Colombia

Elecciones presidenciales 2026: MOE alertó que seis campañas siguen sin recibir anticipos solicitados ante el Consejo Nacional Electoral

De acuerdo con la Misión de Observación Electoral, la demora en la entrega de los fondos, que resultan determinantes para la operación de las campañas en la recta final, vulnera la equidad entre los aspirantes y pone en jaque la legitimidad democrática del proceso

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El Consejo Nacional Electoral avaló 14 logos que identificarán a los candidatos presidenciales en el tarjetón de la primera vuelta del 31 de mayo de 2026
De las 14 candidaturas inscritas inicialmente, un total de 12 permanecen en carrera de cara a la primera vuelta presidencial, pactada para el 31 de mayo - crédito Infobae Colombia

Con un fuerte pronunciamiento, la Misión de Observación Electoral (MOE) alertó sobre lo que serían las demoras del Consejo Nacional Electoral (CNE) en la entrega de anticipos a al menos seis candidaturas presidenciales que, a 20 días de que se lleve a cabo la primera vuelta presidencial todavía no han recibido los recursos que la ley garantiza para la competencia en igualdad de condiciones durante la contienda.

Alejandra Barrios, titular de la misión, resaltó que la ausencia de la resolución reglamentaria, que debía haber sido emitida antes del 31 de enero, ha tenido un impacto directo en el equilibrio y la financiación de las campañas. Y precisó que la resolución en cuestión debió estar lista al comienzo del periodo de inscripción de candidaturas ante la Registraduría, siendo este el momento fundamental para la planeación de cada campaña.

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Alejandra Barrios, directora de la MOE, sonríe con chaleco gris. De fondo, una persona vota en una urna transparente y la bandera de Colombia.
Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), expresó la urgencia de que se aprueben los desembolsos a las seis campañas que todavía no reciben los anticipos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En su reporte, la organización veedora reveló que la mitad de aspiraciones presentaron la solicitud formal de anticipos ante el CNE, pero todas permanecerían a la espera por falta de claridad en los requisitos para las pólizas exigidas antes del desembolso. Y explicó que la entrega de estos fondos respalda la equidad democrática, ya que los anticipos son el mecanismo legal que iguala la competencia entre los aspirantes.

Lo anterior, pues evita dificultades de financiamiento que puedan dejar en desventaja a ciertos candidatos. “Esta omisión administrativa afecta directamente el equilibrio de la contienda electoral y la planeación financiera de las campañas, pues los anticipos son el mecanismo legal previsto para garantizar condiciones de competencia justa para todos los contendientes”, afirmó la MOE en su declaración, que causó reacciones.

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Por ello, ante la falta de una decisión inmediata del CNE, la misión reiteró que la equidad en la competencia electoral “es un pilar de nuestra democracia. ”El retraso en la definición de estas reglas de juego y sobre todo, de la entrega oportuna de los anticipos, genera un daño democrático irreparable”, indicó Barrios, que hizo énfasis en el evidente desequilibrio entre los que cuentan con fuentes de financiación y los que no.

Expertos en neuromarketing afirman que las posiciones superiores y centrales del tarjetón otorgan ventaja competitiva natural a los candidatos - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa
Para los comicios del 31 de mayo en Colombia están convocados a las urnas más de 41 millones de ciudadanos - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

Por su parte, el subdirector de la MOE, Frey Muñoz, añadió que el problema ya genera consecuencias de plazo crítico. “Estamos a escasas semanas de que la ciudadanía acuda a las urnas. La falta de esta resolución genera una incertidumbre jurídica y logística innecesaria. Instamos al CNE a expedir este acto administrativo a la mayor brevedad para que los trámites de las pólizas se agilicen y los giros puedan realizarse”, expresó.

CNE no ha definido los requisitos técnicos para garantizar los desembolsos

En ese orden de ideas, la omisión de acuerdo con la MOE persiste porque las candidaturas deben presentar una póliza o garantía antes de acceder a los recursos, pero el CNE no ha definido los parámetros técnicos que rigen dichos seguros. Por ello, advirtió que sin esa definición, los equipos de campaña no pueden adelantar los trámites correspondientes ante las entidades financieras, lo que bloquea cualquier desembolso.

Una urna electoral transparente con el escudo de Colombia sobre una mesa de madera. A la izquierda, fajos de billetes de $100,000 pesos. A la derecha, billetes de $50,000 y monedas derramados de una bolsa.
Para el desembolso de los recursos, el CNE exige el cumplimiento de unas pólizas; sin embargo, la MOE denunció que no han sido clarificados los parámetros para estos fines - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Y no solo eso: limita su capacidad de organizar actividades electorales. Por el momento, según Transparencia por Colombia, las campañas presidenciales ya han reportado $25.000 millones en gastos, aunque el sistema de anticipos busca que ninguna formación quede rezagada por motivos financieros; lo que será un tema que se aborde en la sesión de la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral del miércoles 13 de mayo.

Esta reunión resultará clave para que el CNE rinda cuentas sobre los desembolsos ya efectuados y explique las razones del retraso a los candidatos afectados. Mientras tanto, Barrios y su equipo insistirán en que la transparencia y la legitimidad del proceso electoral dependen, en primera medida, de que las instituciones faciliten el cumplimiento de la norma y eviten que alguna candidatura compita en desventaja.

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