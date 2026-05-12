Colombia

Andrea Padilla pidió aplicar la Ley Ángel a policía que disparó contra un perro en Antioquia

La senadora anunció acciones judiciales contra el uniformado y aseguró que el caso ocurrido en Rionegro no puede quedar impune

Guardar
Google icon
Andrea Padilla - Senadora
La congresista pide importante sanción en contra de policía que disparó en contra de un perro en Antioquia - crédito Senado

La senadora Andrea Padilla anunció que denunciarán al policía que disparó contra un perro en Rionegro, Antioquia, y pidió que el caso sea investigado bajo la Ley Ángel, norma que endureció las penas por maltrato animal en Colombia. El hecho, que quedó registrado en video y se viralizó en redes sociales, provocó una ola de rechazo en distintos sectores políticos y entre organizaciones defensoras de animales.

Según información revelada por Revista Semana, la congresista aseguró que el uniformado debe responder penalmente por la muerte del canino y sostuvo que no se trató de un accidente durante el procedimiento policial.

PUBLICIDAD

Padilla afirmó que el caso podría configurar el delito de muerte agravada contra un animal por tratarse de una actuación realizada por un servidor público y en espacio público.

“En cuanto a la ley penal, Alegato Juristas instaurará la denuncia correspondiente por el delito de muerte agravado, por ser en manos de servidor público y en el espacio público”, manifestó la senadora en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

Un agente de la Policía Nacional disparó y mató a un perro durante un procedimiento en Rionegro, Antioquia, tras ser mordido en plena vía pública - crédito @ColombiaOscura / X
Un agente de la Policía Nacional disparó y mató a un perro durante un procedimiento en Rionegro, Antioquia, tras ser mordido en plena vía pública - crédito @ColombiaOscura / X

La congresista también insistió en que la actuación del uniformado debe ser revisada por las autoridades judiciales y disciplinarias bajo los alcances de la Ley Ángel, que incrementó las penas de cárcel por casos graves de maltrato animal.

La Ley Ángel contempla condenas de entre 32 y 72 meses de prisión para quienes sean encontrados responsables de agresiones graves o muerte contra animales.

Andrea Padilla aseguró además que el episodio ocurrido en Rionegro representa un aparente abuso de poder y pidió a la ciudadanía acompañar una manifestación convocada en ese municipio antioqueño para rechazar lo sucedido.

El caso tomó fuerza nacional luego de que circulara un video en el que se observa el momento en que el uniformado dispara contra el perro durante un procedimiento policial adelantado en el sector de La Convención, en Rionegro.

La Policía explicó que el operativo se originó tras denuncias sobre un hombre que presuntamente amenazaba a transeúntes con un machete y con un perro de raza potencialmente peligrosa.

La institución sostuvo que, al llegar al lugar, los uniformados fueron atacados y que el ciudadano señalado terminó capturado por el presunto delito de violencia contra servidor público.

“Durante la atención del motivo del policía, el ciudadano fue capturado por el presunto delito de violencia contra servidor público, luego de que agrediera a los uniformados con el arma cortopunzante tipo machete”, indicó la Policía en un comunicado.

La institución agregó que el perro también habría atacado a un ciudadano y a uno de los policías que participaban en el procedimiento, causándoles lesiones en las extremidades inferiores.

Según la versión oficial, el uniformado accionó su arma de dotación después de que el canino presuntamente atacara a los presentes en medio del operativo.

- crédito @SenadoGovCo/X
- crédito @SenadoGovCo/X

El caso abrió nuevamente el debate sobre el uso de la fuerza por parte de las autoridades y los protocolos frente a situaciones que involucren animales durante procedimientos policiales.

La Policía confirmó además que abrió una investigación disciplinaria para esclarecer lo ocurrido y establecer si hubo o no irregularidades en la actuación del uniformado involucrado.

Andrea Padilla insistió en que el proceso debe avanzar tanto en el ámbito disciplinario como penal para determinar posibles responsabilidades.

La senadora, reconocida por impulsar iniciativas relacionadas con la protección animal en el Congreso, señaló que este tipo de hechos no pueden normalizarse y pidió que las autoridades actúen con contundencia.

Mientras avanzan las investigaciones, en Rionegro se mantienen las reacciones de rechazo por el caso y diferentes colectivos animalistas anunciaron movilizaciones para exigir justicia por la muerte del perro.

Temas Relacionados

Andrea PadillaPolicía NacionalAsesinatoPerroAntioquiaColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ocultar la placa del carro o la moto en Colombia podría terminar en multa e inmovilización del vehículo; estas son las sanciones

Las autoridades pueden imponer comparendos de hasta 350.000 pesos a quienes alteren o tapen la identificación del automotor en 2026

Ocultar la placa del carro o la moto en Colombia podría terminar en multa e inmovilización del vehículo; estas son las sanciones

Procuraduría y gremios de seguridad privada acuerdan plan de choque por crisis de trámites en Supervigilancia

La mesa técnica buscará destrabar procesos represados que afectan a empresas de vigilancia, transporte de valores y monitoreo en Colombia

Procuraduría y gremios de seguridad privada acuerdan plan de choque por crisis de trámites en Supervigilancia

Álvaro Uribe reaccionó a archivos sobre ovnis revelados en Estados Unidos durante charla con Westcol

El expresidente habló sobre fe, ciencia y fenómenos extraterrestres luego de una pregunta del streamer sobre documentos desclasificados en EE. UU

Álvaro Uribe reaccionó a archivos sobre ovnis revelados en Estados Unidos durante charla con Westcol

Proyecto eólico en la Guajira quedó bajo la lupa por presunto detrimento de $313.000 millones detectado por la Contraloría

La investigación señala retrasos, suspensión indefinida de las obras y recursos comprometidos sin que el parque eólico entrara en operación en La Guajira

Proyecto eólico en la Guajira quedó bajo la lupa por presunto detrimento de $313.000 millones detectado por la Contraloría

Adulto mayor murió tras accidente con motocicleta del Ejército durante visita de Iván Cepeda a Magangué, Bolívar

Las autoridades investigan el choque ocurrido en Bolívar, donde falleció un hombre de 65 años y resultó herido un uniformado que participaba en el dispositivo de seguridad desplegado por la visita del candidato presidencial

Adulto mayor murió tras accidente con motocicleta del Ejército durante visita de Iván Cepeda a Magangué, Bolívar
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Liberaron a Sebastián Contreras tras 26 días en manos del ELN: la Asociación Madres del Catatumbo confirmó el regreso del menor

Liberaron a Sebastián Contreras tras 26 días en manos del ELN: la Asociación Madres del Catatumbo confirmó el regreso del menor

Bombardeo contra el ELN en Catatumbo habría dejado varios guerrilleros muertos

Caso Mateo Pérez | Historiadora explicó en una línea del tiempo por qué el periodismo en Colombia “ha sido asesinado por más de medio siglo”

En video: la población de Suárez, Cauca, vivió momentos de pánico durante el ataque contra de la Estación de Policía

Encontraron el cuerpo del periodista Mateo Pérez Rueda en zona rural de Briceño, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Álvaro Uribe recitó un poema para los despechados en el ‘stream’ con Westcol y habló de su cariño por Darío Gómez

Álvaro Uribe recitó un poema para los despechados en el ‘stream’ con Westcol y habló de su cariño por Darío Gómez

Tatán Mejía enfrentó a paisas y rolos y fue elogiado por no despreciar a la capital: “Los rolos tienen clase”

“La vida rueda rápido, mijitos”: Rigoberto Urán volvió a histórico lugar en el que empezó a creer que sí podía cumplir sus sueños

A ritmo Diomedes Díaz, Bad Bunny dedicó sentidas palabras a los colombianos: “Gracias por tanto y tanto amor”

Alexa Torrex y Tebi Bernal ya se conocían: expareja de la comediante los expuso con un video

Deportes

Estos serán los árbitros para los juegos de vuelta de cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026

Estos serán los árbitros para los juegos de vuelta de cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026

Jhon Arias es criticado en Palmeiras de Brasil: aseguran que se está “sobreprotegiendo” para la selección Colombia y el Mundial

Dónde ver la etapa 4 del Giro de Italia 2026: duro reto para Egan Bernal y los ciclistas colombianos

Grupo inversor internacional estaría interesado en comprar Independiente Medellín, que estableció un principio de acuerdo con Leonel Álvarez

Benfica y Sporting de Lisboa pelean un cupo a la Champions League con colombianos a bordo: Richard Ríos y Luis Suárez