Andrea Padilla pidió aplicar la Ley Ángel a policía que disparó contra un perro en Antioquia

La congresista pide importante sanción en contra de policía que disparó en contra de un perro en Antioquia - crédito Senado

La senadora Andrea Padilla anunció que denunciarán al policía que disparó contra un perro en Rionegro, Antioquia, y pidió que el caso sea investigado bajo la Ley Ángel, norma que endureció las penas por maltrato animal en Colombia. El hecho, que quedó registrado en video y se viralizó en redes sociales, provocó una ola de rechazo en distintos sectores políticos y entre organizaciones defensoras de animales.

Según información revelada por Revista Semana, la congresista aseguró que el uniformado debe responder penalmente por la muerte del canino y sostuvo que no se trató de un accidente durante el procedimiento policial.

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Padilla afirmó que el caso podría configurar el delito de muerte agravada contra un animal por tratarse de una actuación realizada por un servidor público y en espacio público.

“En cuanto a la ley penal, Alegato Juristas instaurará la denuncia correspondiente por el delito de muerte agravado, por ser en manos de servidor público y en el espacio público”, manifestó la senadora en sus redes sociales.

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Un agente de la Policía Nacional disparó y mató a un perro durante un procedimiento en Rionegro, Antioquia, tras ser mordido en plena vía pública - crédito @ColombiaOscura / X

La congresista también insistió en que la actuación del uniformado debe ser revisada por las autoridades judiciales y disciplinarias bajo los alcances de la Ley Ángel, que incrementó las penas de cárcel por casos graves de maltrato animal.

La Ley Ángel contempla condenas de entre 32 y 72 meses de prisión para quienes sean encontrados responsables de agresiones graves o muerte contra animales.

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Andrea Padilla aseguró además que el episodio ocurrido en Rionegro representa un aparente abuso de poder y pidió a la ciudadanía acompañar una manifestación convocada en ese municipio antioqueño para rechazar lo sucedido.

El caso tomó fuerza nacional luego de que circulara un video en el que se observa el momento en que el uniformado dispara contra el perro durante un procedimiento policial adelantado en el sector de La Convención, en Rionegro.

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La Policía explicó que el operativo se originó tras denuncias sobre un hombre que presuntamente amenazaba a transeúntes con un machete y con un perro de raza potencialmente peligrosa.

La institución sostuvo que, al llegar al lugar, los uniformados fueron atacados y que el ciudadano señalado terminó capturado por el presunto delito de violencia contra servidor público.

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“Durante la atención del motivo del policía, el ciudadano fue capturado por el presunto delito de violencia contra servidor público, luego de que agrediera a los uniformados con el arma cortopunzante tipo machete”, indicó la Policía en un comunicado.

La institución agregó que el perro también habría atacado a un ciudadano y a uno de los policías que participaban en el procedimiento, causándoles lesiones en las extremidades inferiores.

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Según la versión oficial, el uniformado accionó su arma de dotación después de que el canino presuntamente atacara a los presentes en medio del operativo.

- crédito @SenadoGovCo/X

El caso abrió nuevamente el debate sobre el uso de la fuerza por parte de las autoridades y los protocolos frente a situaciones que involucren animales durante procedimientos policiales.

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La Policía confirmó además que abrió una investigación disciplinaria para esclarecer lo ocurrido y establecer si hubo o no irregularidades en la actuación del uniformado involucrado.

Andrea Padilla insistió en que el proceso debe avanzar tanto en el ámbito disciplinario como penal para determinar posibles responsabilidades.

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La senadora, reconocida por impulsar iniciativas relacionadas con la protección animal en el Congreso, señaló que este tipo de hechos no pueden normalizarse y pidió que las autoridades actúen con contundencia.

Mientras avanzan las investigaciones, en Rionegro se mantienen las reacciones de rechazo por el caso y diferentes colectivos animalistas anunciaron movilizaciones para exigir justicia por la muerte del perro.