Colombia

“Apoyar a Paloma es cumplir el mandato de Miguel”: Ingrid Betancourt festejó la decisión de María Claudia Tarazona en las elecciones

La llegada de la viuda de Miguel Uribe Turbay a la campaña de la candidata del Centro Democrático agitó las disputas dentro de la derecha colombiana, particularmente por no respaldar la carrera presidencial de su suegro, Miguel Uribe Londoño

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Ingrid Betancourt afirmó que la voz de María Claudia Tarazona “no es un apoyo más”, al destacar el dolor que enfrenta la familia de Miguel Uribe Turbay tras el asesinato del senador - crédito @IBetancourtCol/X

La campaña presidencial de Paloma Valencia, del Centro Democrático, recibió el lunes 11 de mayo un respaldo que sacudió el tablero político de la derecha colombiana y es que María Claudia Tarazona, esposa del asesinado senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, anunció su adhesión a la aspiración de la lideresa y aseguró que esa decisión correspondía al deseo que tenía su esposo antes de morir.

El anuncio provocó reacciones inmediatas dentro del escenario electoral. Mientras algunos sectores cuestionaron que Tarazona dejara a un lado la aspiración presidencial de Miguel Uribe Londoño, padre del exsenador, otras figuras políticas celebraron el movimiento.

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Ingrid Betancourt celebró apoyo de María Claudia Tarazona a Paloma Valencia

Una de ellas fue Ingrid Betancourt, que expresó un respaldo abierto a la decisión y la presentó como un mensaje de enorme peso político y simbólico, por lo que por medio de su cuenta en la red social X escribió: “Cada vez más mujeres se suman a la campaña de Paloma Valencia (...) Apoyar a Paloma es cumplir el mandato de Miguel”.

Ingrid Betancourt festejó que María Claudia Tarazona se uniera a la campaña presidencial de Paloma Valencia - crédito @IBetancourtCol/X
Ingrid Betancourt festejó que María Claudia Tarazona se uniera a la campaña presidencial de Paloma Valencia - crédito @IBetancourtCol/X

Junto al mensaje, Betancourt publicó un video en el que defendió la decisión de María Claudia Tarazona y explicó las razones que, según ella, llevaron a la viuda del senador a respaldar la candidatura de la lideresa del Centro Democrático: “Tiene la plena certeza de que Paloma es la única candidata con posibilidades de ganarle a Cepeda en segunda vuelta”.

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La excongresista sostuvo que el pronunciamiento de María Claudia Tarazona tenía una carga distinta frente a otros respaldos políticos. “La decisión de Claudia de apoyar a Paloma y su testimonio no son un apoyo más”, expresó antes de describirla como “la voz de una víctima” y “una viuda” golpeada por el asesinato de su esposo.

Ingrid Betancourt insistió en que Tarazona enfrentó una situación profundamente dolorosa tras la muerte de Miguel Uribe Turbay, por lo que en el video recordó el impacto que dejó el crimen sobre la familia del dirigente político y mencionó la realidad de su hijo Alejandro, que crecerá sin su papá.

“Primero es la voz de una víctima, de una viuda, que debe vivir con el dolor de ver a su hijo triste sin su padre”, dijo la lideresa política.

- crédito @maclaudiat/Instagram - @IBetancourtCol - @PalomaValenciaL/X
Ingrid Betancourt celebró apoyo de María Claudia Tarazona a Paloma Valencia - crédito @maclaudiat/Instagram - @IBetancourtCol - @PalomaValenciaL/X

En su mensaje, la exsenadora señaló que María Claudia pudo interpretar el crecimiento político de la ahijada política del expresidente Álvaro Uribe Vélez como el espacio que le quitaron al congresista asesinado, aunque finalmente optó por respaldarla: “Nos dice que el triunfo de Paloma es lo único que le daría sentido al sacrificio que Miguel vivió”.

Ingrid Betancourt también relacionó el asesinato del senador con la situación política del país: “Miguel ha sido sacrificado en el altar de nuestra democracia para que podamos seguir siendo libres en un país donde clamamos por justicia”.

“Justicia por Miguel no ha habido y no habrá sin Paloma en la Presidencia”, con esa afirmación, Betancourt vinculó directamente la candidatura de Valencia con la idea de reparación política tras el crimen del excongresista.

Ingrid Betancourt apuntó contra Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella

Betancourt señaló en su video que: “Quienes mataron a Miguel lo hicieron para que llegara a la Presidencia alguien con quien negociar, alguien con quien transar, alguien dispuesto a mantenerles a los bandidos sus privilegios. Y Miguel, como Paloma, no se tranza".

La campaña de Paloma Valencia recibió un respaldo de alto impacto político con la llegada de María Claudia Tarazona - crédito Luisa Gonzalez/Reuters
La campaña de Paloma Valencia recibió un respaldo de alto impacto político con la llegada de María Claudia Tarazona - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

“Esos bandidos saben que ganan si (Iván) Cepeda gana, ganan si Abelardo (De la Espriella) queda contra Cepeda en segunda vuelta. Eso buscan. Pero pierden si a la que enfrentan es Paloma, porque Paloma suma y gana”, criticó Bentancourt a los otros aspirantes presidenciales.

Al final de su video de celebración por la decisión de la viuda de Miguel Uribe Turbay, Betancourt sostuvo que “los extremos terminan pareciéndose” porque, según dijo, intentan impedir que Paloma Valencia llegue fortalecida a una segunda vuelta presidencial.

También afirmó que María Claudia Tarazona decidió hablar para evitar que “el sufrimiento de Miguel y de tantas víctimas en Colombia quede en vano”.

“Sí, Claudia es la voz incómoda de nuestra conciencia. Elijamos a Paloma para escribir una historia diferente en la cual no tengamos más niños que queden huérfanos”, concluyó la lideresa política.

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