Colombia

Colombia es el segundo país del mundo con más desplazados en el 2025

Según el desglose publicado por el NRC, de los 394.000 movimientos ocurridos en 2025, 159.000 correspondieron al conflicto armado interno, una categoría que agrupa enfrentamientos entre grupos armados ilegales y fuerzas estatales o entre distintas facciones

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Un gran grupo de personas, hombres, mujeres y niños, camina por un camino de tierra al anochecer. Llevan bultos y mochilas; el cielo muestra tonos anaranjados.
Cientos de personas desplazadas por la violencia en Colombia caminan por un sendero rural al atardecer, llevando sus pocas pertenencias - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El desplazamiento interno en Colombia alcanzó en 2025 su nivel más alto en una década, situando al país en el segundo lugar mundial detrás de Sudán, con 7,2 millones de personas en esta condición. Así lo reveló el informe global sobre desplazamiento interno del Consejo Noruego de Refugiados (NRC), que señala que la persistencia del conflicto armado y la violencia son los motores principales de este fenómeno.

Solo durante 2025, se registraron 394.000 desplazamientos internos por violencia y conflicto en Colombia, de acuerdo con la información difundida por el Informe Grid 2026 del Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC) dependiente del NRC. Esta cifra corresponde a movimientos producidos a lo largo del año, lo que implica que una misma persona pudo haber sido desplazada en más de una ocasión durante ese periodo.

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La coordinadora para América Central y del Sur del NRC, Ursulina Ossa, explicó en entrevista con Blu Radio, que el registro colombiano se fundamenta en un “acumulado histórico, actualizado gracias al Registro Único de Víctimas”, y que la estimación se realizó conjuntamente con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uarci). El corte incluye datos hasta el 31 de diciembre de 2025, lo que permite hacer comparaciones con registros globales y entender la magnitud de la crisis.

Vista trasera de un grupo de personas caminando por un camino de tierra, con una mujer llevando un bebé en un portabebés, cargando sus pertenencias.
Un grupo de personas, incluyendo una madre con su bebé, camina por un sendero rural llevando sus pertenencias, parte del desplazamiento forzado en Colombia debido a la violencia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El análisis del NRC identifica la persistencia del desplazamiento forzado en Colombia por causas multidimensionales: “Siete coma dos millones de personas vivían en situación de desplazamiento forzado interno por conflicto y violencia en el país”, declaró Ossa.

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El ranking internacional ubica a Colombia únicamente por detrás de Sudán, que concentra 9,1 millones de desplazados. La cifra colombiana supera ampliamente a otros países de América Latina y revela un sostenido repunte respecto de años anteriores, cuando se encontraba en tercer lugar mundial.

La cifra corresponde a personas desplazadas por conflicto y violencia hasta diciembre de 2025. El informe del NRC otorga ese acumulado a un histórico de registros basado en datos oficiales suministrados por organismos estatales y complementados con otras fuentes especializadas, lo que permite comparar la escala de Colombia con la del continente africano y otros focos mundiales.

La Defensoría del Pueblo exige recursos sostenibles y medidas de prevención para enfrentar la crisis humanitaria y proteger derechos en zonas rurales - crédito Defensoría del Pueblo
La Defensoría del Pueblo exige recursos sostenibles y medidas de prevención para enfrentar la crisis humanitaria y proteger derechos en zonas rurales - crédito Defensoría del Pueblo

El conflicto armado y los nuevos focos en el Catatumbo

Según el desglose publicado por el NRC, de los 394.000 movimientos ocurridos en 2025, 159.000 correspondieron al conflicto armado interno, una categoría que agrupa enfrentamientos entre grupos armados ilegales y fuerzas estatales o entre distintas facciones. Además, el informe identificó 84.000 desplazamientos por otros tipos de violencia no especificada, 53.000 por violencia criminal, 51.000 por violencia comunal y 45.000 por violencia estatal.

Ursulina Osa indicó que en 2025 se registró un incremento notable en el departamento de Norte de Santander, especialmente en la región del Catatumbo: “Vemos que aumentaron drásticamente respecto al 2024, los movimientos en el Norte de Santander a principios del 2025. Esta es una de las tendencias que hemos marcado muy fuerte del año pasado”, afirmó Osa a Blu Radio.

Los enfrentamientos entre el ELN y disidencias de las FARC han exacerbado la situación en esa zona, tradicionalmente vulnerable a la violencia armada.

El ranking internacional ubica a Colombia únicamente por detrás de Sudán, que concentra 9,1 millones de desplazados - crédito Federico Ríos
El ranking internacional ubica a Colombia únicamente por detrás de Sudán, que concentra 9,1 millones de desplazados - crédito Federico Ríos

El informe identifica que, aunque el conflicto armado interno sigue siendo la principal causa, existe una diversidad de perpetradores implicados. Respecto a los movimientos atribuidos a violencia estatal, Osa aclaró que estos “pueden corresponder a acciones de agentes del Estado, pero también a violencia civil frente a agentes estatales”, con base en datos recolectados por la ONG Fórum.

Por tanto, aunque la mayoría de los desplazamientos son responsabilidad de grupos no estatales, existe una participación identificada, aunque no completamente desglosada, de agentes del Estado y actores civiles en la dinámica desplazatoria.

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