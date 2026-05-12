Esta es la nueva tendencia en los hogares para reemplazar el comedor: ampliaría espacios

La mesa de comedor pierde centralidad en los hogares en 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La clásica mesa de comedor, durante décadas considerada el corazón de la casa, está perdiendo protagonismo en las tendencias de decoración de 2026.

Los cambios en el estilo de vida, el auge de los espacios integrados y la necesidad de aprovechar mejor cada metro cuadrado han llevado a que muchos hogares comiencen a reemplazar este mueble tradicional por alternativas más versátiles, modernas y funcionales.

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Expertos en interiorismo coinciden en que las viviendas actuales, especialmente en las grandes ciudades, son cada vez más compactas y esa transformación ha impulsado una nueva forma de concebir los espacios sociales dentro del hogar, donde ya no se priorizan los muebles voluminosos y permanentes, sino soluciones prácticas que permitan mayor movilidad y amplitud visual.

En ese contexto, las islas de cocina integradas se consolidaron como una de las opciones favoritas para sustituir el comedor tradicional y este tipo de estructura no solo funciona como un lugar para compartir las comidas, también como espacio de trabajo, reunión o incluso estudio, adaptándose a diferentes necesidades del día a día.

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El adiós a la mesa de comedor clásica: las islas de cocina y los muebles multifuncionales conquistan los hogares modernos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tendencia responde además al crecimiento del minimalismo y del concepto de ambientes abiertos, en los que cocina, sala y comedor conviven en un mismo espacio sin divisiones marcadas. Por eso, las mesas grandes de madera maciza, que durante años dominaron la decoración, comienzan a ser reemplazadas por diseños más ligeros y multifuncionales.

Los especialistas señalan que una de las grandes ventajas de estas nuevas alternativas es la optimización del espacio y las islas, barras y muebles modulares permiten reorganizar el ambiente fácilmente y generan una sensación visual de mayor amplitud, algo especialmente valorado en apartamentos pequeños.

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A esto se suma la apuesta por diseños que combinan estética y practicidad, como las nuevas propuestas que incorporan materiales naturales, acabados cálidos y líneas más orgánicas que aportan sensación de confort sin sacrificar elegancia. Especialmente en tonos tierra, beige, terracota y verde oliva se han convertido en protagonistas de las tendencias europeas de decoración, desplazando las tradicionales paletas frías y grises.

Otra de las claves de esta transformación está en el mobiliario inteligente como los bancos con almacenamiento interno, mesas extensibles y módulos reconfigurables ganan terreno en los hogares modernos porque permiten adaptar el espacio según cada ocasión. De esta manera, un mismo ambiente puede funcionar como comedor informal, oficina o lugar de encuentro social sin necesidad de grandes cambios.

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Las islas de cocina y los muebles modulares reemplazan al comedor tradicional, según tendencias de 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las formas redondeadas también se imponen en la decoración de interiores, como los sillones curvos, mesas circulares y elementos de diseño orgánico ayudan a crear ambientes más fluidos y relajados. Según los expertos, esta tendencia busca alejarse de las líneas rígidas y de los espacios excesivamente estructurados que dominaron años anteriores.

El regreso de lo artesanal es otro de los elementos que está marcando el diseño de interiores en 2026; las piezas hechas a mano, muebles restaurados y objetos decorativos con apariencia natural cobran fuerza frente a los acabados industriales y estandarizados, pues la idea es construir espacios con identidad propia y una sensación más acogedora.

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A nivel de iluminación, las tendencias actuales apuntan a sistemas cálidos y regulables que permitan transformar fácilmente la atmósfera del hogar. Para eso, las lámparas con diseños escultóricos y las luces distribuidas estratégicamente reemplazan las iluminaciones únicas y frías, aportando mayor sensación de bienestar.

Aunque la mesa de comedor tradicional todavía conserva su lugar en viviendas amplias o en hogares donde las reuniones familiares son frecuentes, cada vez más personas optan por alternativas funcionales que respondan mejor a las dinámicas modernas, teniendo en cuenta que la prioridad ya no es tener un comedor formal, sino crear espacios flexibles, cómodos y visualmente más ligeros.

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Las nuevas estrellas del diseño interior: bancos con almacenamiento, mesas extensibles y formas redondeadas se imponen en espacios pequeños (Imagen Ilustrativa Infobae)

El llamado “lujo silencioso” también influye en esta transformación, ya que esta corriente apuesta por ambientes simples, equilibrados y elegantes, donde la calidad de los materiales y el confort cotidiano pesan más que la decoración recargada. Así, el minimalismo deja de percibirse como frío y se mezcla con texturas cálidas, luz tenue y muebles prácticos.