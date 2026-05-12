Video: policía mató a un perro que lo mordió, desató protestas y fue apartado del cargo en Antioquia

El fallecimiento del animal fue registrado en video y provocó una ola de indignación y protestas en la comunidad, así como la apertura de una investigación disciplinaria por parte de las autoridades competentes - crédito @ColombiaOscura / X

En medio de un procedimiento policial en Rionegro, Antioquia, un agente disparó y mató a un perro que lo mordió durante una intervención en la carrera 48, un hecho que quedó grabado en video y generó la apertura de una investigación disciplinaria.

La muerte del animal en el operativo desató indignación ciudadana y reacciones de autoridades y defensores de derechos de los animales. El incidente ocurrió durante la mañana del lunes 11 de mayo en un sector comercial, en la zona urbana de Rionegro.

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De acuerdo con información confirmada por la Policía Nacional y la Personería, el operativo fue solicitado tras un reporte de amenazas por parte de un habitante de calle, dueño del animal, que presuntamente agredió al perro en la vía pública y después intimidó con un machete a comerciantes y transeúntes del sector.

Testigos relataron que el ambiente se tornó tenso desde el inicio de la intervención. El hombre señalado de maltrato animal habría reaccionado de forma violenta después de los reclamos de la comunidad, lo que motivó la presencia de varios uniformados. Videos grabados por residentes y divulgados en redes sociales captaron el momento en que el perro, alterado por el ruido y la multitud, mordió a uno de los policías en la pierna.

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La actuación de los uniformados está siendo analizada luego de que un agente disparó al animal tras ser mordido durante una intervención solicitada por hechos violentos en un sector comercial del municipio - crédito @PlataformaALTO / X

En las imágenes también se observa que el agente, tras recibir la mordida, desenfundó su arma y disparó contra el animal, que quedó tendido en el asfalto. Vecinos y testigos expresaron su rechazo inmediato y varios intentaron auxiliar al perro, que fue trasladado a un centro veterinario, donde falleció.

Reacciones ciudadanas y apertura de investigaciones

La difusión de los videos generó protestas en el lugar y un debate público sobre el uso proporcional de la fuerza por parte de la Policía Nacional. Algunos testigos denunciaron que la intervención habría tenido como objetivo inicial proteger al perro de las agresiones de su dueño, pero la situación se desbordó por el ambiente de caos.

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La Personería de Rionegro, encabezada por Jorge Luis Restrepo, confirmó que inició una investigación formal para esclarecer lo sucedido. “La categorización de respeto de los derechos humanos cobija un marco integral. Por ello será importante garantizar el respeto a los derechos humanos, a los derechos de los seres sintientes y al debido proceso para garantizar bienestar y la transformación de un adecuado tejido social”, afirmó.

La entidad solicitará informes oficiales, registros audiovisuales y testimonios con el objetivo de determinar si el uso de la fuerza fue necesario y proporcional durante el procedimiento. Además, verificará si existieron protocolos para el manejo de animales en situaciones de alteración del orden público.

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El incidente, ocurrido durante la mañana en una zona urbana, motivó el rechazo inmediato de organizaciones defensoras y el inicio de acciones legales y disciplinarias para esclarecer las circunstancias - crédito Policía de Antioquia

El comandante del Departamento de Policía Antioquia, coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, precisó que el uniformado implicado fue apartado temporalmente de su cargo y trasladado a un centro médico para ser valorado tras las lesiones sufridas. Añadió que la investigación interna seguirá el debido proceso de ley.

Condena pública y llamado al cumplimiento de la Ley Ángel

La senadora animalista Andrea Padilla se pronunció en redes sociales tras la divulgación de los videos.

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“Inaceptable semejante acto de violencia contra un animal a manos de un servidor público, de un integrante de la Policía Nacional. Esto no puede ser considerado un acto de defensa propia, es abuso de autoridad, es violencia pura y dura”, señaló Padilla,

La congresista anunció que interpondrá una denuncia penal para que el caso sea judicializado bajo la Ley Ángel, que establece agravantes en crímenes contra animales perpetrados por funcionarios públicos y en espacio público.

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El funcionario implicado fue separado temporalmente mientras avanzan las pesquisas sobre su conducta, en medio de cuestionamientos públicos y llamados a respetar la Ley Ángel que agrava sanciones por agresiones a animales - crédito @andreanimalidad / X

Padilla también instó a la Policía Nacional a “iniciar investigación disciplinaria contra este funcionario que no puede mancillar el buen nombre de una institución respetada en el país”.

Contexto del caso y antecedentes

Según comerciantes del sector, no era la primera vez que el dueño del perro, un habitante de calle dedicado al reciclaje, protagonizaba incidentes similares relacionados con presunto maltrato animal. En ocasiones anteriores, la comunidad también había solicitado intervención de las autoridades.

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La situación escaló rápidamente cuando el hombre sacó un machete y amenazó a quienes lo increpaban. La llegada de la policía buscaba contener la situación y controlar al agresor, pero la presencia de más personas y el nerviosismo del animal habrían complicado la intervención.

La Policía informó que el perro fue catalogado como raza potencialmente peligrosa y que, durante el procedimiento, mordió tanto a un ciudadano como al uniformado implicado. El comunicado oficial detalla que “la investigación disciplinaria se realiza con el fin de esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos”

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La comunidad de Rionegro y organizaciones animalistas convocaron a una velatón y protestas en rechazo a la muerte del perro y en demanda de justicia y respeto por los derechos de los animales - crédito X

En respuesta a la muerte del perro, organizaciones de protección animal y ciudadanos de Rionegro convocaron a una velatón en la noche del 11 de mayo, en las inmediaciones donde sucedieron los hechos. “Alzamos la voz por los que no pueden hablar, exigimos justicia y que este hecho no quede en el olvido”, se lee en la invitación a la jornada de protesta.