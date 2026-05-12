Perro quemado con sustancia corrosiva quedó ciego y ahora lucha por su vida: se le desprendía la piel

Sus cuidadores mostraron el seguimiento del animal que quedó con lesiones cutáneas tras la exposición a una sustancia química corrosiva - crédito Fundación Mascoty / Facebook

Las redes sociales se han convertido en plataformas de denuncia para aquellos casos de violencia en contra de personas y animales que ocurren a lo largo y ancho del territorio nacional.

Por medio de Facebook e Instagram se dio a conocer una situación que, sin duda, causó indignación entre la comunidad, debido a que un perro habría sido quemado con soda cáustica, una sustancia corrosiva que es empleada para la limpieza de tuberías y es reconocida por causar lesiones en la piel y ojos de aquellos que la manipulan sin las precauciones necesarias.

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De acuerdo con la denuncia hecha por la Fundación Mascoty, el perro callejero se encontraba en el municipio de Soledad, Atlántico, el jueves 7 de mayo de 2026, en el momento en el que fue atacado por sujetos que le lanzaron esta sustancia en su cuerpo, quemándole la piel y dejándolo con lesiones oculares irreversibles.

Días después del ataque, los rescatistas comentaron que el animal lucha por sobrevivir tras padecer quemaduras de tercer grado en varias zonas del cuerpo, incluyendo heridas internas en el esófago resultado del contacto del químico corrosivo con sus mucosas, condición que mantiene reservado su pronóstico y lo enfrenta a un dolor severo.

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El caso fue rechazado por la comunidad local, que reclama justicia y una investigación exhaustiva para evitar la impunidad ante este acto de maltrato animal.

El animalito quedó muy afectado tras el brutal ataque que le quemó su cuerpo - crédito Fundación Mascoty / Facebook

La denuncia de la fundación que lo trata es clara: “Este grave acto criminal no puede quedar impune, esta persona que se tuvo el coraje que hacerle daño a este ser indefenso debe pagar y no debería estar libre, hoy fue Rodolfo, mañana no sabemos quién más pueda ser”.

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Cabe mencionar que la entidad se hizo cargo del animal desde que los ciudadanos denunciaron el caso a través de las diferentes plataformas digitales y al llegar al municipio de Soledad se encontraron con la lamentable escena. En ese momento, los funcionarios verificaron su estado y confirmaron que seguía con vida, aunque relataron se le desprendía la piel por la agresividad del químico.

La acción ciudadana y la intervención de Mascoty fueron clave para que Rodolfo pudiera sobrevivir a este caso de maltrato animal en el Área Metropolitana de Barranquilla. Aunque no es suficiente, pues los defensores de los animales recuerdan la importancia de incrementar las penas para los que se atreven a atentar contra la vida de los animales y causar su sufrimiento.

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Cabe mencionar que el tratamiento veterinario que Rodolfo requiere tiene un alto costo, lo que ha motivado la campaña de sensibilización y recolección de ayudas desde redes sociales por parte de la fundación que continúa cuidando al animal para salvar su vida y garantizar que tenga los cuidados correspondientes por su condición.

La ciudadanía exige justicia para el animal que resultó afectado por criminales - crédito Fundación Mascoty / Facebook

El ataque a Rodolfo dejó secuelas que comprometen su función vital básica y dependerá en gran medida de la evolución de las próximas horas y días para determinar su estado definitivo.

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Ante la gravedad del caso se desató todo un debate sobre la efectividad de los mecanismos legales para proteger a los animales en Colombia y se recordó la necesidad de reforzar la prevención y el castigo frente al maltrato animal.

Las personas a cargo del animal piden apoyo de la comunidad para encontrar a los responsables del ataque - crédito Fundación Mascoty / Facebook

Entre las reacciones por lo ocurrido se destacan las siguientes: “Hasta donde llega la maldad del hombre. Llegar a destruir sin ningún motivo a veces pienso que deberíamos volver a la ley del ojo por ojo y diente por diente, a ver si tomamos conciencia de no hacer lo que no queremos que nos hagan a nosotros” y “Ese acto es una infamia y desde el fondo de mi corazón ruego a Dios haga justicia, eso no puede seguir pasando. La humanidad se convirtió en seres insensibles y sin temor a Dios”.

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