Miguel Polo Polo respaldó a Abelardo de la Espriella tras acusaciones de fraude en la recolección de firmas para su campaña: “Ahórrense tiempo”

Miguel Polo Polo salió en defensa de Abelardo de la Espriella - crédito Montaje Infobae

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella está en el ojo del huracán, debido a unas recientes declaraciones del aspirante durante una conversación con María Lucía Fernández en Noticias Caracol. El abogado calificó de ignorante a la periodista por cuestionar la diferencia entre ética y normas jurídicas en política.

De la Espriella afirmó que comentarios como el realizado por la comunicadora, a quien acusó de actuar “cargada de veneno”, provienen de la ignorancia y la falta de investigación de Malú —como es conocida la periodista—, así como de un desconocimiento en temas de derecho.

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Sumado a esto, se han conocido recientemente algunas denuncias en medios de comunicación que acusarían, presuntamente, de haber cometido fraude en la recolección de firmas para su campaña de parte de Marceliano Fonseca, denunciante y que en entrevista con Julio Sánchez Cristo acusó al letrado de mentir para su postulación.

Abelardo de la Espriella asistió al funeral en representación del sector político junto a Miguel Polo Polo - crédito @MiguelPoloP/X

Esto llevó a que Miguel Polo Polo, uno de los defensores de los movimientos políticos que realiza Abelardo en cada una de sus apariciones en público, saliera en su defensa y respaldara que las firmas que entregó el líder de “Defensores de la Patria” son completamente legales.

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“Les voy a dar un consejo a los periodistas activistas —no a los periodistas de verdad—: ahórrense tiempo y energía. Más de la mitad de los colombianos que vamos a votar, lo haremos por Abelardo De La Espriella, y no vamos a cambiar nuestra decisión porque inventen que las firmas fueron falsas, que es misógino, que es gay, que es homofóbico, que es “el abogado del mal”, etcétera, etcétera", escribió en una parte del mensaje.

Finalmente, el congresista aseguró que podrán decir muchas cosas respecto de su candidato, pero “Colombia ya no les cree. Estamos firmes por la patria y vamos a VOTAR por él”.

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Miguel Polo Polo respaldó la recolección de firmas de Abelardo de la Espriella - crédito @MiguelPoloP/X

Polo Polo arremetió contra Iván Cepeda por su aparente rechazo a la prensa

El silencio de Iván Cepeda frente al nombramiento de Daniel Quintero como superintendente de Salud, una decisión del presidente Gustavo Petro, desató una ola de críticas en el Congreso. En lugar de opinar sobre el caso, Cepeda optó por destacar su propuesta de acuerdo nacional para un eventual gobierno propio y se negó a responder preguntas sobre el tema.

La reacción más visible provino de Miguel Polo Polo, que calificó de “soberbia” la actitud del candidato presidencial. El congresista cuestionó que Cepeda evite responder a la prensa y lo comparó con otros políticos que, a pesar de sus diferencias, “dan la cara y responden con decencia”.

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El congresista advirtió sobre el riesgo de que, si Cepeda llegara al poder, se cerraran medios y se persiguiera a periodistas.

El congresista Miguel Polo Polo arrmetió contra el candidato a la presidencia por su postura frente a las decisiones de gustavo Petro en cargos públicos - crédito @MiguelPoloP/X

Según Polo Polo, la negativa de Cepeda a dialogar con la prensa refleja una falta de respeto recurrente y una tendencia a evadir la confrontación pública. Sus declaraciones generaron discusión inmediata entre diversos sectores, que señalaron la importancia de la transparencia en figuras que aspiran a la presidencia.

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En respuesta, Cepeda argumentó que su decisión de no conceder entrevistas no se debe a un rechazo al debate, sino a lo que considera un ambiente hostil y descalificador por parte de algunos medios y periodistas.

Explicó que solo participará en espacios donde se garantice el respeto y la deliberación política seria. Cepeda calificó de “esquizofrénico” el comportamiento de quienes piden diálogo mientras, según él, descalifican y agreden públicamente.

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De este modo, la controversia no solo giró en torno a la postura de Cepeda frente a decisiones del gobierno, sino también al papel de los medios y los límites de la exposición mediática en el debate político. El hecho expuso tensiones sobre la relación entre figuras públicas, periodistas y la ética del intercambio en la esfera pública colombiana.