares.

Orientar y asesorar a subordinados y superiores en su especialidad técnica.

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La Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocencio Chincá abre inscripciones exclusivamente a través de www.emsub.mil.co y canales oficiales - crédito Ejercito Nacional

Este perfil actúa como nexo entre los oficiales y la tropa, asegurando la operatividad, disciplina y eficacia administrativa de las unidades militares.

Canales de información

Los interesados pueden consultar todos los detalles en www.emsub.mil.co, comunicarse a los números 322 645 6465, 310 376 8060 o 601 3150111, opción 2, y acercarse a las zonas de reclutamiento y distritos militares de su región. El Ejército Nacional reiteró que el proceso no requiere intermediarios ni pagos a terceros.

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