Colombia

Bogotá pide cambios en el diseño del RegioTram del Norte para apoyar el proyecto regional: estas son sus exigencias

La participación financiera del distrito está supeditada a que se aborden temas como la creación de barreras urbanas, la falta de soluciones viales integrales y la completa articulación con la infraestructura de movilidad regional

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La Secretaría de Planeación de Bogotá señaló el peligro de zonas degradadas si no se integran paisajismo y espacio público en el RegioTram del Norte - crédito Alcaldía de Bogotá

El proyecto RegioTram del Norte, que conectará a Bogotá con Chía, Cajicá y Zipaquirá mediante un tren 100% eléctrico, es objeto de intenso debate público y técnico en las últimas semanas.

La Alcaldía de Bogotá, a través de la secretaria de Planeación, Úrsula Ablanque, y el propio alcalde Carlos Fernando Galán, manifestó su respaldo condicionado al proyecto, subrayando que su apoyo depende de la incorporación de ajustes clave para garantizar el bienestar urbano y la integración efectiva con la ciudad.

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El trazado del RegioTram, que recorrerá 24,55 kilómetros dentro de Bogotá hasta la calle 24, plantea desafíos en términos de fragmentación urbana. Según Ablanque, el diseño actual prevé pasos peatonales únicamente en las once estaciones y cuatro puentes vehiculares, todos ligados principalmente al acceso de las estaciones. Además, de los cruces a nivel existentes, ochenta y cuatro serán cerrados y solo se conservarán veintinueve vehiculares y diez peatonales.

La participación de la ciudad depende de soluciones urbanas que garanticen accesibilidad y eviten barrios aislados - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
La participación de la ciudad depende de soluciones urbanas que garanticen accesibilidad y eviten barrios aislados - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Esto implica que en varios tramos los habitantes podrían verse obligados a caminar hasta dos kilómetros para cruzar el corredor férreo, lo que representa recorridos de aproximadamente veinte minutos. Ablanque señaló el caso de Usaquén, donde barrios como San Antonio Norte, La Granja Norte y San José de Usaquén podrían quedar aislados sin cruces adecuados. Por ende, el distrito exige que se garanticen cruces seguros para peatones y ciclistas, tanto a nivel como a desnivel, de modo que la ciudad permanezca conectada y accesible para todos sus habitantes.

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Impacto de las estructuras elevadas y cerramientos

El proyecto incluye 6 kilómetros de estructuras elevadas de los 24 que recorrerá en Bogotá, lo que genera inquietudes sobre la creación de barreras urbanas y la afectación al entorno. Al circular cada tren con una frecuencia de 6 minutos y a velocidades de hasta 60 kilómetros por hora, se requieren cerramientos de seguridad que, en el diseño actual, sumarían casi 17 kilómetros de rejas atravesando la ciudad.

La secretaria de Planeación advirtió que estos cerramientos pueden provocar “efecto culata”, es decir, áreas desoladas y frentes sin actividad urbana. Si bien se reconoce la necesidad de seguridad, el distrito insiste en que el diseño debe integrar paisajismo y calidad urbana que permitan el disfrute del espacio público y eviten la formación de zonas aisladas o degradadas a lo largo del corredor férreo.

Las estructuras elevadas y los cerramientos de seguridad podrían transformar hasta 17 kilómetros del corredor férreo en barreras urbanas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Las estructuras elevadas y los cerramientos de seguridad podrían transformar hasta 17 kilómetros del corredor férreo en barreras urbanas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Soluciones viales integrales e integración con el sistema de movilidad

Ablanque destacó que las únicas 4 intersecciones vehiculares del proyecto no contemplan soluciones integrales para todos los actores viales, especialmente biciusuarios y peatones. En el contexto de una política de movilidad sostenible, el distrito considera fundamental que el RegioTram se articule plenamente con la red vial y los sistemas de transporte de Bogotá.

El alcalde Carlos Fernando Galán condicionó la participación financiera del distrito —cerca de 2,3 billones de pesos— a la resolución de 3 aspectos críticos: el impacto urbano de las estructuras elevadas, la falta de soluciones integrales en intersecciones clave y la integración física, operativa y tarifaria con el metro de Bogotá y Transmilenio. “Debe haber un debate honesto, real y concreto sobre lo que está en los documentos, no sobre trenes imaginarios”, afirmó Galán.

Integración operativa y tarifaria

El distrito resaltó la importancia de que el RegioTram funcione como una red integrada y eficiente junto al metro y Transmilenio. La falta de integración física, operativa y tarifaria podría restar eficiencia al sistema y dificultar la movilidad regional. La secretaria de Planeación enfatizó que la integración debe permitir a los usuarios realizar transbordos ágiles y pagar una única tarifa, incentivando el uso del transporte público y reduciendo la congestión.

El distrito exige soluciones viales integrales y mejor articulación entre el RegioTram, la red vial de Bogotá y los sistemas de transporte como metro y Transmilenio - crédito Gobernación de Cundinamarca
El distrito exige soluciones viales integrales y mejor articulación entre el RegioTram, la red vial de Bogotá y los sistemas de transporte como metro y Transmilenio - crédito Gobernación de Cundinamarca

Financiamiento y participación institucional

La Nación asumirá cerca del 82% de la inversión total, con más de $14 billones, mientras que la Gobernación de Cundinamarca aportará $3,2 billones y el Distrito Capital se comprometió a financiar parte del proyecto, condicionado a la resolución de los temas señalados. El esquema de cofinanciación permitirá la ejecución de un sistema férreo con 17 estaciones (11 en Bogotá, una en Chía, tres en Cajicá y dos en Zipaquirá), que movilizará a unos 187.000 pasajeros diarios.

La Alcaldía de Bogotá reiteró su disposición a participar en mesas técnicas con la Gobernación y la Nación, aportando lineamientos para un RegioTram que no solo atraviese la ciudad, sino que mejore la calidad de vida urbana y la conectividad regional. El distrito subrayó que su responsabilidad es asegurar un proyecto que beneficie a todos los ciudadanos y evite impactos negativos a largo plazo.

Cronograma y advertencias sobre la ejecución

La reciente aprobación del otrosí que destrabó la licitación del RegioTram del Norte ha generado tensiones entre los gobiernos local, nacional y departamental. El distrito advirtió que, si no se resuelven los aspectos críticos señalados, el proyecto podría enfrentar dificultades operativas y perder eficiencia en la movilidad regional.

En suma, el respaldo de Bogotá al RegioTram del Norte está condicionado a que el proyecto incorpore soluciones que favorezcan la integración urbana, la movilidad sostenible y el bienestar de los habitantes, evitando la fragmentación territorial y asegurando una ciudad conectada y accesible para todos.

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